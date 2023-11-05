F1: Οι βαθμολογίες μετά τη Βραζιλία
Ο Σέρχιο Πέρεζ πήρε ξανά περισσότερους βαθμούς από τον Λούις Χάμιλτον και διατήρησε το πλεονέκτημα για τη 2η θέση στο πρωτάθλημα.
» Τι έγινε στο Grand Prix του Σάο Πάουλο
Βαθμολογία Πρωταθλήματος Οδηγών
|Θ.
|ΟΔΗΓΟΣ
|ΟΜΑΔΑ
|ΒΑΘΜΟΙ
|1
|Max Verstappen
|RED BULL RACING HONDA RBPT
|524
|2
|Sergio Perez
|RED BULL RACING HONDA RBPT
|258
|3
|Lewis Hamilton
|MERCEDES
|226
|4
|Fernando Alonso
|ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES
|198
|5
|Lando Norris
|MCLAREN MERCEDES
|195
|6
|Carlos Sainz
|FERRARI
|192
|7
|Charles Leclerc
|FERRARI
|170
|8
|George Russell
|MERCEDES
|156
|9
|Oscar Piastri
|MCLAREN MERCEDES
|87
|10
|Lance Stroll
|ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES
|63
|11
|Pierre Gasly
|ALPINE RENAULT
|62
|12
|Esteban Ocon
|ALPINE RENAULT
|46
|13
|Alexander Albon
|WILLIAMS MERCEDES
|27
|14
|Yuki Tsunoda
|ALPHATAURI HONDA RBPT
|13
|15
|Valtteri Bottas
|ALFA ROMEO FERRARI
|10
|16
|Nico Hulkenberg
|HAAS FERRARI
|9
|17
|Daniel Ricciardo
|ALPHATAURI HONDA RBPT
|6
|18
|Zhou Guanyu
|ALFA ROMEO FERRARI
|6
|19
|Kevin Magnussen
|HAAS FERRARI
|3
|20
|Liam Lawson
|ALPHATAURI HONDA RBPT
|2
|21
|Logan Sargeant
|WILLIAMS MERCEDES
|1
|22
|Nyck De Vries
|ALPHATAURI HONDA RBPT
|0
Βαθμολογία Πρωταθλήματος Κατασκευαστών
|Θ.
|ΟΜΑΔΑ
|ΒΑΘΜΟΙ
|1
|RED BULL RACING HONDA RBPT
|782
|2
|MERCEDES
|382
|3
|FERRARI
|362
|4
|MCLAREN MERCEDES
|282
|5
|ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES
|261
|6
|ALPINE RENAULT
|108
|7
|WILLIAMS MERCEDES
|28
|8
|ALPHATAURI HONDA RBPT
|21
|9
|ALFA ROMEO FERRARI
|16
|10
|HAAS FERRARI
|12
Φωτογραφία: Red Bull/Getty