F1: Οι βαθμολογίες μετά το GP Λας Βέγκας
Η Ferrari έκανε ένα αποφασιστικό βήμα προς την κατάκτηση της 2ης θέσης στη βαθμολογία των κατασκευαστών.
Βαθμολογία Πρωταθλήματος Οδηγών
|Θ.
|ΟΔΗΓΟΣ
|ΟΜΑΔΑ
|ΒΑΘΜΟΙ
|1
|Max Verstappen
|RED BULL RACING HONDA RBPT
|549
|2
|Sergio Perez
|RED BULL RACING HONDA RBPT
|273
|3
|Lewis Hamilton
|MERCEDES
|232
|4
|Carlos Sainz
|FERRARI
|200
|5
|Fernando Alonso
|ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES
|200
|6
|Lando Norris
|MCLAREN MERCEDES
|195
|7
|Charles Leclerc
|FERRARI
|188
|8
|George Russell
|MERCEDES
|160
|9
|Oscar Piastri
|MCLAREN MERCEDES
|89
|10
|Lance Stroll
|ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES
|73
|11
|Pierre Gasly
|ALPINE RENAULT
|62
|12
|Esteban Ocon
|ALPINE RENAULT
|58
|13
|Alexander Albon
|WILLIAMS MERCEDES
|27
|14
|Yuki Tsunoda
|ALPHATAURI HONDA RBPT
|13
|15
|Valtteri Bottas
|ALFA ROMEO FERRARI
|10
|16
|Nico Hulkenberg
|HAAS FERRARI
|9
|17
|Daniel Ricciardo
|ALPHATAURI HONDA RBPT
|6
|18
|Zhou Guanyu
|ALFA ROMEO FERRARI
|6
|19
|Kevin Magnussen
|HAAS FERRARI
|3
|20
|Liam Lawson
|ALPHATAURI HONDA RBPT
|2
|21
|Logan Sargeant
|WILLIAMS MERCEDES
|1
|22
|Nyck De Vries
|ALPHATAURI HONDA RBPT
|0
Βαθμολογία Πρωταθλήματος Κατασκευαστών
|Θ.
|ΟΜΑΔΑ
|ΒΑΘΜΟΙ
|1
|RED BULL RACING HONDA RBPT
|822
|2
|MERCEDES
|392
|3
|FERRARI
|388
|4
|MCLAREN MERCEDES
|284
|5
|ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES
|273
|6
|ALPINE RENAULT
|120
|7
|WILLIAMS MERCEDES
|28
|8
|ALPHATAURI HONDA RBPT
|21
|9
|ALFA ROMEO FERRARI
|16
|10
|HAAS FERRARI
|12
Φωτογραφία: Red Bull Content Pool