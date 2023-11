Ο Μαξ Φερστάπεν και η Red Bull πανηγύρισαν άλλη μία νίκη φέτος, επέστρεψε στο βάθρο ο τρομερός Αλόνσο με την Aston Martin.

Το Grand Prix του Σάο Πάουλο στη Βραζιλία ήταν μια επανάληψη του σκηνικού της φετινής σεζόν της Formula 1, τουλάχιστον όσον αφορά το νικητή. Ο Μαξ Φερστάπεν με τη Red Bull Racing άντεξε στην πίεση που δέχτηκε από τον Λάντο Νόρις της McLaren στο πρώτο στάδιο του αγώνα και πήρε τελικά μια εύκολη νίκη, που είναι η 17η φετινή του. Ο Νόρις, όπως και στο Σπριντ του Σαββάτου, τερμάτισε στη 2η θέση. Επιστροφή στο βάθρο για τον εντυπωσιακό Φερνάντο Αλόνσο και την Aston Martin, ο οποίος έδωσε επική μάχη με τον Σέρχιο Πέρεζ για την 3η θέση.

MAX VERSTAPPEN WINS IN SAO PAULO!!! 🏁🏆🥳



Lando Norris finishes second. Fernando Alonso fends off Sergio Perez on the line to take the final podium place! #F1 #BrazilGP pic.twitter.com/04VYPz2r9Y — Formula 1 (@F1) November 5, 2023

Εκκίνηση

Η Κυριακή στο Σιρκουί Κάρλος Πάτσε αποδείχτηκε μια ημέρα με ιδανικό καιρό για έναν αγώνα Formula 1. Ο ήλιος έλαμπε πάνω από το Ιντερλάγκος όταν τα μονοθέσια πήραν τις θέσεις τους στο γκριντ και όλοι κράτησαν την ανάσα τους για την εκκίνηση. Οι 19 από τους 20 οδηγούς ξεκίνησαν τον αγώνα με τη μαλακή (κόκκινη) γόμα των ελαστικών της Pirelli και μόνο ο Σάρτζεντ προτίμησε τη μεσαία (κίτρινη).

Drama before the start! 🤯



Leclerc has gone into the barriers on the formation lap #F1 #BrazilGP pic.twitter.com/4gnA2LFACH — Formula 1 (@F1) November 5, 2023

Πριν από την εκκίνηση όμως χάσαμε έναν από τους υποψήφιους διεκδικητές της νίκης. Ο Σαρλ Λεκλέρ, που θα ξεκινούσε από τη 2η θέση, είχε έξοδο στο γύρο σχηματισμού, όταν αντιμετώπισε πρόβλημα με τα υδραυλικά του μονοθεσίου της Ferrari. Έτσι, τελικά εκκίνηση πήραν 19 μονοθέσια, με τη 2η θέση στο grid να μένει κενή.

Τα κόκκινα φώτα έσβησαν και ο Φερστάπεν δεν είχε πρόβλημα να κρατήσει την πρωτιά, ιδιαίτερα από τη στιγμή που έλειπε ο Λεκλέρ. Ο Νόρις όμως έκανε εξαιρετικό πέταγμα και βρέθηκε στη 2η θέση. Καλά ξεκίνησε και ο Χάμιλτον, που ανέβηκε 3ος, ενώ οι Aston Martin έμειναν στην 4η θέση με τον Αλόνσο και στην 5η θέση με τον Στρολ.

⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️

⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️



LIGHTS OUT IN SAO PAULO!!!



Albon and Magnussen make contact at the first corner 💥



⚠️ @MercedesAMG SAFETY CAR ⚠️#F1 #BrazilGP pic.twitter.com/jCIezUURDM — Formula 1 (@F1) November 5, 2023

Πιο πίσω όμως έγινε χαμός. Μια μικροσύγκρουση ανάμεσα στον Χούλκενμπεργκ και στον Άλμπον έστειλε τον οδηγό της Williams στον τοίχο, ο οποίος σε αυτήν την ανεξέλεγκτη πορεία παρέσυρε τον Μάγκνουσεν. Η πίστα γέμισε θραύσματα από τα δύο διαλυμένα μονοθέσια και έτσι ο αλυτάρχης αρχικά έβγαλε το Αυτοκίνητο Ασφαλείας αλλά αργότερα διέκοψε προσωρινά τον αγώνα με κόκκινη σημαία.

