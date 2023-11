Ο Γάλλος πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής δεν έλαβε τις διαβεβαιώσεις τις οποίες θα ήθελε για τη μεσοπρόθεσμη βελτίωση της M1.

Τα τελευταία δύο χρόνια η αγωνιστική ομάδα της Yamaha στο MotoGP ψάχνει απεγνωσμένα περισσότερη απόδοση από τον κινητήρα της. Το ιαπωνικό εργοστάσιο υστερεί έναντι του ανταγωνισμού και πλέον, δίχως το πλεονέκτημα που είχε η M1 στις στροφές, έχει κατρακυλήσει στην κατάταξη.

Ως αποτέλεσμα ο Φάμπιο Κουρταραρό έχει απογοητευτεί από την κατάσταση που επικρατεί στη Yamaha. Αυτό του έχει δημιουργήσει δεύτερες σκέψεις σχετικά με την παραμονή του στην ομάδα, με το συμβόλαιό του να ολοκληρώνεται στο τέλος του 2024.

The mood couldn’t be better at the Chang International Circuit on Race Day 🤩 #MonsterYamaha | #MotoGP | #ThaiGP pic.twitter.com/qqD3Qt88qf