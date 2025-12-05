Η Lynk & Co εισέρχεται σε φάση δυναμικής ανάπτυξης το με επέκταση λιανικής, νέα μοντέλα όπως το 08 και στρατηγική αναβάθμιση της παρουσίας της.

Μετά από μια χρονιά που σηματοδοτήθηκε από την επέκταση του δικτύου λιανικής πώλησης, την κυκλοφορία του πολυαναμενόμενου Lynk & Co 08 και την ανάπτυξη της αγοράς, η Lynk & Co εισέρχεται σε ένα νέο κεφάλαιο. Η μάρκα εξελίσσεται από μια ταχεία ανάπτυξη σε μια μακροπρόθεσμη δυναμική, με μεγαλύτερη έμφαση στη λιανική πώληση, την καινοτομία και τη βιώσιμη επέκταση.

2025: Από την ανάπτυξη στην εξέλιξη

Το 2025 σηματοδοτεί μια καθοριστική χρονιά στην πορεία της Lynk & Co, η οποία εξελίσσεται από μια ταχέως αναπτυσσόμενη εταιρεία σε ένα καθιερωμένο εμπορικό σήμα κινητικότητας με σταθερή παρουσία στην Ευρώπη.

Το 2024, η Lynk & Co έκανε τα πρώτα της βήματα στον τομέα της λιανικής πώλησης. Τώρα, το 2025, ένα χρόνο αργότερα, η μάρκα έχει επιταχύνει αυτή τη μεταμόρφωση: από 11 Clubs σε πάνω από 125 επιβεβαιωμένα σημεία λιανικής πώλησης σε όλη την Ευρώπη, με 80 από αυτά να πωλούν ενεργά αυτοκίνητα και 35 επιπλέον σημεία πώλησης στις αγορές των εισαγωγέων. Αυτή η επέκταση παρέχει επίσης στους πελάτες πρόσβαση σε περισσότερα από 350 εξουσιοδοτημένα συνεργεία σε όλη την Ευρώπη, καθιστώντας την εξυπηρέτηση και τη συντήρηση ευκολότερη και πιο βολική από ποτέ.

Για να εξασφαλίσει τη σαφή διαφοροποίηση της μάρκας, η Lynk & Co έχει παρουσιάσει ένα ειδικό concept εταιρικής ταυτότητας (CI) για τους χώρους λιανικής πώλησης, το οποίο έχει σχεδιαστεί για να δημιουργεί μια συναρπαστική εμπειρία μάρκας που αντικατοπτρίζει το σύγχρονο, διασυνδεδεμένο χαρακτήρα του brand. Ανάλογα με τη δομή κάθε αγοράς, οι χώροι λιανικής πώλησης κυμαίνονται από 200 έως 550 m², με πλήρεις προσόψεις, λογότυπα και εσωτερικούς χώρους της Lynk & Co. Η ανταπόκριση των συνεργατών ήταν εξαιρετικά θετική, με περισσότερους από 150 συνεργάτες λιανικής πώλησης να αναμένεται να επιβεβαιωθούν έως το τέλος του 2025.

O CEO της Lynk & Co International, Νίκολας Λόπεζ Απελγκρέν δήλωσε: «Η επέκταση του λιανικού μας δικτύου αναδιαμόρφωσε την επιχείρηση και έκανε τη Lynk & Co πιο ορατή και πιο προσιτή από ποτέ. Αυτή η εξέλιξη αντιπροσωπεύει ένα win-win-win για τους πελάτες, τους συνεργάτες και το brand – επεκτείνει την εμβέλειά μας, ενισχύει τις συνεργασίες μας και θωρακίζει το επιχειρηματικό μας μοντέλο».

Ένα σημαντικό ορόσημο της χρονιάς ήταν το λανσάρισμα του Lynk & Co 08, ενός plug-in hybrid SUV–που σηματοδοτεί το επόμενο στάδιο της εξέλιξης του brand. Με συνδυασμό τολμηρής σχεδίασης, premium ποιότητας και προηγμένης τεχνολογίας, το 08 προσφέρει έως 200 km αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία (WLTP) και υποστηρίζει DC ταχυφόρτιση – πρώτο στην Ευρώπη μεταξύ των plug-in hybrid. Έχει αποσπάσει επαίνους από τους πρώτους αξιολογητές για τον premium σχεδιασμό, την άνεση και τη συνδεσιμότητα νέας γενιάς, τοποθετώντας τη Lynk & Co δυναμικά στην premium plug-in hybrid κατηγορία, μετά τις επιτυχημένες κυκλοφορίες του αναβαθμισμένου Lynk & Co 01 και του αμιγώς ηλεκτρικού Lynk & Co 02 το 2024.

