Σχέδιο επιστροφής στο αγωνιστικό πρόγραμμα της Formula 1 έχει βάλει μπρος η Κορέα και θέλει να φιλοξενήσει Grand Prix πριν το τέλος της δεκαετίας.

Η Formula 1 ενδέχεται να αποκτήσει ξανά παρουσία στη Νότια Κορέα, καθώς παρουσιάστηκαν σχέδια για τη διεξαγωγή Grand Prix με ορίζοντα το 2028. Πρόκειται για μια προσπάθεια επαναφοράς της χώρας στο καλεντάρι, περισσότερο από μια δεκαετία μετά την αποχώρησή της από το πρωτάθλημα.

Η Νότια Κορέα φιλοξένησε αγώνες F1 από το 2010 έως το 2013 στη Γέονγκαμ, ωστόσο το εγχείρημα εγκαταλείφθηκε λόγω χαμηλού ενδιαφέροντος και οικονομικών προβλημάτων. Πλέον, η εικόνα φαίνεται να έχει αλλάξει, με τις αρχές να επιχειρούν ένα διαφορετικό μοντέλο διοργάνωσης Grand Prix σε σιρκουί πόλης.

Νέο πλάνο με αστική διαδρομή στην Ιντσόν

Σύμφωνα με μελέτη βιωσιμότητας που εκπονήθηκε από το Korea Industrial Development Institute σε συνεργασία με την εταιρεία σχεδιασμού πίστας του Χέρμαν Τίλκε, προτείνεται η δημιουργία ενός σιρκουί πόλης μήκους 4,96 χλμ γύρω από το Songdo Moonlight Festival Park στην Ιντσόν.

Σε αντίθεση με το παρελθόν, το νέο project βασίζεται στη χρήση υφιστάμενου οδικού δικτύου, μειώνοντας σημαντικά το κόστος κατασκευής και αυξάνοντας τη βιωσιμότητα του εγχειρήματος. Η επιλογή της Ιντσόν αντί της Γέονγκαμ αντικατοπτρίζει τη στρατηγική στροφή προς αστικά κέντρα με μεγαλύτερη προβολή και τουριστικό ενδιαφέρον. Η ίδια μελέτη εκτιμά ότι ένας αγώνας Formula 1 θα μπορούσε να αποφέρει έσοδα περίπου 590 δισ. γουόν (περίπου 300 εκατ. δολάρια) από τον τουρισμό, ενώ αναμένεται να δημιουργηθούν περίπου 5.000 θέσεις εργασίας γύρω από το αγωνιστικό τριήμερο.

Con esto de que Korea quiere volver a la F1, se acuerdan del GP que supieron tener?



Hubo solo 4 ediciones, del 2010 al 2013. Vettel ganó en 3 oportunidades, Alonso la restante y así era el trazado 👇 #F1

pic.twitter.com/8Z6BqDtyTQ — El Mejor del Resto 🏁 (@elmejordelresto) October 13, 2024

Δεν υπάρχει ακόμη οριστική έγκριση

Παρά τα θετικά οικονομικά στοιχεία, η επιστροφή της Νότιας Κορέας στο καλεντάρι δεν είναι δεδομένη. Για να προχωρήσει το εγχείρημα απαιτείται αρχικά στήριξη από την τοπική αυτοδιοίκηση και στη συνέχεια έγκριση σε εθνικό επίπεδο.

Μόνο τότε θα μπορέσει να προχωρήσει η διαδικασία επιλογής διοργανωτή (promoter) και η επίσημη αξιολόγηση από τη Formula 1. Οι αρχές της Ιντσόν στοχεύουν να εξασφαλίσουν συνεργασίες με ιδιωτικούς φορείς έως το τέλος του έτους, ενώ στο τραπέζι βρίσκεται ακόμη και το ενδεχόμενο αγώνα το 2028.

Η επιστροφή της Νότιας Κορέας θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική από πλευράς στρατηγικής ανάπτυξης της Formula 1 στην Ασία. Πρόκειται για μία αγορά που για χρόνια προσπαθεί να «ξεκλειδώσει», ωστόσο δίχως τα αποτελέσματα που θα ήθελε.

