Γεμάτη ανατροπές ήταν η περίοδος των κατατακτήριων στη Λουσέιλ, οι δορυφορικές ομάδες «κλείδωσαν» την πρώτη σειρά.

Οι κατατακτήριες δοκιμές του GP Κατάρ για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MotoGP είχαν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και διαφορετικούς πρωταγωνιστές από αυτούς που έχουμε συνηθίσει. Ο Λούκα Μαρίνι της VR46 Ducati κατέκτησε την pole position για 2η φορά στην καριέρα του, κατεβάζοντας για περίπου 1 δευτερόλεπτο το απόλυτο ρεκόρ πίστας. Οι δύο Gresini Ducati βρέθηκαν στην πρώτη σειρά της εκκίνησης, με τον Φάμπιο ντι Τζιαναντόνιο στη 2η θέση και τον Άλεξ Μάρκεθ στην 3η.

Το πρώτο σκέλος των κατατακτήριων στη Λουσέιλ με αρκετούς «πρωτοκλασάτους» αναβάτες να παίρνουν μέρος σε αυτό. Η λίστα αυτή περιλάμβανε τον περσινό νικητή σε αυτήν την πίστα αλλά και νικητή την προηγούμενη εβδομάδα στη Μαλαισία Ενέα Μπαστιανίνι, τον Μάρκο Μπετζέκι, τον Φάμπιο Κουαρταραρό, τον Τζακ Μίλερ, τον Ζοάν Ζαρκό και τον Άλεξ Μάρκεθ.

Επομένως, ο ανταγωνισμός για την κατάληψη των δύο πρώτων θέσεων, που οδηγούν στο Q2, ήταν ιδιαίτερα έντονος. Τα πράγματα ξεκίνησαν καλά για τον Ζαρκό, που αρχικά ανέβηκε στην πρώτη θέση μπροστά από τον Μορμπιντέλι. Αντίθετα, δεν ξεκίνησαν καλά για τον Κουαρταραρό, ο οποίος έχασε τη γραμμή του σε μια στροφή και προτίμησε να επιστρέψει στο γκαράζ της Yamaha παρά να επιχειρήσει χρονομετρημένη προσπάθεια.

