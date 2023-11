Ο επικεφαλής της Mercedes-AMG θέλησε να ξεκαθαρίσει τους λόγους για τους οποίους η ομάδα του «πάτωσε» στον αγώνα της Βραζιλίας.

Το Grand Prix Βραζιλίας μπορεί να αποδείχθηκε εύκολη υπόθεση για τον Μαξ Φερστάπεν και τη Red Bull Racing, ωστόσο υπήρξαν άλλες περιπτώσεις που ξεχώρισαν. Θετική έκπληξη ήταν η επιστροφή στις καλές εμφανίσεις για την Aston Martin και το βάθρο του Φερνάντο Αλόνσο.

Αρνητική έκπληξη ήταν δίχως αμφιβολία η Mercedes-AMG. H απόδοση της γερμανικής ομάδας ήταν κατώτερη του μετρίου και σε καθαρή απόδοση είχε το έβδομο ταχύτερο μονοθέσιο στο Ιντερλάγκος.

Πολλά ακούστηκαν και γράφτηκαν στα social media σχετικά με τους λόγους τους οποίους η Mercedes κατρακύλησε τόσο πολύ σε σύγκριση με τους προηγούμενους δύο αγώνες. Με τις φήμες να παίρνουν μεγάλες διαστάσεις στα social media, o Τότο Βολφ θέλησε να ξεκαθαρίσει την κατάσταση.

