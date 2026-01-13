Ένας πρώην μηχανικός της Scuderia Ferrari τονίζει πως δεν είναι απλή υπόθεση να κερδίσεις από την πρώτη σου κιόλας σεζόν σε μια νέα ομάδα της Formula 1.

Ο Τζοκ Κλίαρ, ένας από τους πλέον έμπειρους μηχανικούς της σύγχρονης Formula 1, με πολυετή παρουσία τόσο στη Ferrari όσο και στη Mercedes, μίλησε υπέρ του Λιούις Χάμιλτον μετά τη δύσκολη πρώτη του χρονιά στη Scuderia. Ο Βρετανός υπενθύμισε ότι ακόμη και ο Μίκαελ Σουμάχερ χρειάστηκε χρόνο για να οδηγήσει τη Ferrari ξανά στην κορυφή του παγκόσμιου πρωταθλήματος.

Η πολυσυζητημένη μετακίνηση του Χάμιλτον στη Ferrari για τη σεζόν του 2025 δεν εξελίχθηκε όπως πολλοί ανέμεναν. Ο 41χρονος Βρετανός ολοκλήρωσε τη χρονιά χωρίς ούτε ένα βάθρο σε Grand Prix για πρώτη φορά στην καριέρα του, τερματίζοντας 6ος στο πρωτάθλημα οδηγών.

Ωστόσο κατάφερε να κερδίσει με τη Ferrari τον πρώτο του αγώνα, το σπριντ της Κίνας. Αυτό όμως δεν τον… παρηγορεί ιδιαίτερα, καθώς η περασμένη σεζόν ήταν η χειρότερη της καριέρας του στη Formula 1.

When the morning commute kicks in ⚡️ pic.twitter.com/EdxZaoAMmU January 9, 2026

Το παράδειγμα του Σουμάχερ

Μιλώντας σε συνέντευξη που παραχώρησε στο CasinoHawks, ο Τζοκ Κλίαρ υπενθύμισε ότι ακόμη και ο Μίκαελ Σουμάχερ δεν γνώρισε άμεση επιτυχία με τη Ferrari.

«Υπενθυμίζω στον κόσμο ότι όταν ο Μίκαελ πήγε στη Ferrari, χρειάστηκαν πέντε χρόνια μέχρι να κερδίσει τον πρώτο του τίτλο. Αυτά δεν συμβαίνουν από τη μια μέρα στην άλλη», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Κλίαρ τόνισε ότι η προσαρμογή σε ένα νέο περιβάλλον, ειδικά στη Ferrari, αποτελεί μια εξαιρετικά απαιτητική διαδικασία, ακόμη και για οδηγούς του επιπέδου του Χάμιλτον.

Ο πρώην μηχανικός του Χάμιλτον υπογράμμισε επίσης πόσο αδυσώπητο είναι το επίπεδο της Formula 1 και πόσο εύκολα δημιουργούνται βιαστικά συμπεράσματα.

«Είναι χρήσιμο να θυμόμαστε πόσο δύσκολη είναι η Formula 1. Αν ο Λιούις ερχόταν και κέρδιζε αμέσως έναν όγδοο τίτλο, θα υποβάθμιζε κάπως το ίδιο το άθλημα», σημείωσε.

Παράλληλα, έφερε ως παράδειγμα και τον Κάρλος Σάινθ στη Williams, τονίζοντας πως οι οδηγοί χρειάζονται χρόνο για να προσαρμοστούν και να αποδώσουν στο μέγιστο.

Ο Χάμιλτον δεν θα τα παρατήσει

Ο Κλίαρ εμφανίστηκε βέβαιος ότι ο Χάμιλτον δεν σκοπεύει να εγκαταλείψει την προσπάθεια, παρά τις δυσκολίες του 2025.

«Ο Λιούις ήξερε ότι αυτή η πρόκληση θα ήταν πολύ δύσκολη. Δεν πρόκειται να τα παρατήσει επειδή η πρώτη χρονιά ήταν σκληρή. Θα επιστρέψει πιο δυνατός, θα δουλέψει στην εξέλιξη του μονοθεσίου και θα κάνει ό,τι μπορεί για να στηρίξει το project της Ferrari», τόνισε.

Παρότι η πρώτη του χρονιά στο Μαρανέλο δεν εξελίχθηκε όπως αναμενόταν, στο περιβάλλον της Ferrari επικρατεί η πεποίθηση ότι ο Χάμιλτον μπορεί να διαδραματίσει κομβικό ρόλο στην εξέλιξη της ομάδας ενόψει της νέας εποχής κανονισμών που έρχεται το 2026. Η πίεση παραμένει μεγάλη, όμως η ιστορία δείχνει ότι ακόμη και οι μεγαλύτεροι πρωταθλητές χρειάζονται χρόνο για να χτίσουν επιτυχίες στο Μαρανέλο.

Παρακολουθήστε το βίντεο με την ανασκόπηση της σεζόν του 2025 της Formula 1 από την ομάδα του gmotion