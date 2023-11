Ο Χόρχε Μαρτίν έκανε ένα σημαντικό βήμα στη διεκδίκηση του τίτλου παίρνοντας μια σπουδαία νίκη, 5ος ο Μπανάια.

Ο Αγώνας Σπριντ του GP Κατάρ για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MotoGP ήταν υπόθεση του Χόρχε Μαρτίν. Ο τρομερός Ισπανός της Pramac Ducati παρότι ξεκίνησε από την 5η θέση, έφτασε σε αυτήν την επικράτηση που τον φέρνει μόνο 7 βαθμούς πίσω από τον Πέκο Μπανάια, ο οποίος τερμάτισε στην 5η θέση. Εξαιρετικό αγώνα έκανε ο Φάμπιο ντι Τζιαναντόνιο της Gresini Ducati και πήρε τη 2η θέση ενώ σε κάποιο σημείο έδειξε να διεκδικεί ακόμα και τη νίκη. Ο Λούκα Μαρίνι της VR46 Ducati τερμάτισε στην 3η θέση.

Για προτελευταία φορά φέτος οι μοτοσικλέτες πήραν τις θέσεις τους στο grid για τον Αγώνα Σπριντ των 11 γύρων, κάτω από τους δυνατούς προβολείς της Λουσέιλ. Τα κόκκινα φώτα έσβησαν και ο poleman Λούκα Μαρίνι έκανε ιδανική εκκίνηση για να στρίψει πρώτος στην πρώτη στροφή. Πίσω του ακολούθησε ο Άλεξ Μάρκεθ ενώ για την 3η θέση έδωσαν μάχη οι Μαρτίν και Μπανάια. Οι δυο τους είχαν επαφή και ο Μαρτίν έμεινε μπροστά από το μεγάλο του αντίπαλο.

Πιο πίσω, οι Αλέιξ Εσπαργκαρό, Μπαστιανίνι και Ολιβέιρα ενεπλάκησαν σε μια μεγάλη σύγκρουση και βρέθηκαν ξαπλωμένοι στην άσφαλτο. Οι Εσπαργκαρό και Ολιβέιρα εγκατέλειψαν ενώ ο Μπαστιανίνι συνέχισε αν και πολύ πίσω στην τελευταία θέση.

Ο Μαρτίν έκανε ένα μικρό λάθος και έχασε δύο θέσεις, αφού τον πέρασαν οι Μπανάια και Μαρκ Μάρκεθ. Ήταν όμως πολύ ταχύς και γρήγορα τους πέρασε και τους δύο. Ιδιαίτερα με τον Μπανάια είχε ξανά επαφή και τον πέρασε με πολύ απαιτητικό τρόπο. Ο Μπανάια μάλιστα αμέσως μετά έχασε άλλη μία θέση από τον Φάμπιο ντι Τζιαναντόνιο και έπεσε στην 5η θέση.

Στην κορυφή του αγώνα ο Αλεξ Μάρκεθ έφτασε τον Μαρίνι και άρχισε να προσπαθεί να τον περάσει. Ο Ισπανός έκανε αρκετές επιθέσεις στον Ιταλό, ο οποίος όμως αμύνθηκε πολύ αποτελεσματικά και κράτησε την πρωτιά Αντίθετα, ο Α. Μάρκεθ έχασε τη 2η θέση από τον Μαρτίν, που ήταν ο ταχύτερος αναβάτης στην πίστα σε εκείνο το σημείο.

Ο Μαρτίν ήταν καταιγιστικός και προτού συμπληρωθεί το πρώτο μισό του αγώνα πέρασε και τον Μαρίνι και ανέβηκε στην πρώτη θέση, τη στιγμή που ο μεγάλος του αντίπαλος, ο Μπανάια, βρισκόταν ακόμα στην 5η θέση. Άλλη μία αλλαγή ήταν ότι ο Ντι Τζιαναντόνιο πέρασε αρχικά τον Α. Μάρκεθ και μετά τον Μαρκέθ για να ανέβει στη 2η θέση.

Ο Μαρτίν άρχισε να απομακρύνεται και ο μοναδικός που μπορούσε να ακολουθήσει το ρυθμό του ήταν ο Ντι Τζιαναντόνιο. Ο νεαρός Ιταλός της Gresini ήταν απειλητικός και ακολουθούσε από κοντά τον Μαρτίν γύρο με το γύρο. Πιο πίσω ο Μαρίνι έκανε μοναχικό αγώνα σην 3η θέση καθώς δεν ένιωθε απειλή από τον Α. Μάρκεθ. Ο Μπανάια αντίθετα στην 5η θέση δεχόταν πίεση από τον Μάβερικ Βινιάλες με την Aprilia.

Ο Μαρτίν τελικά δεν υπέκυψε στην πίεση και πήρε μια σπουδαία νίκη, μπροστά από τον πολύ μαχητικό ΝτιΤζιαναντόνιο. Το χάλκινο μετάλλιο της 3ης θέσης πήγε στον Μαρίνι και ακολούθησαν οι Α. Μάρκεθ, Μπανάια, Βινιάλες, Μπίντερ, Κουαρταραρό και Α. Φερνάντεθ.

Μετά το Σπριντ του Κατάρ η διαφορά ανάμεσα σε Μπανάια και Μαρτίν έπεσε στους 7 βαθμούς και αυτό σημαίνει πως ό,τι και να γίνει στον αγώνα της Κυριακής, που θα ξεκινήσει στις 19:00 ώρα Ελλάδας, ο τίτλος του πρωταθλητή θα κριθεί στον τελευταίο αγώνα της σεζόν, την επόμενη εβδομάδα στη Βαλένθια.

