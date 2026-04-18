To ταξίδι του Μαξ Φερστάπεν για να συμμετάσχει στις θρυλικές 24 Ώρες του Νίρμπουργκρινγκ ξεκινάνε από τους κατατακτήριους αγώνες αυτό το τριήμερο.

Ο Μαξ Φερστάπεν θα πάρει μέρος εφέτος στις 24 Ώρες του Νίρμπουργκρινγκ τον ερχόμενο Μάιο και η προετοιμασία του είναι ιδιαίτερα απαιτητική. Ο Ολλανδός παίρνει μέρος σε μια σειρά από αγώνες στη θρυλική πίστα, ώστε να εγκλιματιστεί πλήρως στις απαιτήσεις.

Αυτό το σαββατοκύριακο 18 και 19 Απριλίου θα πραγματοποιηθούν δύο κατατακτήριοι αγώνες διάρκειας 4 ωρών έκαστος, οι οποίοι είναι η τελευταία πρόβα πριν τον 24ωρο του επόμενου μήνα. Ο Φερστάπεν παίρνει μέρος με τη #3 Mercedes AMG GT3 της Verstappen.com της Winward Racing και θα έχει για teammate αυτό το διήμερο τον πολύπειρο Λούκας Άουερ.

Ένας απαιτητικός αγώνας

Οι κατατακτήριες δοκιμές για τον πρώτο αγώνα δεν κύλισαν όπως θα περίμενε η ομάδα του Φερστάπεν. Στις πρώτες κατατακτήριες δοκιμές πλασαρίστηκαν στην 6η θέση, ωστόσο ποινή λόγω επαφής με αυτοκίνητο GT4 τους επέφερε ποινή 3 θέσεων.

Ως αποτέλεσμα θα ξεκινήσουν από την 9η θέση τον αγώνα 4 ωρών στο Νίρμπουργκρινγκ. Η εκκίνηση είναι προγραμματισμένη για τις 18:30 ώρα Ελλάδος.