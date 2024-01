Στην πρεμιέρα του WRC για το 2024 ο Έλφιν Έβανς της Toyota κέρδισε τις δύο πρώτες Ειδικές Διαδρομές.

Η σεζόν του 2024 ξεκίνησε με κάθε επισημότητα με τον -παραδοσιακά- πρώτο αγώνα της χρονιάς, το Ράλλυ Μόντε Κάρλο. Η αυλαία άνοιξε με δύο νυχτερινές Ειδικές Διαδρομές, στις οποίες είχε μαζευτεί πολύς κόσμος και είχε δημιουργήσει πανηγυρικό κλίμα.

Ο Έλφιν Έβανς με το Toyota GR Yaris Rally1 είχε τον καλύτερο ρυθμό από όλους στο ξεκίνημα του αγώνα και εκμεταλλεύτηκε τις συνθήκες, που ευνοούσαν τον πρώτο που έμπαινε στις διαδρομές. Έτσι, μετά τις δύο πρώτες ΕΔ έχει φτιάξει διαφορά 15.1 δευτερολέπτων από τον δεύτερο, που είναι ο Τιερί Νεβίλ της Hyundai με το i20 N Rally1. Ο Βέλγος ωστόσο ανέφερε ότι είχε κάποιο μικρό μηχανικό πρόβλημα, αν και δεν αποκάλυψε ακριβώς τι ήταν.

Ένας σπεσιαλίστας του Ράλλυ Μόντε Κάρλο, ο Σεμπαστιάν Οζιέ με το δεύτερο από τα τρία Toyota GR Yaris Rally1 που τρέχουν στον αγώνα, βρίσκεται στο τέλος της ημέρας στην 3η θέση της κατάταξης, με διαφορά 21.6 δευτερολέπτων από τον Έβανς. Ο Γάλλος κινείται προσεκτικά στο ξεκίνημα του αγώνα και περιμένουμε να τον δούμε να επιτίθεται την Παρασκευή και το Σάββατο.

Ο Ότ Τάνακ, ο οποίος φέτος έχει επιστρέψει στη Hyundai, αντιμετώπισε έξτρα δυσκολίες με το πεντάλ του γκαζιού στο i20 N Rally1 και παρότι έχασε αρκετό χρόνο και βρίσκεται στην 4η θέση και 22.8 δευτ. πίσω από τον πρώτο, ήταν ευχαριστημένος που κατάφερε να βρίσκεται εκεί.

