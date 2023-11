Δείτε πώς θα παραταχθούν οι μονομάχοι της Formula 1 στο πεδίο μάχης του Λας Βέγκας για το 21ο και προτελευταίο Grand Prix της φετινής σεζόν.

Λίγες στιγμές απέμειναν για την εκκίνηση του Grand Prix Λας Βέγκας. Ο 21ος αγώνας της φετινής χρονιάς της Formula 1 αναμένεται με αγωνία και οι κατατακτήριες δοκιμές του Σαββάτου μας προσέφεραν μια όχι αναμενόμενη εικόνα. Όλα είναι ανοικτά πλέον για τη μάχη στο εντυπωσιακό σιρκουί πόλης του Βέγκας, σε έναν αγώνα που θα έχει διάρκεια 50 γύρων.

Για πέμπτη φορά φέτος ο Σαρλ Λεκλέρ πήρε την pole position και θα εκκινήσει το Grand Prix από θέση ισχύος. Δίπλα του θα βρίσκεται ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing και η μάχη των δύο αναμένεται συναρπαστική. Αυτός είναι ο πρώτος αγώνας, με εξαίρεση τη Σιγκαπούρη, στον οποίο η Ferrari έχει το ρυθμό για να διεκδικήσει στα ίσια τη νίκη.

