Επίσημο: Ο Χάμιλτον αφήνει την Mercedes, τον ανακοίνωσε η Ferrari

H Scuderia Ferrari ανακοίνωσε την υπογραφή πολυετούς συμβολαίου με τον Βρετανό οδηγό από το 2025.

Η βόμβα έσκασε και οι δρόμοι Mercedes - Λιούις Χάμιλτον χωρίζουν. Με ένα σύντομο tweet, η γερμανική ομάδα ανακοίνωσε τη λήξη του συμβολαίου τους νωρίτερα, στα τέλη της σεζόν του 2024. Ο επτάκις πρωταθλητής θα συνεχίσει την καριέρα του από το 2025 με την Scuderia Ferrari.

«Οι δρόμοι της Mercedes-AMG Petronas F1 Team και του Λιούις Χάμιλτον θα χωρίσουν στα τέλη της σεζόν του 2024. Ο Λιούις ενεργοποίησε την δυνατότητα αποδέσμευσης από το συμβόλαιο που ανακοινώθηκε πέρυσι», αναφέρεται στην λιτή ανακοίνωση. Ο Χάμιλτον πήγε το 2013 στην Mercedes, με την οποία κατέκτησε τους 6 από τους 7 παγκόσμιους τίτλους του (2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020), ενώ τη βοήθησε να κερδίσει 8 πρωταθλήματα κατασκευαστών (από το 2014 έως και το 2021).

Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team and Lewis Hamilton will part ways at the end of the 2024 season. Lewis has activated a release option in the contract announced last year.