Ο Μαξ Φερστάπεν συνέχισε το νικηφόρο σερί του στον πιο συναρπαστικό αγώνα της φετινής σεζόν.

Το Grand Prix του Λας Βέγκας αποδείχτηκε ένας από τους πιο διασκεδαστικούς αγώνες της φετινής σεζόν, με άπειρες μάχες και προσπεράσματα μέχρι τον τελευταίο γύρο. Ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing ήταν βέβαια και πάλι ο νικητής, για 18η φορά φέτος. Ο Ολλανδός πρωταθλητής κέρδισε και τον τρίτο αγώνα που έγινε στις ΗΠΑ και έκανε… φουλ. Ο Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari πήρε τη 2η θέση έπειτα από επικές μάχες και με τους δύο οδηγούς της Red Bull και ο Σέρχιο Πέρεζ συμπλήρωσε το βάθρο στην 3η θέση.

MAX VERSTAPPEN WINS IN LAS VEGAS! 🏆



The World Champion fought back hard to re-take the race lead, and never looked back 👏👏👏#LasVegasGP #F1 @redbullracing @Max33Verstappen pic.twitter.com/ZyQF8htNN1 — Formula 1 (@F1) November 19, 2023

Εκκίνηση

Τα μονοθέσια πήραν τις θέσεις τους στην εκκίνηση κάτω από τους προβολείς στην πίστα του Λας Βέγκας και μόλις έσβησαν τα κόκκινα φώτα ο Μαξ Φερστάπεν έκανε πολύ καλή εκκίνηση και βρέθηκε στην εσωτερική του Σαρλ Λεκλέρ. Στην πρώτη στροφή και οι δύο βγήκαν λίγο εκτός πίστας αλλά επέστρεψαν με τον Ολλανδό στην πρώτη θέση και τον Μονεγάσκο στη δεύτερη.

Ο Τζορτζ Ράσελ κράτησε την 3η θέση, μπροστά από τον Πιέρ Γκασλί και το εντυπωσιακό δίδυμο της Williams, με τον Άλεξ Άλμπον και τον Λόγκαν Σάρτζεντ στην 5η και 6η θέση αντίστοιχα. Ο Οκόν ακολουθούσε στην 7η και πίσω του είχε τις δύο Haas των Μάγκνουσεν και Χούλκενμπεργκ, που βρίσκονταν μέσα στη 10άδα, την οποία έκλεινε ο Τσουνόντα.

LAP 4/50



⚠️ SAFETY CAR ⚠️



Replays of the start show Alonso losing grip and spinning and Bottas making contact with the Spaniard#LasVegasGP #F1 pic.twitter.com/Rp3tYGbVv5 November 19, 2023

Πιο πίσω είχαμε αρκετές επαφές, με τους Αλόνσο και Πέρεζ να μπαίνουν στα pit για επισκευές. Η εκκίνηση ήταν πολύ άσχημη για τον Κάρλος Σάινθ, που είχε επαφή με τον Χάμιλτον και έπεσε στη 18η θέση.

Οι McLaren ξεκίνησαν καλά και κέρδισαν αρκετές θέσεις αλλά ο Λάντο Νόρις είχε έξοδο στον 3ο γύρο του αγώνα και χτύπησε στις μπαριέρες. Αυτό προκάλεσε την εμφάνιση του Αυτοκινήτου Ασφαλείας για να απομακρυνθεί το κατεστραμμένο μονοθέσιο.

Επανεκκίνηση

Όταν το Αυτοκίνητο Ασφαλείας έφυγε από την πίστα, ο Φερστάπεν δεν είχε κανένα πρόβλημα να διατηρήσει την πρωτοπορία και να αρχίσει να απομακρύνεται από τον Λεκλέρ. Τα προβλήματα για τον Ολλανδό όμως ήρθαν λίγο αργότερα, όταν ανακοινώθηκε από τους αγωνοδίκες ότι πήρε ποινή 5 δευτερολέπτων επειδή έβγαλε εκτός πίστας τον Λεκλέρ στην πρώτη στροφή.

LAP 16/50



CHARLES LECLERC LEADS IN LAS VEGAS! 🤩



He re-takes the lead from Max Verstappen #LasVegasGP #F1 pic.twitter.com/KLgcwwqlpt — Formula 1 (@F1) November 19, 2023

Ο Λεκλέρ βέβαια δεν σκόπευε να αφήσει τα πράγματα στην τύχη τους και σταδιακά άρχισε να μειώνει τη διαφορά από τον Φερστάπεν. Πιο πίσω, ο Γκασλί πίεζε τον Ράσελ ενώ οι Οκόν, Πιάστρι και Χάμιλτον πέρασαν τις Haas και μπήκαν στη 10άδα. Ακόμα πιο πίσω, θέσεις κέρδιζαν οι Πέρεζ και Σάινθ, που προσπερνούσαν όποιον έβρισκαν μπροστά τους.

