F1: Οι βαθμολογίες μετά τη Βραζιλία

Κώστας Παστρίμας
F1: Οι βαθμολογίες μετά τη Βραζιλία
Ο Σέρχιο Πέρεζ πήρε ξανά περισσότερους βαθμούς από τον Λούις Χάμιλτον και διατήρησε το πλεονέκτημα για τη 2η θέση στο πρωτάθλημα.

» Τι έγινε στο Grand Prix του Σάο Πάουλο

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Οδηγών

Θ.ΟΔΗΓΟΣΟΜΑΔΑΒΑΘΜΟΙ
1Max VerstappenRED BULL RACING HONDA RBPT524
2Sergio PerezRED BULL RACING HONDA RBPT258
3Lewis HamiltonMERCEDES226
4Fernando AlonsoASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES198
5Lando NorrisMCLAREN MERCEDES195
6Carlos SainzFERRARI192
7Charles LeclercFERRARI170
8George RussellMERCEDES156
9Oscar PiastriMCLAREN MERCEDES87
10Lance StrollASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES63
11Pierre GaslyALPINE RENAULT62
12Esteban OconALPINE RENAULT46
13Alexander AlbonWILLIAMS MERCEDES27
14Yuki TsunodaALPHATAURI HONDA RBPT13
15Valtteri BottasALFA ROMEO FERRARI10
16Nico HulkenbergHAAS FERRARI9
17Daniel RicciardoALPHATAURI HONDA RBPT6
18Zhou GuanyuALFA ROMEO FERRARI6
19Kevin MagnussenHAAS FERRARI3
20Liam LawsonALPHATAURI HONDA RBPT2
21Logan SargeantWILLIAMS MERCEDES1
22Nyck De VriesALPHATAURI HONDA RBPT0

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Κατασκευαστών

Θ.ΟΜΑΔΑΒΑΘΜΟΙ
1RED BULL RACING HONDA RBPT782
2MERCEDES382
3FERRARI362
4MCLAREN MERCEDES282
5ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES261
6ALPINE RENAULT108
7WILLIAMS MERCEDES28
8ALPHATAURI HONDA RBPT21
9ALFA ROMEO FERRARI16
10HAAS FERRARI12

Φωτογραφία: Red Bull/Getty

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