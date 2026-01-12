Προβληματισμός επικρατεί στο στρατόπεδο της ιαπωνικής μάρκας σχετικά με την απόδοση που θα έχει η νέα μονάδα ισχύος της Formula 1.

Η Honda επιστρέφει επίσημα στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Formula 1 ως αποκλειστικός προμηθευτής μονάδων ισχύος της Aston Martin F1, μετά την αποχώρησή της στο τέλος του 2021. Η επιστροφή της έρχεται έπειτα από μια εξαιρετικά επιτυχημένη συνεργασία με τη Red Bull, η οποία κορυφώθηκε με τα πρωταθλήματα των Μαξ Φερστάπεν και Red Bull Racing.

Παρότι η Honda παρέμεινε σε υποστηρικτικό ρόλο στη Red Bull τα τελευταία χρόνια, με τον Ολλανδό να κερδίζει 4 σερί τίτλους. Πλέον έχει επανατοποθετηθεί πλήρως στο πρωτάθλημα ως εργοστασιακός κατασκευαστής, συνδέοντας εκ νέου το όνομά της με τον Άντριαν Νιούι, πρώην τεχνικό διευθυντή της Red Bull και αρχιτέκτονα της νέας Aston Martin AMR26.

You heard it here first. Our soundtrack for 2026 🔊​



​#F1 pic.twitter.com/W44ddc63dM — Honda Racing F1 (@HondaRacingF1) December 12, 2025

Αντίστροφη μέτρηση για τον νέο V6

Σε συνέντευξή του στο ιαπωνικό περιοδικό Sportiva, ο πρόεδρος της Honda Racing, Κότζι Γουατανάμπε αποκάλυψε ότι η εξέλιξη του νέου V6 υβριδικού κινητήρα θα συνεχιστεί μέχρι την τελευταία δυνατή στιγμή πριν από τον πρώτο αγώνα της σεζόν 2026 στη Μελβούρνη.

«Βρισκόμαστε στο στάδιο όπου οι προδιαγραφές οριστικοποιούνται για τις χειμερινές δοκιμές και η συναρμολόγηση πρόκειται να ξεκινήσει. Ωστόσο, η ομολογκασιόν ολοκληρώνεται στα τέλη Φεβρουαρίου, επομένως περιμένω ότι η εξέλιξη θα συνεχιστεί μέχρι και την τελευταία στιγμή».

Η Honda έχει προγραμματίσει την επίσημη παρουσίαση του νέου κινητήρα Formula 1 του 2026 στο Τόκιο στις 20 Ιανουαρίου, σηματοδοτώντας την πλήρη επιστροφή της ως εργοστασιακός κατασκευαστής.

SAVE THE DATE 📅The 2026 Honda power unit will be unveiled in Tokyo on the 20th of January.#F1 #POWEREDByHonda #Honda pic.twitter.com/eluQKmPlec — Honda Racing F1 (@HondaRacingF1) December 16, 2025

Οι μεγάλες ανησυχίες με τον καινούργιο κινητήρα

Ο επικεφαλής της Honda Racing παραδέχθηκε ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι σαφές πόσο κοντά βρίσκεται η ιαπωνική εταιρεία στους υπόλοιπους κατασκευαστές κινητήρων που θα συμμετέχουν στη Formula 1 από το 2026, όπως η Mercedes, η Ferrari, η Audi και η Red Bull Powertrains.

«Με δεδομένη την αβεβαιότητα γύρω από την πρόοδο των ανταγωνιστών μας, η μάχη είναι το πόσο κοντά μπορούμε να φτάσουμε στους δικούς μας στόχους. Ειλικρινά, χρειαζόμαστε ακόμη περισσότερο χρόνο. Προχωράμε την εξέλιξη αξιολογώντας σταδιακά τις επιδόσεις από την ενσωμάτωση διαφορετικών εξαρτημάτων. Κάποια αποδίδουν, κάποια αποτυγχάνουν απρόσμενα – πρόκειται για πληθώρα αποτελεσμάτων», ανέφερε.

Ο Γουατανάμπε ήταν ειλικρινής σχετικά με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει το project της Honda, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι δεν υπάρχει κάποιο ανυπέρβλητο πρόβλημα.

«Για να είμαι ειλικρινής, δεν πάνε όλα καλά και υπάρχουν αρκετοί τομείς στους οποίους δυσκολευόμαστε. Όμως δεν έχει προκύψει τίποτα μοιραίο που να μην μπορούμε να ξεπεράσουμε. Σε αυτή τη φάση επικεντρωνόμαστε ήσυχα στη βελτίωση της απόδοσης και της αξιοπιστίας».

Παρακολουθήστε το βίντεο με την ανασκόπηση της σεζόν του 2025 της Formula 1 από την ομάδα του gmotion