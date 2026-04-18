Η Renault αναβιώνει τον θρύλο του «4L» σε μια ειδική, sport-chic έκδοση που θα αποκαλυφθεί στο διάσημο γαλλικό τουρνουά τένις.

Η συνεργασία της Renault με το τουρνουά Roland-Garros περνά σε ένα νέο επίπεδο για το 2026. Στο πλαίσιο της διοργάνωσης που θα διεξαχθεί από τις 18 Μαΐου έως τις 7 Ιουνίου, η γαλλική μάρκα επέλεξε το στάδιο Porte d’Auteuil για να παρουσιάσει σε παγκόσμια πρώτη την ειδική έκδοση του νέου, αμιγώς ηλεκτρικού Renault 4 E-Tech.

Πρόκειται για μια στρατηγική κίνηση που ακολουθεί την επιτυχία του αντίστοιχου Renault 5 Roland-Garros, δίνοντας στο νέο R4 έναν χαρακτήρα που ξεφεύγει από τα όρια ενός απλού οχήματος πόλης. Η συγκεκριμένη έκδοση αποτελεί την «αιχμή του δόρατος» για την προώθηση της μελλοντικής γκάμας του μοντέλου, η οποία αναμένεται να πρωταγωνιστήσει στην κατηγορία των compact ηλεκτρικών crossover.

Αισθητική με «άρωμα» τένις και γαλλική φινέτσα

Σχεδιαστικά, το Renault 4 Roland-Garros E-Tech electric ξεχωρίζει από την απόχρωση Glacier White στο αμάξωμα, η οποία έρχεται σε αντίθεση με την οροφή σε φινίρισμα Satin Black. Οι λεπτομέρειες είναι αυτές που κάνουν τη διαφορά, με το λογότυπο του τουρνουά να δεσπόζει στις εμπρός θύρες και τα γραφικά που παραπέμπουν στον Σταυρό του Αγίου Ανδρέα (εμπνευσμένα από την αρχιτεκτονική του σταδίου) να κοσμούν τις πλευρικές επιφάνειες.

Οι ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών σε Diamond Black απόχρωση ενισχύουν τη δυναμική εμφάνιση, ενώ οι χρωμιωμένες λεπτομέρειες στους προφυλακτήρες και τα προστατευτικά των θυρών προσδίδουν την απαραίτητη premium αίσθηση. Είναι σαφές ότι η Renault στόχευσε σε ένα σύνολο που ισορροπεί ανάμεσα στην κλασική κληρονομιά του αρχέγονου «4L» και τον σύγχρονο εξηλεκτρισμό.

Εσωτερικό εμπνευσμένο από τη λαβή της ρακέτας

Περνώντας στην καμπίνα, η προσοχή στη λεπτομέρεια συνεχίζεται με υλικά που παραπέμπουν απευθείας στον κόσμο του τένις. Η επένδυση των καθισμάτων σε ανοιχτό γκρι χρώμα διαθέτει υφαντό μοτίβο, ενώ ο επιλογέας ταχυτήτων "e-pop" έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να θυμίζει τη λαβή μιας ρακέτας τένις, φέροντας στο άκρο του το λογότυπο Roland-Garros.

Ιδιαίτερη μνεία αξίζει στην κεντρική κονσόλα, η οποία διαθέτει επιφάνεια ασύρματης φόρτισης smartphone σε απόχρωση "clay", παραπέμποντας στο χρώμα των χωμάτινων γηπέδων του τουρνουά. Η φωτιζόμενη ένδειξη "Roland-Garros Paris" στο ταμπλό και τα πατάκια στην ίδια κεραμιδί απόχρωση ολοκληρώνουν μια εικόνα που αποπνέει ποιότητα και μοναδικότητα.

Η Renault πρωταγωνιστής της βιώσιμης μετακίνησης

Πέρα από την πρεμιέρα του R4, η Renault αναλαμβάνει για 5η συνεχή χρονιά τον ρόλο του επίσημου χορηγού μετακινήσεων της διοργάνωσης, διαθέτοντας έναν στόλο 188 οχημάτων. Το 88% αυτών των οχημάτων είναι εξηλεκτρισμένα μοντέλα, όπως το Scenic E-Tech electric και το Rafale hyper hybrid, υπογραμμίζοντας τη δέσμευση της μάρκας για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Επιπλέον, δύο πλήρως ηλεκτρικά αυτόνομα shuttle θα αναλάβουν τη μεταφορά των θεατών, αναδεικνύοντας τις τεχνολογίες του μέλλοντος σε πραγματικές συνθήκες χρήσης. Με την παγκόσμια πρεμιέρα του Renault 4 Roland-Garros, η γαλλική εταιρεία δεν παρουσιάζει απλώς ένα νέο αυτοκίνητο, αλλά επιβεβαιώνει την ηγετική της θέση στη νέα εποχή της αυτοκίνησης, συνδέοντας το ένδοξο παρελθόν της με τις προκλήσεις του αύριο.