Εκκίνηση Νο 2

Καθώς η κόκκινη σημαία βγήκε ενώ είχε συμπληρωθεί ο πρώτος γύρος, τα μονοθέσια πήραν τις θέσεις τους στην εκκίνηση με βάση την κατάταξη που είχαν την τελευταία φορά που πέρασαν τη γραμμή του τερματισμού. Έτσι, η σειρά ήταν Φερστάπεν, Νόρις, Χάμιλτον, Αλόνσο, Στρολ, Ράσελ, Πέρεζ, Σάινθ, Οκόν, Τσουνόντα, Γκασλί, Μπότας, Ζου, Σάρτζεντ. Οι Πιάστρι και Ρικάρντο ξεκίνησαν από το pitlane γιατί οι μηχανικοί τους έκαναν επισκευές στα μονοθέσιο μέσα στα γκαράζ τους.

Τα κόκκινα φώτα έσβησαν για δεύτερη φορά και ο Φερστάπεν ξανά έκανε πολύ καλή εκκίνηση για να κρατήσει την πρώτη θέση. Ο Νόρις δέχτηκε πίεση από τον Χάμιλτον αλλά έμεινε 2ος. Ο Χάμιλτον όχι μόνο δεν κατάφερε να περάσει, αλλά λίγο αργότερα δέχτηκε προσπέραση από τον πολύ επιθετικό Αλόνσο και έπεσε στην 4η θέση, πίσω από τον Ισπανό της Aston Martin.

Ο Στρολ έχασε ξανά θέσεις στην εκκίνηση καθώς είχε να τον περνούν οι Ράσελ και Πέρεζ και έπεσε στην 7η θέση. Ακόμα κι εκεί όμως δεχόταν πίεση από τον 8ο Κάρλος Ζάινθ ενώ οι δύο Alpine των Γκασλί και Οκόν έκλειναν τη 10άδα.

Ο Νόρις στο «μονοπάτι του πολέμου»

Ο Λάντο Νόρις γνώρισε καλά ότι δεν μπορούσε να επιτρέψει στον Φερστάπεν να απομακρυνθεί στην πρώτη θέση και τα έδωσε όλα για να τον πλησιάσει και να επιχειρήσει να τον προσπεράσει. Στους πρώτους γύρους μετά την επανεκκίνηση ο Βρετανός της McLaren πίεσε ασφυκτικά τον Ολλανδό πρωταθλητή αλλά δεν κατάφερε να τον περάσει. Έτσι, ο Φερστάπεν κατάφερε να φτιάξει μια διαφορά άνω των 2 δευτερολέπτων και να πάρει ανάσα.

Πιο πίσω, ο Αλόνσο κρατούσε με άνεση πίσω του τον Χάμιλτον, ο οποίος κοίταζε πιο πολύ τους καθρέφτες του παρά μπροστά του, καθώς οι Ράσελ και Πέρεζ τον είχαν πλησιάσει πολύ και βρίσκονταν μέσα στο DRS. Σε αυτό το «τρενάκι» προστέθηκαν αργότερα οι Στρολ, Σάινθ και Γκασλί. Πολύ καλό αγώνα έκανε ο Γιούκι Τσουνόντα με την AlphaTauri, ο οποίος έφτασε και πέρασε τον Εστεμπάν Οκόν της Alpine και πήρε τη 10η θέση.

LAP 14/71



Perez fights his way past Russell through Turns 1&2



Russell fights back at Turn 4 but Perez stays ahead, just!



Great racing 💪 Perez is P5 #F1 #BrazilGP pic.twitter.com/eN2pfE1wHD — Formula 1 (@F1) November 5, 2023

Ο Πέρεζ δεν έμεινε για πολύ πίσω από τον Ράσελ και με μια αποφασιστική κίνηση πέρασε τον Ράσελ και ανέβηκε στην 5η θέση. Ο Μεξικανός εκμεταλλεύτηκε το γεγονός ότι ο Βρετανός έπεσε πάνω από 1 δευτερόλεπτο πίσω από τον Χάμιλτον και έτσι έχασε το πλεονέκτημα του DRS.

