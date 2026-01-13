Σοκάρουν τα στοιχεία από τη λειτουργία των καμερών AI στην Αττική. Πάνω από 1.100 οδηγοί την ημέρα «πιάνονται» για κινητό και ζώνη – Οι κλήσεις έρχονται στο κινητό.

Ίσως πρέπει να ξεχάσετε όσα ξέρατε για τις κάμερες της Τροχαίας που «ίσως δουλεύουν, ίσως και όχι». Από τον Δεκέμβριο, η οδήγηση στην Αθήνα έχει περάσει σε μια νέα, ψηφιακή εποχή όπου τίποτα δεν μένει κρυφό. Μέσα σε λιγότερο από ένα μήνα, μόλις οκτώ «έξυπνες» κάμερες με Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) κατάφεραν το αδιανόητο: κατέγραψαν σχεδόν 29.000 παραβάσεις σε λιγότερο από ένα μήνα, αποκαλύπτοντας το μέγεθος της επικίνδυνης συμπεριφοράς στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.

Το επόμενο βήμα; Από μέρα σε μέρα, η πιλοτική φάση ολοκληρώνεται και τα «ψηφιακά ραβασάκια» θα αρχίσουν να «σκάνε» απευθείας στη Θυρίδα Πολίτη στο gov.gr, ενημερώνοντας τους οδηγούς με SMS και email.

Τα 8 σημεία που «καίνε»

Οι κάμερες έχουν τοποθετηθεί σε κομβικά σημεία όπου η παραβατικότητα χτυπάει κόκκινο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της πιλοτικής λειτουργίας, αυτά είναι τα σημεία που «σημαδεύουν» τους οδηγούς:

Λ. Συγγρού & Αγίας Φωτεινής (Καλλιθέα): Η κάμερα-πρωταθλήτρια. Κατέγραψε πάνω από 8.000 παραβάσεις, κυρίως για μη χρήση ζώνης και χρήση κινητού τηλεφώνου. Λ. Μεσογείων & Λ. Χαλανδρίου (Αγ. Παρασκευή): Εδώ η εστίαση είναι στο κόκκινο φανάρι, με περισσότερες από 5.800 παραβιάσεις. Πανεπιστημίου & Βασ. Σοφίας (Σύνταγμα): Στην «καρδιά» της Αθήνας, η κάμερα καταγράφει ασταμάτητα παραβιάσεις φαναριών και παράνομες στροφές. Λ. Ποσειδώνος & Αλίμου: Έλεγχος ταχύτητας και κόκκινου στο ρεύμα προς Πειραιά. Λ. Κηφισίας & Εθνικής Αντιστάσεως: Η κάμερα που ελέγχει ένα από τα πιο επικίνδυνα «περάσματα» του Λεκανοπεδίου. Λ. Μαραθώνος & Φλέμινγκ (Ραφήνα): Έλεγχος ταχύτητας και παραβίασης σηματοδότη στο δρόμο προς το λιμάνι. Λ. Βουλιαγμένης & οδός Τήνου: Καταγραφή υπερβολικής ταχύτητας και παράνομης αλλαγής λωρίδας. Λ. Ποσειδώνος & Ερμού (Βάρη-Βούλα-Βουλιαγμένη): Η κάμερα που επιτηρεί το «γρήγορο» κομμάτι της παραλιακής.

Τι «βλέπει» η Τεχνητή Νοημοσύνη

Αυτές οι κάμερες δεν είναι απλά ραντάρ. Χρησιμοποιούν προηγμένους αισθητήρες που επιτρέπουν στην AI να αναγνωρίζει:

Χρήση κινητού τηλεφώνου: Ακόμα και αν το κρατάτε χαμηλά.

Μη χρήση ζώνης ασφαλείας: Τόσο για τον οδηγό όσο και για τον συνοδηγό.

Κράνος: Για τους οδηγούς και επιβάτες μοτοσικλετών.

Παραβίαση ερυθρού σηματοδότη: Με ψηφιακή καταγραφή της στιγμής που το όχημα περνά τη γραμμή.

Κίνηση σε λεωφορειολωρίδα: Για την αποσυμφόρηση των ΜΜΕ.

Το πρόστιμο έρχεται στο κινητό σας

Η διαδικασία βεβαίωσης της κλήσης αλλάζει ριζικά. Η κάμερα απομονώνει την εικόνα του παραβάτη (θολώνοντας αυτόματα τα πρόσωπα τρίτων για λόγους GDPR) και η Τροχαία επικυρώνει την παράβαση.

Στη συνέχεια, ο οδηγός λαμβάνει ειδοποίηση με SMS ή email. Το πρόστιμο ανεβαίνει αυτόματα στη Θυρίδα Πολίτη στο gov.gr και οι πόντοι στο Point System προστίθενται χωρίς την ανάγκη φυσικής παρουσίας αστυνομικού. Ο παραβάτης έχει το δικαίωμα να υποβάλει ένσταση ψηφιακά εντός 13 ημερών.

Η πιλοτική εφαρμογή έδειξε ότι κατά μέσο όρο 1.158 οδηγοί την ημέρα θα έπρεπε να είχαν λάβει κλήση. Με την επίσημη ενεργοποίηση των προστίμων μέσα στο επόμενο διάστημα, η Αθήνα αναμένεται να γίνει μια πολύ πιο «δύσκολη πίστα» για όσους θεωρούν τους κανόνες του ΚΟΚ προαιρετικούς

