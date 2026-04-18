Η Aston Martin θα αργήσει να κάνει τα βήματα τα οποία θέλει αναφορικά με την αεροδυναμική εξέλιξη του φετινού μονοθεσίου της.

Aston Martin συνεχίζει να αντιμετωπίζει σημαντικές δυσκολίες στο ξεκίνημα της σεζόν του 2026, με τις ελπίδες για αγωνιστική ανάκαμψη να μετατίθενται χρονικά. Ο Φερνάντο Αλόνσο πριν το GP Αυστραλίας μιλούσε για ένα διάστημα 10 αγώνων μέχρι να παρουσιαστούν οι πρώτες σημαντικές αναβαθμίσεις, ωστόσο η πραγματικότητα είναι διαφορετική.

Η AMR26 είναι ένα μονοθέσιο το οποίο υστερεί σε απόδοση, με τον κινητήρα να είναι ένα μέρος του προβλήματος. Παρά τις δηλώσεις του Άντριαν Νιούι, πως το μονοθέσιο θα ήταν με άνεση στη 10άδα με άλλα δεδομένα στους κινητήρες, τα δεδομένα δεν συμβαδίζουν με τα λεγόμενά του.

Η AMR26 είναι κατώτερη των περιστάσεων

Η συνεργασία Aston Martin και Άντριαν Νιούι συνδυάστηκε από έντονο ενθουσιασμό και πίστη πως η ομάδα του Σίλβερστον θα βρεθεί γρήγορα στην κορυφή. Η δουλειά που έγινε όμως στο μονοθέσιο δεν είναι η ιδανική.

Η AMR26, αν εξαιρεθεί το κομμάτι του κινητήρα είναι ένα αργό μονοθέσιο. Στις στροφές, ειδικά σε αυτές υψηλής ταχύτητας φιγουράρει στις τελευταίες θέσεις, ενώ στις ευθείες παράγει πολύ drag (οπισθέλκουσα). Ένα ακόμη σημαντικό πρόβλημα είναι το βάρος, με την AMR26 να βλέπει μόνο τη Williams να την ξεπερνά σε βάρος μονοθεσίου.

Garage atmospherics. pic.twitter.com/f6ebEpK4FF — Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) April 14, 2026

Οι αναβαθμίσεις αργούν

Στο εργοστάσιο του Σίλβερστον η δουλειά έχει ξεκινήσει ώστε το μονοθέσιο να βελτιωθεί σύντομα, με τις φήμες πως οι τεχνικοί ετοιμάζουν μία Β έκδοση της AMR26 να γίνεται συνεχώς αντικείμενο συζήτησης.

Σύμφωνα με τον Ντέιβιντ Κροφτ του Sky Sports, το μεγάλο πακέτο αναβαθμίσεων θα καθυστερήσει να παρουσιαστεί, με πιθανότερο προορισμό του να είναι πλέον ο αγώνας στο Σπα.

«Είχα πει ότι η AMR26 B θα έρθει στο Σίλβερστον, αλλά πλέον φαίνεται πως θα μετατεθεί για το Σπα. Πρόκειται για ένα μακροπρόθεσμο project και πρέπει να διορθωθούν προβλήματα που είχαν παραβλεφθεί. Υπήρξε μια σχετική επιπολαιότητα σε όλη τη διαδικασία», είπε.

Η ρεαλιστική εκτίμηση του Κροφτ για την Aston Martin μόνο θετική δεν είναι: «Μπορούν να μπουν στους βαθμούς; Αυτή τη στιγμή είναι δύσκολο. Θα χρειαστούν εγκαταλείψεις από πολλές άλλες ομάδες».

Στο νέο επεισόδιο του podcast του gmotion, που είναι χορηγία της Ford, οι Κώστας Παστρίμας και Στάθης Κοκκορόγιανννης συζητούν για το Grand Prix της F1 στην Ιαπωνία και για τις αδυναμίες που εξέθεσε, οι οποίες απαιτούν σοβαρές παρεμβάσεις.