Η αμερικανική ομάδα αποκάλυψε τις μοτοσικλέτες του 2024, η εμφάνιση των οποίων παραπέμπει ευθέως -πού αλλού;- στην αστερόεσσα.

Η ομάδα Trackhouse Racing αποκάλυψε τα χρώματά της για το 2024 καθώς ετοιμάζεται για την πρώτη της σεζόν στο MotoGP. Η αμερικανική ομάδα αναλαμβάνει τις θέσεις στο γκριντ που κατείχε προηγουμένως η ομάδα RNF Racing, η οποία αποσύρθηκε από το πρωτάθλημα στο τέλος του 2023.

H Trackhouse Racing, η οποία είναι διεθνώς γνωστή από τη συμμετοχή της στ NASCAR, είχε ήδη αξιολογήσει μια συμμετοχή στο MotoGP για το 2025, αλλά το επιτάχυνε για το 2024 όταν άνοιξαν οι θέσεις της RNF. Ως εκ τούτου, η Trackhouse έχει γίνει η δορυφορική στολή της Aprilia και διατηρεί όλο το προσωπικό και τη δομή της RNF, καθώς και τους αναβάτες Μιγκέλ Ολιβέιρα και Ραούλ Φερνάντεθ.

Φωτογραφία: Trackhouse Racing

Έχοντας ανακοινώσει επίσημα την ομάδα MotoGP τον περασμένο Δεκέμβριο, η Trackhouse έκανε την παρουσίαση της μοτοσικλέτας της στο Λος Άντζελες. Ο εντυπωσιακός χρωματικός συνδυασμός κόκκινου, λευκού και μπλε είναι η εξέλιξη του σχεδίου που παρουσιάστηκε όταν ανακοίνωσε επίσημα την είσοδό της στο MotoGP.

Η αμερικανική ομάδα θα έχει στενότερη σχέση με την Aprilia από ό,τι είχε η RNF και το ιταλικό εργοστάσιο πρόκειται να κατασκευάσει εργοστασιακή μοτοσικλέτα για τον Ολιβέιρα το 2024. Πέρυσι, η RNF έτρεξε με δύο RS-GP της προηγούμενης σεζόν (δηλ. Του 2022) για τους Ολιβέιρα και Φερνάντεθ και το καλύτερο αποτέλεσμα ήταν η 4η θέση του Πορτογάλου στο Βρετανικό Grand Prix.

Welcome to The House! pic.twitter.com/NNR6U4WwhO