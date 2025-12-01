H Mercedes-Benz A 200 με νέα, μειωμένη τιμή για το 2026

Η μάρκα γιορτάζει τα 140 χρόνια από την εφεύρεση του αυτοκινήτου και κάνει την είσοδο στον κόσμο της A-Class πιο προσιτή

Η Mercedes-Benz μπαίνει στο 2026 με μια εμβληματική επέτειο: συμπληρώνονται 140 χρόνια από την παρουσίαση του πρώτου αυτοκινήτου με κινητήρα εσωτερικής καύσης. Με αφορμή αυτό το ορόσημο, η μάρκα ανακοινώνει μια σημαντική εμπορική κίνηση για ένα από τα πιο δημοφιλή μοντέλα της: την A 200. Η νέα τιμή παραγγελίας διαμορφώνεται στα 35.900 ευρώ, ενώ για περιορισμένο αριθμό άμεσα διαθέσιμων αυτοκινήτων προσφέρεται επιπλέον όφελος 1.000 ευρώ, ρίχνοντας την τελική τιμή στα 34.900 ευρώ. Έτσι, η A-Class γίνεται πιο προσιτή σε όσους θέλουν να αποκτήσουν ένα premium, σύγχρονο μοντέλο με σπορ χαρακτήρα.

Η A 200 παραμένει σταθερή αξία της κατηγορίας της: συνδυάζει τη γνώριμη οδηγική αίσθηση της Mercedes-Benz, τον αποδοτικό κινητήρα, τις ζάντες 17 ιντσών, τους προβολείς LED και το ποιοτικό εσωτερικό με λεπτομέρειες ανθρακονήματος. Στον εξοπλισμό περιλαμβάνονται κάμερα οπισθοπορείας, πακέτο στάθμευσης, πακέτο καθρεπτών και το σύστημα infotainment MBUX, που προσφέρει σύγχρονη συνδεσιμότητα και λειτουργικότητα στην καθημερινότητα.

Για τους ενδιαφερόμενους διατίθενται και χρηματοδοτικές επιλογές μέσω του προγράμματος “Welcome 6,9%”, το οποίο προσφέρει χαμηλή μηνιαία δόση και δυνατότητα επιλογής στο τέλος της περιόδου για απόκτηση ή αναχρηματοδότηση του οχήματος. Με τη νέα τιμή και τις παροχές, η Mercedes-Benz κάνει πιο εύκολη την είσοδο στον κόσμο της μάρκας, ξεκινώντας τη χρονιά των 140 ετών με ένα επιπλέον κίνητρο για τους αγοραστές.