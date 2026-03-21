MotoGP: O Ντι Τζιαναντόνιο πήρε την pole στο χάος της Βραζιλίας (vid)
Η επιστροφή του παγκοσμίου πρωταθλήματος MotoGP στη Βραζιλία ξεκίνησε με τον πιο επεισοδιακό τρόπο. Σε μια πίστα που οι αναβάτες πάτησαν για πρώτη φορά σε στεγνό οδόστρωμα μόλις στις τελευταίες ελεύθερες δοκιμές, η πρόσφυση αποδείχθηκε ο μεγαλύτερος εχθρός. Ο Φάμπιο Ντι Τζιαναντόνιο της VR46 Ducati ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής, κατακτώντας μια απίστευτη pole position, παρόλο που χρειάστηκε να περάσει από τη διαδικασία του Q1 και να επιβιώσει από μια πτώση στην τελική του προσπάθεια.
POLE for @FabioDiggia49 and the first one since 2022 🔥⏱️#BrazilianGP 🇧🇷 pic.twitter.com/NpU7DVFQv8— MotoGP™🏁 (@MotoGP) March 21, 2026
Tο εντυπωσιακό της ημέρας ήταν ότι οι δύο αναβάτες που προκρίθηκαν από το Q1, ο Ντι Τζιαναντόνιο και ο Μάρκο Μπετζέκι (Aprilia), αποδείχθηκαν οι ταχύτεροι όλων στο Q2. Ο Μπετζέκι, ο οποίος τρέχει με την εργοστασιακή ομάδα της Aprilia, έδειξε εξαιρετική προσαρμογή στις δύσκολες συνθήκες, παίρνοντας τη δεύτερη θέση. Την πρώτη σειρά συμπληρώνει ο Μαρκ Μάρκεθ (Ducati), ο οποίος είχε επίσης πτώση, με τους τρεις πρώτους να χωρίζονται από μόλις 0,081 δευτερόλεπτα.
Η «παγίδα» της Στροφής 4
Η παρατεταμένη δεξιά Στροφή 4 αποδείχθηκε το πιο προβληματικό σημείο της πίστας, στέλνοντας πολλούς αναβάτες στην αμμοπαγίδα. Ανάμεσα στα θύματα ήταν και ο Πέκο Μπανάια, ο οποίος μετά την πτώση του δεν κατάφερε να βρει ρυθμό και περιορίστηκε στην απογοητευτική 11η θέση. Στο ίδιο σημείο έπεσαν επίσης ο Χόρχε Μαρτίν (Aprilia) και ο Πέδρο Ακόστα (KTM), με τον Μαρτίν να κατατάσσεται τελικά 5ος.
Στη δεύτερη σειρά της εκκίνησης θα βρεθεί ο Φάμπιο Κουαρταραρό, ο οποίος πέτυχε μια σπουδαία εμφάνιση με τη νέα V4 Yamaha, παίρνοντας την 4η θέση. Ο Γάλλος έχασε την πρώτη σειρά για ελάχιστα χιλιοστά. Πίσω του θα εκκινήσουν οι Άι Ογκούρα και Φερμίν Αλντεγκέρ, με τον τελευταίο να εντυπωσιάζει καθώς οδηγεί παρά το κάταγμα στο μηριαίο οστό που υπέστη τον Ιανουάριο.
O Αγώνας Σπριντ θα εκκινήσει στις 20:00 ώρα Ελλάδας.
Αποτελέσματα Q2