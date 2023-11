Η λέξη «απογοήτευση» είναι λίγη για να περιγράψει την ψυχολογική κατάσταση του επικεφαλής της Mercedes-AMG μετά τον αγώνα στο Ιντερλάγκος.

Έπειτα από δύο συνεχόμενους τερματισμούς στο δεύτερο σκαλί του βάθρου, η Mercedes-AMG είχε μια πολύ διαφορετική εικόνα στο Grand Prix Βραζιλίας. Η W14 ήταν ένα από τα χειρότερα μονοθέσια του grid στο Ιντερλάγκος, με τον Λιούις Χάμιλτον που πήρε τερματισμό, να είναι μόλις 8ος.

Αποκαρδιωτική ήταν η επίδοση του μονοθεσίου στις μάχες. Τη στιγμή που ο Σέρχιο Πέρεζ προσπέρασε τον Χάμιλτον, η διαφορά στην τελική τους ταχύτητα ήταν στα 37 χλμ/ώρα. Για τα δεδομένα της Formula 1, αυτή είναι μια χαοτική διαφορά.

Ο επικεφαλής της Mercedes-AMG, Τότο Βολφ, δεν κρύφτηκε πίσω από τις λέξεις σε δηλώσεις του στο Sky Sports: «Η απόδοσή μας ήταν αδικαιολόγητη. Δεν υπάρχει κάτι χειρότερο από αυτό. Το μονοθέσιό μας τερμάτισε δεύτερο στους προηγούμενους αγώνες και οι αλλαγές που κάναμε εδώ ήταν άθλιες. Αυτό είναι ανεπίτρεπτο. Ο Λιούις επιβίωσε εκεί έξω. Νιώθω άσχημα και για τους δύο μου οδηγούς. Ήταν ένα μίζερο τριήμερο. Αποδείχθηκε πως το μονοθέσιό μας έχει ένα πολύ στενό παράθυρο λειτουργίας. Πρέπει για το 2024 να βελτιωθούμε σημαντικά διότι δεν πρέπει τη μία εβδομάδα να τερματίζουμε στη 2η θέση και την επόμενη εβδομάδα να τερματίζουμε 8οι».

Όταν ρωτήθηκε σχετικά με το αν μπορεί να διεκδικήσει κάποια νίκη στους εναπομείναντες δύο αγώνες, ο Αυστριακός δήλωσε: «Το φετινό μας μονοθέσιο δεν αξίζει νίκη. Θα πιέσουμε στους τελευταίους δύο αγώνες για να ανακάμψουμε. Μας περιμένουν δύο πολύ διαφορετικές πίστες σε Λας Βέγκας και Άμπου Ντάμπι. Η απόδοσή μας στη Βραζιλία ήταν πολύ κακή».

Με δύο Grand Prix για το τέλος της σεζόν, η Mercedes βρίσκεται μόλις 20 βαθμούς μπροστά από τη Scuderia Ferrari στο πρωτάθλημα κατασκευαστών.

Lewis finishes the São Paulo GP in P8. George was forced to retire with PU issues. pic.twitter.com/3ete80SdtA