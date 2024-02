H Scuderia Ferrari έκανε τα επίσημα αποκαλυπτήρια της νέας SF-24, με την οποία οι Σαρλ Λεκλέρ και Κάρλος Σάινθ θα διεκδικήσουν το φετινό πρωτάθλημα της Formula 1.

Η ιταλική ομάδα έγινε η έβδομη κατά σειρά που παρουσίασε το φετινό της μονοθέσιο. Σε βίντεο στα social media της, μας αποκάλυψε το νέο της «όπλο», με το οποίο έχει στόχο την επιστροφή στην κορυφή της Formula 1.

To όνομα του νέου δημιουργήματος του Μαρανέλο ονομάζεται SF-24 και εμφανισιακά διαφέρει σημαντικά από αυτό του 2023. Το παραδοσιακό κόκκινο παραμένει, όπως είναι λογικό, ωστόσο το μαύρο δεν έχει θέση στο φετινό livery. Αντιθέτως φέτος έχει προστεθεί το λευκό και το κίτρινο στο μονοθέσιο δίνοντας ένα διαφορετικό αέρα ενόψει της νέας σεζόν.

Το λευκό το έχουμε ξαναδεί σε μονοθέσιο των Ιταλών, όχι όμως το κίτρινο. Αυτή η νέα «πινελιά» αποτίει φόρο τιμής στη νίκη των 24 Ωρών Λε Μαν το 2023. Επιπλέον τα καλύμματα των τροχών έχουν βαφτεί σε χρώμα κόκκινο.

Η νέα SF-24 ακολουθεί διαφορετική σχεδιαστική φιλοσοφία από την SF-23 της περασμένης σεζόν. Στο εμπρός μέρος είναι διακριτές οι διαφορές, με την αεροτομή και το ρύγχος να ξεχωρίζουν. Η εμπρός ανάρτηση είναι τύπου push-rod και η πίσω τύπου pull-rod, όπως μας έχουν συνηθίσει στην ιταλική ομάδα στην τωρινή γενιά τεχνικών κανονισμών.

Όσον αφορά τα sidepods, βλέπουμε διαφορές τόσο στην εισαγωγή αέρα όσο και στον τρόπο που έχουν σχεδιαστεί για να δημιουργείται το φαινόμενο «downwash». Σε αντίθεση με τις προηγούμενες σεζόν, το κάλυμμα του κινητήρα είναι αρκετά πιο «φουσκωμένο», κάτι που ενδέχεται να έχει γίνει για λόγους ψύξης.

Οι render φωτογραφίες ενδέχεται να μην ανταποκρίνονται πλήρως στην πραγματικότητα, μιας και οι ομάδες συνηθίζουν να κρύβουν σημαντικές λεπτομέρειες. Αργότερα μέσα στην ημέρα, η Ferrari θα πραγματοποιήσει τα πρώτα χιλιόμετρα με την SF-24 στην πίστα του Φιοράνο.

Οδηγοί της Scuderia Ferrari θα είναι για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά οι Σαρλ Λεκλέρ και Κάρλος Σάινθ. Αυτή θα είναι η τελευταία σεζόν του Ισπανού στα κόκκινα, καθώς από το 2025 θα πάει στην ιταλική ομάδα ο Λιούις Χάμιλτον.

Το 2023 η Ferrari τερμάτισε στην 3η θέση στο πρωτάθλημα κατασκευαστών με 406 βαθμούς.



