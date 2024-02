Νέο Mitsubishi ASX: Έφτασε στην Ελλάδα – Τιμές και εκδόσεις

Η δεύτερη γενιά του εξαιρετικά πετυχημένου B SUV της Mitsubishi, του ASX, έφτασε και στη χώρα μας με δυνατό του σημείο τις πολλές διαφορετικές εκδόσεις μηχανικών μερών.

Το ASX, το οποίο παρουσιάστηκε το 2010 και με συνεχείς αναβαθμίσεις κατάφερε να πωλείται έως το 2023 ανά τον κόσμο, αποτέλεσε ένα από τα πλέον εμπορικά μοντέλα της Mitsubishi στην Ευρώπη. Η σημαντική του επιτυχία, με πωλήσεις που έφτασαν τις 380.000 μονάδες, ανακόπηκε το 2019 από την αναταραχή στη συμμαχία Renault – Nissan – Mitsubishi Alliance και μετά από τέσσερα χρόνια περίπου, επανέρχεται στην Ευρώπη και φυσικά στην Ελλάδα.

Ρήξη με το παρελθόν

Όπως είναι εμφανές, η Mitsubishi δεν χρειάστηκε να κοπιάσει πολύ για να βρει τον αντικαταστάτη του ASX και να τον ρίξει στη μάχη της πιο δημοφιλούς εμπορικά κατηγορίας στην Ευρώπη, αυτή των B SUV. To Renault Captur έγινε ο δότης της πολύ πετυχημένης πλατφόρμας του και με μικρές αλλά προσεγμένες αλλαγές, εγένετο Mitsubishi ASX δεύτερης γενιάς.

Image Credit: Γ. Καραγιωργάκης

Το ASX βασίζεται στην πλατφόρμα CMF-B της Συμμαχίας Renault – Nissan – Mitsubishi και με μήκος 4,228 είναι πιο συμπαγές από τον προκάτοχό του. Ταυτόχρονα, το νέο και προηγμένο πλαίσιο έχει τη δυνατότητα να δεχθεί πλειάδα συστημάτων κίνησης, δίνοντας την ευελιξία της προσφοράς συμβατικών μηχανικών συνόλων βενζίνης, milg hybrid, full hybrid και plug-in hybrid.

Μια από τις πολλές διαφορές σε σχέση με το παρελθόν του μοντέλου αποτελεί και το γεγονός ότι διατίθεται μόνο σε δικίνητες εκδόσεις, ενώ δεν υπάρχει στη γκάμα κινητήρας diesel.

Αισθητικά προηγμένο, πλήρες και ασφαλές

Στο εμπρός τμήμα του μοντέλου έχει ενσωματωθεί με πετυχημένο τρόπο η μάσκα Dynamic Shield και το λογότυπο με τα τρία διαμάντια της Mitsubishi. Στο πίσω μέρος βρίσκεται το μεγάλο λεκτικό σήμα της Mitsubishi σε συνδυασμό με το νέο λογότυπο ASX. Το συμπαγές και αθλητικό προφίλ του μοντέλου τονίζεται από τους τονισμένους θόλους, που φιλοξενούν τροχούς 17” ή 18”.

Image Credit: Γ. Καραγιωργάκης

Το εσωτερικό του νέου ASX είναι ευέλικτο και σύγχρονο, full digital και πλούσια εξοπλισμένο. Ανάλογα με το επιλεγμένο επίπεδο εξοπλισμού διατίθεται μία ποικιλία υφασμάτινων και δερμάτινων επενδύσεων, ενώ τα θερμαινόμενα καθίσματα και το θερμαινόμενο τιμόνι εξασφαλίζουν άνετα ταξίδια κατά τους χειμερινούς μήνες.

Στο πίσω μέρος της καμπίνας, το στάνταρ σε όλες τις εκδόσεις συρόμενο κάθισμα παρέχει άνεση αλλά και πρόσθετη ευελιξία. Καθώς μπορεί να μετακινείται σε μια διαδρομή έως και 16 εκατοστά, δίνει την ευχέρεια στον κάτοχο να επιλέξει επιπλέον λίτρα αποθηκευτικού χώρου στο πορτ μπαγκάζ είτε μεγαλύτερη άνεση για τα πόδια των επιβατών. Αυτό μεταφράζεται σε επιπλέον 114 λίτρα όγκου στο χώρο αποσκευών, πλέον των 442 λίτρων, όταν το κάθισμα εξαντλήσει τη διαδρομή του προς τα εμπρός.

Η κεντρικά τοποθετημένη οθόνη Smartphone-link Display Audio (SDA)του συτήματος infotainment διατίθεται σε οριζόντια ή κάθετη διάταξη, με διαγώνιο 7 και 9,3 ίντσες αντίστοιχα, με στάνταρ δυνατότητα ασύρματης αναπαραγωγής smartphone (Apple CarPlay® και Android Auto™). Οι κορυφαίες εκδόσεις είναι εξοπλισμένες με ηχοσύστημα BOSE® Premium εννέα ηχείων, ενώ διατίθεται και σύστημα φωνητικής αναγνώρισης, το οποίο επιτρέπει στον οδηγό να ελέγχει το σύστημα πολυμέσων ή το τηλέφωνο χωρίς να απομακρύνει τα χέρια από το τιμόνι.

