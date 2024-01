Ο Έβανς εξακολουθεί να προηγείται αλλά ο Οζιέ και ο Νεβίλ τον ακολουθούν σε μικρή απόσταση.

Η δεύτερη ημέρα του Ράλλυ Μόντε Κάρλο, του πρώτου γύρου για το φετινό πρωτάθλημα, επιβεβαίωσε τη φήμη του ως ενός από τους συναρπαστικότερους αγώνες του WRC, καθώς τρεις οδηγοί βρίσκονται μέσα στη διεκδίκηση της νίκης.

