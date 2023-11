Ακόμη ένα παράξενο περιστατικό συνέβη στο Λας Βέγκας, με τον οδηγό της Scuderia Ferrari να την «πληρώνει» χωρίς να φταίει.

«Καταραμένος» πρέπει να νιώθει ο Κάρλος Σάινθ μετά την πρώτη ημέρα δοκιμών στο Grand Prix του Λας Βέγκας. Ο Ισπανός προκάλεσε κόκκινη σημαία στο FP1, καθώς σταμάτησε με ζημιά στο μονοθέσιό του στο «Las Vegas Strip». Όπως αποδείχθηκε, ένα καπάκι υπονόμου είχε αποκολληθεί και προκάλεσε σοβαρή ζημιά στην SF-23 του Ισπανού οδηγού. Μάλιστα η ζημιά ήταν τέτοια που οι μηχανικοί της Scuderia έπρεπε να αλλάξουν: το σασί, τον κινητήρα εσωτερικής καύσης, την μπαταρία (energy store) και τη μονάδα ηλεκτρονικού ελέγχου (control electronics).

Αυτό ήταν το τρίτο διαφορετικό energy store που τοποθετήθηκε στο μονοθέσιο του Σάινθ, με τους κανονισμούς να ορίζουν ως ανώτατο όριο τη χρήση δύο σε μία σεζόν. Η Scuderia Ferrari ήθελε να αποφύγει στην ποινή στον οδηγό της και προσέφυγε στους αγωνοδίκες, αφού η ζημιά που προκλήθηκε και απαιτούσε την αντικατάσταση του εξαρτήματος δεν έγινε με υπαιτιότητα ούτε της ομάδας ούτε του οδηγού.

