Ο Πέκο Μπανάια εξασφάλισε πανηγυρικά το δεύτερο τίτλο του με νίκη στον τελευταίο αγώνα της χρονιάς στη Βαλένθια.

Ο Πέκο Μπανάια της εργοστασιακής ομάδας Ducati Lenovo είναι ο Παγκόσμιο Πρωταθλητής MotoGP για τη σεζόν του 2023 καθώς πανηγύρισε την κατάκτηση του τίτλου με τη νίκη στον τελευταίο αγώνα της χρονιάς στη Βαλένθια. Ο Ιταλός είχε εξασφαλίσει το πρωτάθλημα πολύ νωρίς μέσα στον αγώνα, όταν ο Χόρχε Μαρτίν, ο άλλος διεκδικητής, δεν απέφυγε τα λάθη και είχε πτώση. Ο Φάμπιο ντι Τζιαναντόνιο της Gresini ήταν 2ος και ο Ζοάν Ζαρκό της Pramac πήρε την 3η θέση και συμπλήρωσε το βάθρο.

Εκκίνηση

Οι μοτοσικέτες πήραν τις θέσεις τους στην εκκίνηση με τον Πέκο Μπανάια στην pole position αντί για τον Μάβερικ Βινιάλες, αφού ο Ισπανός είχε πάρει νωρίτερα ποινή 3 θέσεων. Όταν έσβησαν τα κόκκινα φώτα ο Μπανάια ξεκίνησε πολύ καλά και διατήρησε την πρωτοπορία, έχοντας πίσω του τον Χόρχε Μαρτίν, ο οποίος από την 6η θέση πετάχτηκε στη 2η.

Οι ΚΤΜ συνέχισαν να εντυπωσιάζουν στη Βαλένθια και ακολουθούσαν τους δύο μονομάχους, με τον Μίλερ στην 3η θέση και τον Μπίντερ στην 4η θέση. Ακολουθούσαν οι Ζαρκό, Μαρκ Μάρεθ, Βινιάλες και Άλεξ Μάρκεθ.

Το λάθος του Μαρτίν

Ο Χόρχε Μαρτίν γνώριζε ότι αν ήθελε να έχει οποιαδήποτε πιθανότητα να πάρει τον τίτλο έπρεπε να κερδίσει τον αγώνα και γρήγορα προσπάθησε να επιτεθεί στον Μπανάια. Στο τέλος της ευθείας όμως δεν απέφυγε το λάθος, έχασε τα φρένα και παραλίγο να πέσει πάνω στον αντίπαλό του. Τελικά υπήρξε μόνο μια μικρή επαφή, ο Μαρτίν όμως βρέθηκε για λίγο εκτός πίστας και επέστρεψε στον αγώνα στην 8η θέση.

Ο Μπανάια γνώριζε ότι δεν είχε κανένα λόγο να ρισκάρει, ωστόσο είχε το ρυθμό να παραμένει στην πρώτη θέση, μπροστά από τους Μπίντερ και Μίλερ, που τον ακολουθούσαν από κοντά. Ο Ζαρκό στην 4η θέση έδινε μεγάλη μάχη με τον Μαρκ Μάρκεθ.

Το ακόμα μεγαλύτερο λάθος του Μαρτίν

Ο Χόρχε Μαρτίν προσπαθούσε απεγνωσμένα να κερδίσει θέσεις και είχε φτάσει πίσω από τη μάχη των Ζαρκό-Μάρκεθ. Εκεί έκανε άλλο ένα λάθος, καθώς στην είσοδο της στροφής έχασε τον έλεγχο της Ducati, γλίστρησε και παρέσυρε στην πτώση του τον Μαρκ Μάρκεθ. Και οι δύο βρέθηκαν εκτός αγώνα, κάτι που αυτόματα έστεψε πρωταθλητή τον Πέκο Μπανάια για δεύτερη χρονιά στη σειρά.

Ο Μπανάια πλέον, με τον τίτλο στην τσέπη, δεν είχε κανένα λόγο να δώσει μάχη με τις δύο KTM, που τον πέρασαν διαδοχικά. Έτσι, στην πρωτοπορία του αγώνα βρέθηκε ο Μπραντ Μπίντερ και στη 2η θέση ο Τζακ Μίλερ.

Έχουμε Πρωταθλητή

Με τον Μαρτίν εκτός αγώνα, ο Μπανάια θα μπορούσε αν ήθελε απλώς να παρκάρει την Ducati του και να πανηγυρίσει το πρωτάθλημα. Ο Ιταλός ωστόσο ήθελε να συνδυάσει την κατάκτηση του τίτλου με ένα βάθρο, κάτι στο οποίο τον βοήθησε σημαντικά ο Μπραντ Μπίντερ, ο οποίος έκανε ένα λάθος και έπεσε στην 6η θέση, αφήνονταν πρώτο τον Μίλερ και δεύτερο τον πρωταθλητή.

Ακόμα περισσότερο τον βοήθησε ο Τζακ Μίλερ. Ο οποίος είχε πτώση λόγο αργότερα και άφησε τον Μπανάια στην πρώτη θέση. Έτσι, ο Ιταλός ολοκλήρωσε ιδανικά τη χρονιά, που τον έκανε τον μοναδικό αναβάτη της Ducati που κατέκτησε τον τίτλο δύο φορές στη σειρά. Δύο αναβάτες που φεύγουν από τις ομάδες τους τον συνόδευσαν στο βάθρο. Δεύτερος ήταν ο Φάμπιο ντι Τζιαναντόνιο της Gresini Ducati και τρίτος ο Ζοάν Ζαρκό της Pramac Ducati.

Αποτελέσματα

Φωτογραφίες: Ducati Lenovo