Ο αναβάτης της VR46 πήρε την pole παρότι ξεκίνησε από το Q1, την ώρα που η «καταραμένη» Στροφή 4 έστελνε τα φαβορί στην αμμοπαγίδα.

Η επιστροφή του παγκοσμίου πρωταθλήματος MotoGP στη Βραζιλία ξεκίνησε με τον πιο επεισοδιακό τρόπο. Σε μια πίστα που οι αναβάτες πάτησαν για πρώτη φορά σε στεγνό οδόστρωμα μόλις στις τελευταίες ελεύθερες δοκιμές, η πρόσφυση αποδείχθηκε ο μεγαλύτερος εχθρός. Ο Φάμπιο Ντι Τζιαναντόνιο της VR46 Ducati ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής, κατακτώντας μια απίστευτη pole position, παρόλο που χρειάστηκε να περάσει από τη διαδικασία του Q1 και να επιβιώσει από μια πτώση στην τελική του προσπάθεια.

Tο εντυπωσιακό της ημέρας ήταν ότι οι δύο αναβάτες που προκρίθηκαν από το Q1, ο Ντι Τζιαναντόνιο και ο Μάρκο Μπετζέκι (Aprilia), αποδείχθηκαν οι ταχύτεροι όλων στο Q2. Ο Μπετζέκι, ο οποίος τρέχει με την εργοστασιακή ομάδα της Aprilia, έδειξε εξαιρετική προσαρμογή στις δύσκολες συνθήκες, παίρνοντας τη δεύτερη θέση. Την πρώτη σειρά συμπληρώνει ο Μαρκ Μάρκεθ (Ducati), ο οποίος είχε επίσης πτώση, με τους τρεις πρώτους να χωρίζονται από μόλις 0,081 δευτερόλεπτα.

Η «παγίδα» της Στροφής 4

Η παρατεταμένη δεξιά Στροφή 4 αποδείχθηκε το πιο προβληματικό σημείο της πίστας, στέλνοντας πολλούς αναβάτες στην αμμοπαγίδα. Ανάμεσα στα θύματα ήταν και ο Πέκο Μπανάια, ο οποίος μετά την πτώση του δεν κατάφερε να βρει ρυθμό και περιορίστηκε στην απογοητευτική 11η θέση. Στο ίδιο σημείο έπεσαν επίσης ο Χόρχε Μαρτίν (Aprilia) και ο Πέδρο Ακόστα (KTM), με τον Μαρτίν να κατατάσσεται τελικά 5ος.

Στη δεύτερη σειρά της εκκίνησης θα βρεθεί ο Φάμπιο Κουαρταραρό, ο οποίος πέτυχε μια σπουδαία εμφάνιση με τη νέα V4 Yamaha, παίρνοντας την 4η θέση. Ο Γάλλος έχασε την πρώτη σειρά για ελάχιστα χιλιοστά. Πίσω του θα εκκινήσουν οι Άι Ογκούρα και Φερμίν Αλντεγκέρ, με τον τελευταίο να εντυπωσιάζει καθώς οδηγεί παρά το κάταγμα στο μηριαίο οστό που υπέστη τον Ιανουάριο.

O Αγώνας Σπριντ θα εκκινήσει στις 20:00 ώρα Ελλάδας.

