F1: Οι βαθμολογίες μετά το GP Λας Βέγκας

Κώστας Παστρίμας
F1: Οι βαθμολογίες μετά το GP Λας Βέγκας
Η Ferrari έκανε ένα αποφασιστικό βήμα προς την κατάκτηση της 2ης θέσης στη βαθμολογία των κατασκευαστών.

» Τι έγινε στο GP Λας Βέγκας

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Οδηγών

Θ.ΟΔΗΓΟΣΟΜΑΔΑΒΑΘΜΟΙ
1Max VerstappenRED BULL RACING HONDA RBPT549
2Sergio PerezRED BULL RACING HONDA RBPT273
3Lewis HamiltonMERCEDES232
4Carlos SainzFERRARI200
5Fernando AlonsoASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES200
6Lando NorrisMCLAREN MERCEDES195
7Charles LeclercFERRARI188
8George RussellMERCEDES160
9Oscar PiastriMCLAREN MERCEDES89
10Lance StrollASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES73
11Pierre GaslyALPINE RENAULT62
12Esteban OconALPINE RENAULT58
13Alexander AlbonWILLIAMS MERCEDES27
14Yuki TsunodaALPHATAURI HONDA RBPT13
15Valtteri BottasALFA ROMEO FERRARI10
16Nico HulkenbergHAAS FERRARI9
17Daniel RicciardoALPHATAURI HONDA RBPT6
18Zhou GuanyuALFA ROMEO FERRARI6
19Kevin MagnussenHAAS FERRARI3
20Liam LawsonALPHATAURI HONDA RBPT2
21Logan SargeantWILLIAMS MERCEDES1
22Nyck De VriesALPHATAURI HONDA RBPT0

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Κατασκευαστών

Θ.ΟΜΑΔΑΒΑΘΜΟΙ
1RED BULL RACING HONDA RBPT822
2MERCEDES392
3FERRARI388
4MCLAREN MERCEDES284
5ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES273
6ALPINE RENAULT120
7WILLIAMS MERCEDES28
8ALPHATAURI HONDA RBPT21
9ALFA ROMEO FERRARI16
10HAAS FERRARI12

Φωτογραφία: Red Bull Content Pool

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