Η άνοδος του Λεκλέρ

Ο Σαρλ Λεκλέρ ήταν σαφώς ταχύτερος από τον Μαξ Φερστάπεν και κατάφερε να τον προσπεράσει, στο γύρο που ο Ολλανδός μπήκε για αλλαγή ελαστικών. Ο Φερστάπεν στο pit stop εξέτισε και την ποινή των 5 δευτερολέπτων και επέστρεψε στην πίστα στην 9η θέση, πίσω από τον Ράσελ.

Ο Χάμιλτον στην προσπάθεια να προσπεράσει τον Πιάστρι είχε επαφή με τον Αυστραλό. Το αποτέλεσμα ήταν μικρές ζημιές και για τα δύο μονοθέσια, που μπήκαν στα pit για να τις επισκευάσουν και έχασαν αρκετές θέσεις.

LAP 25/50



RUSSELL AND VERSTAPPEN MAKE CONTACT!



Russell has front wing damage! #LasVegasGP #F1 pic.twitter.com/s5dfCAqA5O — Formula 1 (@F1) November 19, 2023

Όταν μπήκε και ο Λεκλέρ για αλλαγή ελαστικών, επέστρεψε στην πίστα στην 3η θέση, πίσω από τους Πέρεζ και Στρολ, οι οποίοι είχαν αλλάξει τα ελαστικά τους στο χαμό των πρώτων γύρων. Πίσω από τον Λεκλέρ βρισκόταν ο Κάρλος Σάινθ, που είχε ανέβει στην 4η θέση και ακολουθούσαν οι Ράσελ, Φερστάπεν και Αλόνσο.

Οι Ράσελ και Φερστάπεν πέρασαν σχετικά εύκολα τον Σάινθ και αμέσως μετά ο Ολλανδός επιτέθηκε στον Βρετανό. Οι δυο τους στριμώχτηκαν στη Στροφή 12 και είχαν επαφή. Παρόλο που και οι δύο κατάφεραν να συνεχίσουν, η πίστα γέμισε με θραύσματα και το Αυτοκίνητο Ασφαλείας βγήκε για δεύτερη φορά.

Ανατροπές

Ο μεγάλος ωφελημένος από το Αυτοκίνητο Ασφαλείας ήταν ο Σέρχιο Πέρεζ, ο οποίος έκανε ένα «φθηνό» pit stop και επέστρεψε στην πίστα με φρέσκα ελαστικά πίσω από τον Σαρλ Λεκλέρ, ο οποίος παρέμεινε στην πίστα. Ακολουθούσαν οι Γκασλί, Πιάστρι, Φερστάπεν, Οκόν, Στρολ, Άλμπον, Ράσελ και Σάινθ. Ο Ράσελ πήρε ποινή 5 δευτερολέπτων για το συμβάν με τον Φερστάπεν.

LAP 29/50



PIASTRI IS UP INTO P3! 💪



The McLaren driver dives down the inside of Gasly to snatch the final podium place#LasVegasGP #F1 pic.twitter.com/2XhAYPAoWY — Formula 1 (@F1) November 19, 2023

Στην επανεκκίνηση, τα ελαστικά όλων είχαν κρυώσει και πάλευαν να βρουν πρόσφυση. Ο Πιάστρι κατάφερε να περάσει τον Γκασλί και να περάσει στην 3η θέση, ενώ ο Πέρεζ πίεζε τον Λεκλέρ και δεν τον άφηνε να βγει από τη ζώνη του DRS και να αναπνεύσει.

Ο Πέρεζ είχε το ρυθμό να ακολουθήσει τον Λεκλέρ κατά πόδας και με τη βοήθεια του DRS κατάφερε να περάσει τον Μονεγάσκο και να πάρει την πρωτοπορία στον αγώνα. Σημαντική πρόοδο έκανε και η άλλη Red Bull, με τον Φερστάπεν να προσπερνά τον Πιάστρι, να παίρνει την 3η θέση και να αρχίσει να κυνηγά τον Λεκλέρ.

Και στο τέλος κερδίζει ο Φερστάπεν

Ο Λεκλέρ και πάλι δεν το έβαλε κάτω και αγνοώντας την απειλή του Φερστάπεν πίσω του, επιτέθηκε στον Πέρεζ και πήρε πίσω την πρώτη θέση του αγώνα. Τα πράγματα έγιναν ακόμα χειρότερα για τον Μεξικανό, όταν λίγο αργότερα τον πέρασε και ο Φερστάπεν, για να του πάρει τη 2η θέση.

