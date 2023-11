Οι Ferrari ήταν παντοδύναμες στις κατατακτήριες και ο Λεκλέρ εξασφάλισε την πρώτη θέση στην εκκίνηση.

Οι κατατακτήριες δοκιμές του GP Λας Βέγκας ήταν μια περίοδος γεμάτη εκπλήξεις αλλά ένα πράγμα ήταν ξεκάθαρο: η ταχύτητα της Scuderia Ferrari και κυρίως του Σαρλ Λεκλέρ, ο οποίος κατέκτησε την 5η φετινή του pole position και 23η στην καριέρα του. Ο Κάρλος Σάινθ σημείωσε το 2ο χρόνο αλλά λόγω της ποινής 10 θέσεων που έχει από χθες θα ξεκινήσει πιο πίσω και έτσι στη 2η θέση και στην πρώτη σειρά της εκκίνησης θα βρίσκεται ο Μαξ Φερστάπεν με τη Red Bull Racing, που σημείωσε τον 3ο χρόνο.

Q1

Οι κατατακτήριες ξεκίνησαν στην εντυπωσιακή διαδρομή του Λας Βέγκας κάτω από το φως των προβολέων, με τους οδηγούς να ξεκινούν επιφυλακτικά, καθώς γνώριζαν ότι η πρόσφυση θα βελτιωνόταν δραματικά κατά τη διάρκεια της περιόδου. Ήταν χαρακτηριστικό ότι οι καλύτεροι χρόνοι έρχονταν στη δεύτερη γρήγορη προσπάθεια των οδηγών με το ίδιο σετ ελαστικών.

Ο Σαρλ Λεκλέρ, για παράδειγμα, ήταν σχεδόν 1 δευτερόλεπτο ταχύτερος στο δεύτερο γρήγορο γύρο του από τον πρώτο. Οι Ferrari έδειξαν για άλλη μία φορά πολύ δυνατές και από το ξεκίνημα του Q1 βρέθηκαν πολύ ψηλά, με τον Λεκλέρ σταθερά στην πρώτη θέση του πίνακα των χρόνων.

❌ OUT IN Q1 ❌



Both McLarens are out!



16. Norris 📸

17. Ocon

18. Zhou

19. Piastri

20. Tsunoda#LasVegasGP #F1 pic.twitter.com/ewitaas6Vb November 18, 2023

Οι χρόνοι βελτιώνονταν σχεδόν σε κάθε πέρασμα αλλά αυτό που δεν άλλαζε ήταν το όνομα του Λεκλέρ στην πρώτη θέση. Ωστόσο, υπήρχαν αρκετές εκπλήξεις, όπως η παρουσία του Λόγκαν Σάρτζεντ στην πρώτη 10άδα, όπως και των δύο οδηγών της Haas.

Τα τελευταία λεπτά ήταν ιδιαίτερα απρόβλεπτα, με τους οδηγούς να προσπαθούν να κρατήσουν για όσο γίνεται πιο αργά το γρήγορο γύρο τους. Σε αυτήν την πολύ έντονη διαδικασία η έκπληξη ήταν ιδιαίτερα ηχηρή: και οι δύο McLaren αποκλείστηκαν. Οι πέντε οδηγοί που δεν κατάφεραν να συνεχίσουν στο Q2 ήταν οι Νόρις, Οκόν, Ζου, Πιάστρι και Τσουνόντα.

Q2

Το σκηνικό στο δεύτερο σκέλος των κατατακτήριων ήταν παρόμοιο με του πρώτου, με τους οδηγούς να πρέπει να «προετοιμάσουν» το γρήγορο γύρο τους με έναν πιο αργό. Οι Ferrari ξεκίνησαν με τα ίδια ελαστικά που είχαν στο Q1, δηλαδή με μαλακά ελαστικά που είχαν ήδη καμιά 10αριά γύρους, ενώ άλλοι, όπως ο Αλόνσο, ο οποίος ανέβηκε στην πρώτη θέση, έβαλαν από την αρχή φρέσκο σετ.

Και πάλι οι χρόνοι βελτιώνονταν όσο προχωρούσε η περίοδος και από την πρώτη θέση πέρασαν διαδοχικά οι Χάμιλτον και Φερστάπεν. Όταν όμως οι Ferrari έβαλαν φρέσκα ελαστικά, ο Λεκλέρ έβαλε τα πράγματα στη θέση τους και ανέβηκε με μεγάλη διαφορά στην πρώτη θέση, μισό δευτερόλεπτο μπροστά από τον δεύτερο, που ήταν ο Σάινθ, και πάνω από 7 δέκατα μπροστά από τον Φερστάπεν.

Some big names exit in Q2 👀



Checo and Lewis are both out!



11. Hamilton

12. Perez

13. Hulkenberg

14. Stroll

15. Ricciardo#LasVegasGP #F1 pic.twitter.com/pbwFJtOWnb — Formula 1 (@F1) November 18, 2023

Για μία ακόμα φορά η μάχη για την αποφυγή των πέντε τελευταίων θέσεων ήταν σκληρή, με τις ηχηρές εκπλήξεις να μη λείπουν. Την ώρα που οι δύο Williams κατάφεραν να περάσουν στο Q3, εκτός έμειναν οι Σέρχιο Πέρεζ και Λούις Χάμιλτον. Μαζί με τους δύο διεκδικητές της 2ης θέσης στο πρωτάθλημα, εκτός συνέχειας έμειναν οι Χούλκενμπεργκ, Στρολ και Ρικάρντο.

Q3

Το τρίτο μέρος των κατατακτήριων ξεκίνησε με μια ασυνήθιστη εικόνα, καθώς μόνο οι Ferrari και Williams είχαν και τα δύο μονοθέσιά τους στην πρώτη 10άδα. Τα πράγματα σοβάρεψαν και οι πρώτες γρήγορες προσπάθειες των οδηγών είχαν ξεχωριστή σημασία, όπως φάνηκε από τους χρόνους.

Μετά την πρώτη γρήγορη προσπάθεια, οι τρεις πρώτοι, που ήταν κατά σειρά οι Λεκλέρ, Σάινθ και Φερστάπεν, χωρίζονταν μόνο από 83 χιλιοστά του δευτερολέπτου, με τον επόμενο, που ήταν ο Αλόνσο, να ακολουθεί σχεδόν μισό δευτερόλεπτο πιο πίσω.

Leclerc goes on provisional pole ✨



Only 0.083s covers Leclerc, Sainz and Verstappen! 👀



One more run to go! 🍿#LasVegasGP #F1 pic.twitter.com/desx465aIT — Formula 1 (@F1) November 18, 2023

Τα μονοθέσια επέστρεψαν στα γκαράζ τους, τα φρέσκα ελαστικά μπήκαν και ξαναβγήκαν στην πίστα για την τελική προσπάθεια που θα τα έκρινε όλα. Ήταν η ευκαιρία των Ferrari να αποδείξουν την ανωτερότητά τους και το έκαναν, με τον Λεκλέρ να παίρνει την pole position και τον Σάινθ να σταματά μόλις 44 χιλιοστά πίσω του, αν και ο Ισπανός δεν θα εκκινήσει 2ος αλλά 12ος, αφού έχει ποινή 10 θέσεων. Ο Φερστάπεν ήταν 3ος και θα βρεθεί στην πρώτη σειρά της εκκίνησης και ακολούθησαν οι Ράσελ, Γκασλί, Άλμπον, Σάρτζεντ, Μπότας, Μάγκνουσεν και Αλόνσο.

Ο αγώνας της Κυριακής θα ξεκινήσει στις 8:00 το πρωί (ώρα Ελλάδας).

