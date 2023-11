Η δράση στο κορυφαίο πρωτάθλημα μοτοσικλετών συνεχίζεται, με το MotoGP να επισκέπτεται τη Μαλαισία και την εντυπωσιακή Σεπάνγκ.

Ο δέκατος-όγδοος αγώνας της φετινής σεζόν του MotoGP είναι προ των πυλών. Το κορυφαίο πρωτάθλημα μοτοσικλετών θα πραγματοποιήσει το Grand Prix Μαλαισίας το τριήμερο 10-12 Νοεμβρίου στην πίστα Σεπάνγκ. Απομένουν τρεις αγώνες στη φετινή σεζόν, με τη μάχη του τίτλου να είναι πιο αμφίρροπη από ποτέ.

Η πίστα άνοιξε τις πόρτες της στο MotoGP το 1999 κι έκτοτε βρίσκεται μόνιμα στο πρόγραμμα του παγκοσμίου πρωταθλήματος. Ωστόσο το Grand Prix Μαλαισίας βρίσκεται στο πρωτάθλημα από το 1991. Η διαδρομή έχει μήκος 5,54 χιλιόμετρα και αποτελείται από 15 στροφές, 10 δεξιές και 5 αριστερές στροφές.

13 years ago in Sepang, @ValeYellow46 returned to winning ways after coming back from injury! 💪



And of course The Doctor did it in style, charging through the pack for his 46th win with Yamaha! 🥇#MalaysianGP 🇲🇾 pic.twitter.com/nemcy0rR94