Αφού ο Φερστάπεν ξεπέρασε τους σκοπέλους της ποινής και της σύγκρουσης με τον Ράσελ και βρέθηκε σε απόσταση βολής από την πρωτοπορία, δεν ήταν δυνατό να αφήσει την ευκαιρία να πάει χαμένη. Ο πρωταθλητής με την ταχύτατη Red Bull στο τέλος της μεγάλης ευθείας, και έχοντας το πλεονέκτημα του DRS, «βούτηξε» στα φρένα και κατάφερε να περάσει τον Λεκλέρ και να πάρει την πρώτη θέση.

LAP 37/50



VERSTAPPEN IS INTO THE RACE LEAD 👊



Leclerc slots back into P2, and Perez is right there in P3#LasVegasGP #F1 pic.twitter.com/gOFF4wVe8f — Formula 1 (@F1) November 19, 2023

Πιο πίσω οι αλλαγές θέσεων ήταν διαρκείς. Ο Πιάστρι διατηρούσε την 4η θέση αλλά ο Οκόν με μια ωραία κίνηση πέρασε τον Γκασλί για την 5η θέση. Ο Στρολ τους ακολουθούσε από κοντά στην 7η θέση και το γκρουπ των Ράσελ, Σάινθ, Αλόνσο και Χάμιλτον πέρασε μέσα σε λίγους γύρους τον Άλμπον. Ο Πιάστρι ωστόσο έπρεπε να σταματήσει ξανά για αλλαγή ελαστικών, αφού είχε τρέξει μόνο με τη σκληρή γόμα και έπρεπε να βάλει και άλλη μία.

Η πίεση φέρνει αποτελέσματα

Ο Φερστάπεν έκανε αυτό που ξέρει να κάνει καλύτερα από όλους και απομακρύνθηκε από τον Λεκλέρ στην κορυφή του αγώνα. Ο οδηγός της Ferrari, αφού είδε ότι δεν μπορούσε να ακολουθήσει τον Ολλανδό, έστρεψε την προσοχή του στον Πέρεζ που τον πίεζε έντονα.

LAP 43/50



LECLERC RUNS WIDE AND PEREZ IS PAST!



The @redbullracing driver snatches P2 from Leclerc #LasVegasGP #F1 pic.twitter.com/yL39mhDrvG — Formula 1 (@F1) November 19, 2023

Η πίεση αυτή έφερε αποτελέσματα και ο Λεκλέρ έκανε ένα μικρό λάθος, που τον έστειλε για λίγο εκτός πίστας. Αυτό το λίγο ήταν αρκετό όμως για τον Πέρεζ να περάσει στη 2η θέση.

Πιο πίσω, ο Γκασλί αντιμετώπιζε προβλήματα με την μπαταρία στο μονοθέσιό του και μετά το υποχρεωτικό pit stop του Πιάστρι στην 4η θέση είχε ανέβει ο Οκόν, με τους Στρολ, Ράσελ, Σάινθ, Χάμιλτον και Αλόνσο να ακολουθούν.

LAP 50/50



LECLERC TAKES P2 ON THE LAST LAP FROM PEREZ!!!



Unreal stuff by the Ferrari driver 👏🤯#LasVegasGP #F1 pic.twitter.com/BdjWcNbxvb — Formula 1 (@F1) November 19, 2023

Ο Φερστάπεν έφτασε τελικά χωρίς πρόβλημα στη 18η φετινή του νίκη αλλά η μάχη για τη 2η θέση μαινόταν μέχρι το τέλος. Ο Πέρεζ κοίταζε τους καθρέφτες του διαρκώς γιατί ήταν γεμάτοι από το κόκκινο της Ferrari του Λεκλέρ και είχε δίκιο να ανησυχεί, γιατί στον τελευταίο γύρο ο Μονεγάσκος κατάφερε να περάσει και να πάρει τη 2η θέση, αφήνοντας τον Μεξικανό στην 3η. Ακολούθησαν οι Οκόν, Στρολ, Σάινθ, Χάμιλτον, Ράσελ (που έπεσε 8ος μετά την έκτιση της ποινής), Αλόνσο και Πιάστρι.

Η φετινή σεζόν της Formula 1 θα ολοκληρωθεί σε μία εβδομάδα με τον τελευταίο αγώνα της χρονιάς στο Αμπου Ντάμπι.

Αποτελέσματα

Φωτογραφία: Red Bull Content Pool