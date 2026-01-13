Σαν Σήμερα: Μάχες θρύλων της F1 στην Αργεντινή (vid)

Διαβάστε παρακάτω τα πιο σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα σαν σήμερα, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Η Δευτέρα ξεκινά με τον καλύτερο τρόπο: κάνουμε τη δική μας «βουτιά» στα γεγονότα της ιστορίας των αγώνων ταχύτητας, με τη δράση να μεταφέρεται στην Αργεντινή για τρία Grand Prix της Formula 1. Επιπλέον, θα μάθουμε για έναν ηθοποιό που κατάφερε να ανέβει στο βάθρο του 24ωρου αγώνα Λε Μαν, ενώ ένα μονοθέσιο F1 της Jaguar παρουσιάστηκε επίσημα.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 13/1, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1957, έλαβε χώρα το Grand Prix Αργεντινής, ο πρώτος αγώνας εκείνης τη σεζόν στην F1. Ο Χουάν Μανουέλ Φάντζιο κέρδισε μέσα στην πατρίδα του για τέταρτη και τελευταία φορά, αντέχοντας στην πίεση του teammate του στη Maserati, Ζαν Μπερά. Ο Στέρλινγκ Μος είχε εκκινήσει από την pole position αλλά έχασε 10 γύρους λόγω προβλήματος με το γκάζι. Τελικά κατάφερε να τερματίσει έχοντας πάρει τρεις γύρους πίσω με τον ασύλληπτο ρυθμό του, αφήνοντας ένα τεράστιο ερωτηματικό για το τι θα γινόταν υπό ιδανικές συνθήκες.

Σαν σήμερα το 1966, γεννήθηκε ο Πάτρικ Ντέμπσεϊ στο Λιούιστον των ΗΠΑ. Ο Αμερικανός ηθοποιός, γνωστός κυρίως για την συμμετοχή του στη δημοφιλή τηλεοπτική σειρά «Grey’s Anatomy», έχει καθιερωθεί εδώ και χρόνια κι ως οδηγός αγώνων. Ξεκίνησε να αγωνίζεται σποραδικά στο Rolex Sports Car Series από το 2007. Στην πορεία απέκτησε την δική του αγωνιστική ομάδα και συμμετείχε σε περισσότερα events, όπως οι 24 Ώρες Λε Μαν και οι 24 Ώρες της Ντεϊτόνα. Το 2015 αποφάσισε να ολοκληρώσει την καριέρα του πίσω από το τιμόνι συμμετέχοντας σε ολόκληρη τη σεζόν του WEC οδηγώντας μια Porsche 911 RSR στην κατηγορία GTE-Am μαζί με τους Πάτρικ Λονγκ και Μάρκο Σίφριντ. Απέδωσε εξαιρετικά, ανεβαίνοντας στο βάθρο στο Μαν κατακτώντας τη 2η θέση, ενώ κέρδισε στην κατηγορία του στις 6 Ώρες Φούτζι.

Σαν σήμερα το 1974, ο Κάρλος Ρόιτμαν λίγο έλειψε να γράψει ιστορία στο GP Αργεντινής, αλλά έχασε τη νίκη στον προτελευταίο γύρο. Η Brabham του είχε μείνει δυστυχώς από καύσιμα. Αυτό επέστρεψε στον Ντένι Χιουλμ να κατακτήσει την όγδοη και τελευταία του νίκη στην F1. Μετά τον αγώνα, ο Χιουλμ ανακοίνωσε την αποχώρησή του από τους αγώνες στο τέλος εκείνης της σεζόν. Ο Νίκι Λάουντα τερμάτισε δεύτερος στο πρώτο του βάθρο στο πρωτάθλημα και τρίτος ολοκλήρωσε τον αγώνα ο teammate του στη Ferrari, Κλέι Ρεγκατσόνι.

Σαν σήμερα το 1980, πραγματοποιήθηκε το τραγελαφικό GP Αργεντινής στο Μπουένος Άιρες. Οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες, σε συνδυασμό με τα εξωπραγματικά επίπεδα κάθετης δύναμης των μονοθεσίων, οδήγησαν σε διάλυση του οδοστρώματος σε πολλά σημεία της πίστας. Οι οδηγοί απείλησαν με μποϋκοτάζ του αγώνα και έγιναν βιαστικές επιδιορθώσεις από τους διοργανωτές - μέσα σε μια νύχτα. Ωστόσο, η κατάσταση δεν βελτιώθηκε στον αγώνα, με αποτέλεσμα να τερματίσουν μόλις 7 από τα 24 μονοθέσια. Νικητής αναδείχθηκε ο Άλαν Τζόουνς της Williams, με τον Νέλσον Πικέ να σημειώνει το πρώτο του βάθρο με την Brabham, τερματίζοντας στη δεύτερη θέση. Τρίτος τερμάτισε ο Κέκε Ρόσμπεργκ, κάνοντας την έκπληξη με την Fittipaldi, επίσης στο πρώτο του βάθρο. Τέλος, στον αγώνα αυτό ο Αλέν Προστ έκανε το ντεμπούτο στην F1 και κατέκτησε τον πρώτο του βαθμό με την 6η θέση.

Σαν σήμερα το 2003, παρουσιάστηκε η Jaguar R4. To μονοθέσιο εκείνης της χρονιά οδήγησαν στην αρχή της σεζόν οι Μαρκ Ουέμπερ και Αντόνιο Πιτσόνια, ωστόσο ο Βραζιλιάνος έχασε στην πορεία τη θέση του από τον Τζάστιν Ουίλσον. Εκείνη τη σεζόν η απόδοση της βρετανικής ομάδας είχε βελτιωθεί σημαντικά και στο τέλος της βρέθηκε στην 7η θέση στο πρωτάθλημα κατασκευαστών.

Σαν σήμερα το 2007, η Scuderia Ferrari παρουσίασε την F2007, το τελευταίο μονοθέσιο με το οποίο οδηγός της κατέκτησε το παγκόσμιο πρωτάθλημα της Formula 1. Ο Κίμι Ράικονεν ερχόμενος από τη McLaren εντυπωσίασε στην πρώτη του σεζόν στα «κόκκινα» κάνοντας μια εξαιρετική αντεπίθεση στους τελευταίους αγώνες. Κατέκτησε τον τίτλο για μόλις 1 βαθμό από τους Λιούις Χάμιλτον και Φερνάντο Αλόνσο. Λόγω της τιμωρίας της McLaren για το σκάνδαλο «Spygate», η Ferrari κατέκτησε και το πρωτάθλημα κατασκευαστών.

Φωτογραφίες: felipemmeira/X