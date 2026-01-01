Ο Κάρλο Περνάτ θεωρεί ότι η RS-GP του 2025 ήταν ανώτερη από την GP25 και προειδοποιεί για μάχη τίτλου το 2026.

Ο έμπειρος μάνατζερ αναβατών Κάρλο Περνάτ υποστήριξε ότι η Aprilia Racing διέθετε το 2025 μια μοτοσικλέτα ανώτερη από εκείνη της Ducati Lenovo Team, παρά το γεγονός ότι η ιταλική μάρκα κατέκτησε όλους τους τίτλους στο MotoGP. Σύμφωνα με τον Περνάτ, η εικόνα της Aprilia στο δεύτερο μισό της σεζόν δείχνει ότι η ισορροπία δυνάμεων έχει αρχίσει να αλλάζει.

Η Ducati είχε μια από τις πιο επιτυχημένες χρονιές της ιστορίας της, με 17 νίκες σε 22 αγώνες και τον Μαρκ Μάρκεθ να κατακτά το έβδομο παγκόσμιο πρωτάθλημά του στην κορυφαία κατηγορία. Ωστόσο, η απόδοση της Desmosedici δεν ήταν το ίδιο σταθερή για όλους τους αναβάτες της ομάδας, με τον Φραντσέσκο Μπανάια και τον Φάμπιο Ντι Τζιαναντόνιο να έχουν πιο ασταθή πορεία σε σχέση με το 2024.

Αντίθετα, η Aprilia κατέγραψε την καλύτερη σεζόν της στο MotoGP, με τέσσερις νίκες και τη δεύτερη θέση στο πρωτάθλημα κατασκευαστών. Ο Περνάτ τόνισε ότι η RS-GP του 2025 του άφησε την εντύπωση πως ήταν συνολικά πιο ολοκληρωμένη από τη φετινή Desmosedici, επισημαίνοντας ότι η διαφορά δημιουργήθηκε κυρίως από την παρουσία του Μάρκεθ. «Ο Μαρκ έκανε τη διαφορά, όμως δεν ξέρω αν αυτό θα είναι αρκετό του χρόνου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον Μάρκο Μπετζέκι, χαρακτηρίζοντας τη φετινή του χρονιά «εντυπωσιακή». Ο Ιταλός, με δύο νίκες και τρίτη θέση στο πρωτάθλημα, έδειξε -κατά τον Περνάτ- ωριμότητα, σοβαρότητα και διάθεση εξέλιξης που σπάνια συναντά κανείς. Στοιχεία που ενισχύουν την αίσθηση ότι το 2026 μπορεί να βρει την Aprilia σε θέση πραγματικού διεκδικητή απέναντι στη μέχρι πρότινος κυρίαρχη Ducati.

