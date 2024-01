Η Pertamina Enduro VR46 Racing Team, όπως ονομάζεται πλέον, άλλαξε ριζικά την εμφάνισή των μοτοσικλετών της.

Η σεζόν του 2024 θα είναι η τρίτη για την VR46 Racing Team (όπου VR = Βαλεντίνο Ρόσι), που έκανε το ντεμπούτο της το 2021 στην κορυφαία κατηγορία. Η περσινή χρονιά αποδείχθηκε καθοριστική τόσο για την ομάδα όσο και για τον Μάρκο Μπετζέκι, οι οποίοι κέρδισαν τρία γκραν πρι και ο Ιταλός τερμάτισε τρίτος στην κατάταξη των αναβατών.

Ο Μπετζέκι παραμένει για το 2024 ως μέρος μιας αναθεωρημένης σύνθεσης που περιλαμβάνει τώρα τον Φάμπιο ντι Τζιαναντόνιο. Έχοντας χάσει τη θέση του στην Gresini Ducati από τον Μαρκ Μάρκεθ, ο Ιταλός βρήκε καταφύγιο στην VR46, αντικαθιστώντας τον Λούκα Μαρίνι, ο οποίος υπέγραψε με τη Honda διετές συμβόλαιο.

Η VR46 έχει επίσης μια αλλαγή στην επωνυμία της, με την κρατική εταιρεία πετρελαίου και φυσικού αερίου της Ινδονησίας Pertamina να παίρνει τη σκυτάλη από τη Mooney ως χορηγός τίτλου με την μάρκα λιπαντικών Pertamina Enduro. Αυτό αντικατοπτρίζεται στο νέο κίτρινο, λευκό και κόκκινο χρώμα που τρέχει η ομάδα φέτος, το οποίο αποκαλύφθηκε στην παρουσίασή της στην Ιταλία.

Η ομάδα VR46 θα συνεχίσει να αγωνίζεται με μοτοσικλέτες της Ducati το 2024 καθώς εισέρχεται στο τελευταίο έτος της τρέχουσας συμφωνίας της με τον Ιταλό κατασκευαστή. Ενώ η VR46 έχει δηλώσει τους τελευταίους μήνες ότι προτεραιότητά της είναι να παραμείνει δορυφορική ομάδα της Ducati, συνδέεται συνεχώς με μια μετακόμιση στη Yamaha για το 2025, καθώς η ιαπωνική μάρκα θέλει να διαθέτει δύο ακόμη μοτοσυκλέτες.

