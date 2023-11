Δεύτερη συνεχόμενη ημέρα στη Formula 1 που ο Βρετανός της McLaren τερμάτισε στη 2η θέση, κάτι που αποτελεί το... ταβάνι στη φετινή σεζόν.

Ο Λάντο Νόρις έκανε μια εξαιρετική εκκίνηση στο Grand Prix Βραζιλίας της Formula 1 και βρέθηκε γρήγορα-γρήγορα στη δεύτερη θέση. Παρά την εμφάνιση της κόκκινης σημαίας, ο Βρετανός παρέμεινε εκεί και προσπάθησε να απειλήσει τον Μαξ Φερστάπεν.

Ωστόσο δεν κατάφερε να περάσει τον Ολλανδό οδηγό και πλασαρίστηκε στη 2η θέση. Μετά το τέλος του αγώνα, στην πρώτη του αντίδραση, ο Νόρις φάνηκε ικανοποιημένος με το αποτέλεσμα.

«Νιώθω πολύ καλά. Δεν θα μπορούσε να πάει καλύτερα ο αγώνας. Είχαμε πολύ καλό ρυθμό όπως στο σπριντ, το οποίο είναι σημαντικό. Έκανα καλή εκκίνηση και βρέθηκα από 6ος, 2ος. Ήταν μια ωραία έκπληξη, προσπάθησα να βελτιωθώ σε σχέση με χθες. Η δεύτερη θέση είναι το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε αυτές τις μέρες. Είμαι χαρούμενος για το αποτέλεσμα», ανέφερε αρχικά.

Fastest lap. Driver of the Day. @LandoNorris THINGS! 🔥 #BrazilGP 🇧🇷 pic.twitter.com/lsjUivZRTt

Όταν τον ρώτησε ο Μαρκ Ουέμπερ σχετικά με το αν πίστεψε κατά τη διάρκεια του αγώνα πως θα μπορούσε να κερδίσει τον Φερστάπεν, ο Βρετανός απάντησε: «Υπήρξαν στιγμές που ένιωσα ότι μπορούσα να πιέσω τα ελαστικά, αλλά ο Μαξ είχε απάντηση για όλα. Είναι κρίμα, αλλά έκανε έναν καλό αγώνα. Ήταν δύσκολος αγώνας και η δεύτερη θέση είναι ένα καλό αποτέλεσμα για εμάς».

Πέρα από τη 2η θέση, ο Νόρις σημείωσε τον ταχύτερο γύρο στο Grand Prix Βραζιλίας και αναδείχθηκε Driver of the Day από το κοινό.

Big performance again from @LandoNorris. Hold your head high. 🧡 #BrazilGP 🇧🇷 pic.twitter.com/ziIyKoQKrb