Image Credit: Γ. Καραγιωργάκης

Ο ψηφιακός πίνακας οργάνων (Digital Driver Display) προσφέρει μια σειρά δυνατοτήτων εξατομίκευσης, επιτρέποντας την απεικόνιση πληροφοριών με βάση τις ανάγκες του οδηγού. Διατίθενται τρεις εκδόσεις για τον πίνακα οργάνων: η βασική διαθέτει έναν αναλογικό πίνακα οργάνων με ενσωματωμένη οθόνη 4,2”, η μεσαία έναν ψηφιακό 7” με δυνατότητα διαμόρφωσης και η κορυφαία μια πλήρως εξατομικευμένη ψηφιακή οθόνη Digital Driver Display 10”, η οποία αναπαράγει και τις οδηγίες πλοήγησης.

Το στάνταρ πακέτο των προηγμένων συστημάτων υποβοήθησης της οδήγησης (ADAS) περιλαμβάνει Forward Collision Mitigation με ανίχνευση πεζών, προειδοποίηση απόστασης (Distance Warning), προειδοποίηση αλλαγής λωρίδας (Lane Departure Warning), υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας (Lane Keeping Assist), αναγνώριση σημάτων κυκλοφορίας (Traffic Sign Recognition), cruise control, αισθητήρες στάθμευσης και κάμερα οπισθοπορείας (Rear View Camera).

Image Credit: Γ. Καραγιωργάκης

Στις ανώτερες εκδόσεις εξοπλισμού, τα συστήματα ασφαλείας εμπλουτίζονται σημαντικά με την προσθήκη λειτουργιών όπως Blind Spot Warning, Lane Centering Assist, Overspeed Prevention, Adaptive Cruise Control (με Stop & Go), και Automatic High Beam.

Στα κορυφαία, αυτόματα μοντέλα ASX, οι εκδόσεις HEV και PHEV διαθέτουν το σύστημα MI-PILOT (Mitsubishi Intelligent - PILOT), το οποίο συνδυάζει Adaptive Cruise Control (ACC) και Lane Centering Assist (LCA).

Συστήματα κίνησης για κάθε απαίτηση

Το νέο Mitsubishi ASX διατίθεται με ένα ευρύ φάσμα προηγμένων συστημάτων κίνησης. Η βασική έκδοση τροφοδοτείται από έναν , υπερτροφοδοτούμενο, τρικύλινδρο βενζινοκινητήρα 1.0 λίτρου MPI-T, σε συνδυασμό με χειροκίνητο κιβώτιο έξι σχέσεων. Η μονάδα παρέχει πολύ καλές επιδόσεις, αποδίδοντας ισχύ 91 ίππων και ροπή 160 Nm .

Αυξημένες επιδόσεις υπόσχεται η έκδοση 1.3 DI-T η οποία περιλαμβάνει έναν υπερτροφοδοτούμενο βενζινοκινητήρα 1.3 λίτρων με άμεσο ψεκασμό, σε συνδυασμό με ένα ήπιο υβριδικό σύστημα. Ο κινητήρας αποδίδει ισχύ 140 ίππων και 260 Nm ροπή.

Το νέο ASX είναι το πρώτο μοντέλο της Mitsubishi Motors στην Ευρώπη με πλήρως υβριδικό σύστημα κίνησης (HEV), το οποίο συνδυάζει έναν βενζινοκινητήρα 1.6 λίτρων με δύο ηλεκτροκινητήρες και ένα multi-mode αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων. Η μονάδα των 143 ίππων στο πλήρως υβριδικό ASX εξασφαλίζει δυναμικές επιδόσεις και πολύ χαμηλή κατανάλωση, μόλις 4,6 λίτρα/100 χλμ.

Κοσρυφαία στη γκάμα είναι η plug-in υβριδική έκδοση (PHEV). Αυτή αποτελείται από έναν βενζινοκινητήρα 1.6 λίτρων σε συνδυασμό με δύο ηλεκτροκινητήρες και μια μπαταρία 10,5 kWh. Το νέο ASX μπορεί να διανύσει έως και 62 χλμ. μόνο με ηλεκτρική ενέργεια σε συνθήκες πόλης και η επαναφόρτιση της μπαταρίας ολοκληρώνεται σε μόλις 3 ώρες.

Σε όλες τις εκδόσεις ο οδηγός έχει στη διάθεσή του το σύστημα Multi-Sense που εξατομικεύει την απόκριση του τιμονιού, το δυναμικό έλεγχο πλαισίου και την παροχή ισχύος. Υπέρχουν διαθέσιμες τρεις επιλογές ECO, SPORT και MYSENSE, ενώ στην PHEV έκδοση επιπλέον η PURΕ για αμιγώς ηλεκτρική οδήγηση.

Εκδόσεις και τιμές

Το νέο Mitsubishi ASX είναι διαθέσιμο σε τέσσερις εκδόσεις εξοπλισμού, τις INFORM, INVITE PLUS, INTENSE PLUS και INSTYLE. Το αμάξωμα έχει έξι χρωματικές επιλογές, και συγκεκριμένα τα μεταλλικά χρώματα Crystal White, Sunrise Red, Onyx Black, Royal Blue, Steel Grey, και το απλό Charcoal Blue. Στις εκδόσεις INTENSE PLUS και INSTYLE, η οροφή κατόπιν παραγγελίας μπορεί να φέρει τη μεταλλική απόχρωση Onyx Black.

Το νέο ASX, όπως και τα υπόλοιπα μοντέλα της γκάμας, συνοδεύεται από εργοστασιακή εγγύηση 5 ετών ή 100.000 χλμ., εγγύηση αντιδιαβρωτικής προστασίας 12 ετών, εγγύηση μπαταρίας συστήματος κίνησης 8 ετών ή 160.000 χλμ., εγγύηση χωρητικότητας μπαταρίας 8 ετών ή160 000 χλμ. και τέλος από οδική βοήθεια 5 ετών (Mitsubishi Motors Assistance Package).

Οι τιμές όλων των εκδόσεων, παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα.