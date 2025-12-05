Πριν από τον τελευταίο αγώνα του 2025 οι οδηγοί της Formula 1 συγκεντρώθηκαν γύρω από ένα τραπέζι κάνοντας πλέον τη συνήθεια παράδοση.

Οι οδηγοί της Formula 1 έβαλαν για μία βραδιά στην άκρη τις πίστες, τον ανταγωνισμό και τις μεταξύ τους μονομαχίες, τηρώντας την παράδοση του καθιερωμένου δείπνου στο Άμπου Ντάμπι πριν από τον τελικό της Κυριακής.

Η παρέα φωτογραφήθηκε σε χαλαρή διάθεση, με τους περισσότερους να αναρτούν στιγμιότυπα στα social media. Ενδιαφέρον προκάλεσε η παρουσία των τριών διεκδικητών του τίτλου, ενώ ο Λιούις Χάμιλτον στάθηκε δίπλα στον Μαξ Φερστάπεν.

Οι αναρτήσεις των οδηγών:

Ο Λιούις Χάμιλτον έγραψε σε ανάρτησή του στα social media «Η τάξη του 2025», τονίζοντας ότι οι 20 οδηγοί αποτελούν μια μοναδική κοινότητα:

«Είμαστε οι μόνοι στον κόσμο που κάνουμε αυτό που κάνουμε και είμαστε απίστευτα τυχεροί. Υπάρχει σεβασμός, παρά τον ανταγωνισμό, και είμαι περήφανος που τους αποκαλώ φίλους. Ελπίζω να σας δώσουμε έναν σπουδαίο τελευταίο αγώνα».

Ο Λάντο Νόρις πρόσθεσε με χιούμορ: «Παραδόσεις (Δεν πετάξαμε φαγητό κατά τη διάρκεια του δείπνου)», ενώ ο Τζορτζ Ράσελ έγραψε: «Το ετήσιο δείπνο με τα παιδιά».

Ο Γιούκι Τσουνόντα έκλεψε την παράσταση σχολιάζοντας το «dress code με λευκό μπλουζάκι», σημειώνοντας ότι «δεν το έλαβαν όλοι το memo».

Ποιος πλήρωσε τον λογαριασμό;

Κάθε χρόνο το ίδιο ερώτημα επανέρχεται: Ποιος πληρώνει το δείπνο των οδηγών; Η παράδοση θέλει τον εν ενεργεία Πρωταθλητή να καλύπτει τη δαπάνη, όμως αυτό αμφισβητείται συχνά – και το παρασκήνιο είναι πλούσιο.

Το 2016, ο Νίκο Ρόσμπεργκ είχε προτείνει 18 ισόποσους λογαριασμούς, κάτι που ο Χάμιλτον χαρακτήρισε «λίγο γελοίο». Ο Βρετανός είχε δηλώσει πως πρότεινε να πληρώσει ο ίδιος (ή δύο άτομα μαζί), αλλά αρκετοί οδηγοί προτιμούσαν ξεχωριστούς λογαριασμούς. Ο Ρόσμπεργκ είχε σχολιάσει τότε ότι «ο κρυφός άγραφος κανόνας είναι πως πληρώνει ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής», αν και άφηνε να εννοηθεί ότι ίσως αυτό ήταν… δική του ερμηνεία.

an f1 tradition, brought back by lewis 🫶 pic.twitter.com/kkEbL1M8gC — sim (@simsgazette) December 4, 2025

Ο Έστεμπαν Οκόν σε δική του ανάρτηση σχετικά με το δείπνο έγραψε: «Ευχαριστούμε και πάλι Λιούις Χάμιλτον», αφήνοντας να εννοηθεί πως ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής ανέλαβε το λογαριασμό. Ωστόσο όπως αποκάλυψε ο Λίαμ Λόσον της Racing Bulls, φέτος πλήρωσε ο Πιέρ Γκασλί της Alpine.

Ο Χάμιλτον ήταν αυτός που είχε πληρώσει το 2024 το τότε δείπνο των οδηγών, με τις φήμες να θέλουν το ποσό που έδωσε να ήταν κοντά στα 20.000 ευρώ.

Οι απουσίες

Η φετινή συνάντηση για δείπνο μεταξύ των οδηγών είχε τρεις αξιοσημείωτες απουσίες: ο Φερνάντο Αλόνσο, ο Νίκο Χούλκενμπεργκ και ο Λανς Στρολ δεν παρευρέθηκαν, αφήνοντας το «τραπέζι των 20» με μόλις 17 συμμετέχοντες.

Οι τρεις τους είχαν απουσιάσει και από το δείπνο του 2024, με το λόγο να μην είναι ωστόσο γνωστός.