Η Lynk & Co συνεχίζει επίσης την ανάπτυξη της πρωτοποριακής τεχνολογίας car-sharing. Πλήρως ενσωματωμένη τόσο στο όχημα όσο και στην εφαρμογή Lynk & Co, η πλατφόρμα μετατρέπει κάθε αυτοκίνητο σε μια ολοκληρωμένη λύση συνδεδεμένης κινητικότητας – που μπορεί να μοιραστεί, να προσπελαστεί και να διαχειριστεί εύκολα μέσα από λίγες μόνο κινήσεις. Αυτή η καινοτομία κάνει την κινητικότητα πιο ευέλικτη και βιώσιμη, ενώ ταυτόχρονα αναδεικνύει την ηγετική θέση της Lynk & Co στην ψηφιακή συνδεσιμότητα και τον σχεδιασμό που επικεντρώνεται στον χρήστη.

Από το 2021, οι χρήστες έχουν ολοκληρώσει περισσότερες από 30.000 επιβεβαιωμένες κρατήσεις, επιστρέφοντας στους ιδιοκτήτες πάνω από €1,7 εκατομμύρια – μια ξεκάθαρη απόδειξη ότι το όραμα της Lynk & Co για πιο έξυπνη, κοινοτικά καθοδηγούμενη κινητικότητα βρίσκει απήχηση σε όλη την Ευρώπη.

Η Lynk & Co επεκτείνει επίσης την παρουσία της στην Ευρώπη, εισερχόμενη σε τρεις νέες αγορές το 2025: Αυστρία, Ελβετία και Τσεχία. Κάθε αγορά έχει στρατηγική σημασία: η Αυστρία και η Τσεχία ενισχύουν την παρουσία στην Κεντρική Ευρώπη, ενώ η Ελβετία προσφέρει ισχυρές προοπτικές για premium και ηλεκτροποιημένα οχήματα. Με την υποστήριξη του δικτύου λιανικής της Volvo Cars και μια προσέγγιση χονδρικής ως πρώτο βήμα, αυτές οι είσοδοι θα εξασφαλίσουν ταχύτητα, κλίμακα και συνεπή εμπειρία brand σε όλα τα σημεία επαφής.

Μαζί, αυτές οι εξελίξεις σηματοδοτούν μια νέα φάση για τη Lynk & Co – ο συνδυασμός διεύρυνσης λιανικής, καινοτομίας προϊόντων και ανάπτυξης αγορών τοποθετεί το brand στη μετάβαση από νέο σε καθιερωμένο παίκτη, ενισχύοντας την ορατότητα, την προσβασιμότητα και τη μακροπρόθεσμη παρουσία του στην Ευρώπη.

2026: Από την Ταχύτητα στη Δύναμη

Κοιτώντας μπροστά, το 2026 σηματοδοτεί μια ακόμη σημαντική στρατηγική στροφή – από τη γρήγορη ανάπτυξη στη βιώσιμη ισχύ. Η εταιρεία θα επικεντρωθεί στην ενίσχυση του λιανικού της μοντέλου, στη διασφάλιση λειτουργικής σταθερότητας και στη συνέχιση της προσφοράς επιθυμητών προϊόντων σε μια αυξανόμενη ευρωπαϊκή βάση πελατών.

Το 2026, η Lynk & Co θα συνεχίσει να δίνει προτεραιότητα στο λιανικό δίκτυο ως τον πυρήνα της επιχείρησης. Με την ενίσχυση των συνεργασιών και τη βελτίωση της εμπειρίας των πελατών, το brand οικοδομεί ένα κλιμακούμενο, έτοιμο για το μέλλον θεμέλιο. Στο πλαίσιο αυτής της εξέλιξης, η Lynk & Co θα προχωρήσει σταδιακά στην κατάργηση του subscription μοντέλου της – ένα φυσικό επόμενο βήμα που ευθυγραμμίζεται με τη λιανική στρατηγική της και διασφαλίζει τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της επιχείρησης.