Στην κορυφή του αγώνα ο Νόρις δεν το έβαζε κάτω και κρατούσε την απόσταση από τον Φερστάπεν στην περιοχή των 2,5 δευτερολέπτων, απειλώντας τον οδηγό της Red Bull με πιθανό undercut όταν θα ερχόταν η ώρα των pit stop. Πολύ πιο πίσω, ο Τσουνόντα έκανε ένα λάθος και επέτρεψε στον Μπότας να τον περάσει και να του πάρει τη 10η θέση.

Η άνοδος του Πέρεζ

Ο Σέρχιο Πέρεζ αφού πέρασε τη μία Mercedes έβαλε πλώρη και για την άλλη. Λίγους γύρους αργότερα έφτασε πίσω από τον Χάμιλτον και εκμεταλλευόμενος την ανώτερη ταχύτητα της RB19 στις ευθείες τον πέρασε για να πάρει την 4η θέση. Όταν έγινε αυτό, ο Μεξικανός βρισκόταν 8 δευτερόλεπτα πίσω από τον Αλόνσο.

Ο Χάμιλτον αμέσως μετά την προσπέραση μπήκε στα pit για αλλαγή ελαστικών και άνοιξε το χορό των pit stop, τουλάχιστον για όσους βρίσκονταν σε στρατηγική δύο στάσεων. Στον επόμενο γύρο μπήκε και ο Ράσελ. Η στρατηγική της Mercedes απέδωσε και όταν ένα γύρο αργότερα μπήκε και ο Πέρεζ, στην επιστροφή του στην πίστα βρέθηκε ξανά πίσω από τον Χάμιλτον. Βέβαια, η ταχύτητα της Red Bull βοήθησε τον Μεξικανό να ξαναπεράσει γρήγορα τον Βρετανό.

Οι Mercedes δεν ήταν γρήγορες στη Βραζιλία, σε μια πίστα που πέρυσι πήραν τη νίκη. Ο Ράσελ, παρότι είχε φρέσκα ελαστικά, έχασε μία θέση από τον Στρολ, που τον πέρασε με χαρακτηριστική άνεση. Ο Στρολ μάλιστα είχε ανέβει στην 5η θέση με την πολύ γρήγορη Aston Martin.

Πλεονέκτημα Φερστάπεν

Οι Φερστάπεν και Νόρις μπήκαν ταυτόχρονα στα pit για αλλαγή ελαστικών. Όπως έκαναν όλοι πριν από αυτούς, άλλαξαν τα μαλακά ελαστικά με μεσαία και επέστρεψαν στην πίστα στις ίδιες θέσεις που είχαν πριν από το pit stop. Η σημαντική λεπτομέρεια όμως ήταν ότι η διαφορά τους πλέον είχε περάσει τα 5 δευτερόλεπτα υπέρ του Ολλανδού.

LAP 28/71



Verstappen pits, Norris immediately follows him in



Both drivers switch to medium tyres #F1 #BrazilGP pic.twitter.com/eHXYFhgtds — Formula 1 (@F1) November 5, 2023

Κι ενώ ο Νόρις δεν επέτρεπε στη διαφορά να μεγαλώσει και προσπαθούσε μάλιστα να πλησιάσει, αν και όχι με πολύ μεγάλη επιτυχία, στη Red Bull άρχισαν να βλέπουν το ενδεχόμενο για διπλό βάθρο να μεγαλώνει. Ο Πέρεζ πλησίαζε όλο και περισσότερο τον Αλόνσο, ο οποίος είχε χάσει την επαφή του με τους δύο πρώτους, και τον απειλούσε για την 3η θέση.

Στη Mercedes τα βάσανα δεν είχαν τελειωμό. Ο Σάινθ αρχικά πέρασε τον Ράσελ με ευκολία και λίγο αργότερα έκανε το ίδιο με τον Χάμιλτον. Έτσι, ο Ισπανός της Ferrari ανέβηκε στην 6η θέση, αφήνοντας τον Χάμιλτον στην 7η και τον Ράσελ στην 8η. Ο Γκασλί ακολουθούσε στην 9η θέση και ο Τσουνόντα είχε ξαναπάρει τη 10η θέση.

Και σαν να μην έφτανε ότι οι Red Bull, Aston Martin και Ferrari του προσπερνούσαν εύκολα, στη Mercedes είδαν τον Γκασλί να φτάνει και να περνάει άνετα τον Ράσελ για να του πάρει την 8η θέση και να τον ρίξει στην 9η, ενώ και ο Τσουνόντα δεν ήταν πολύ μακριά. Ο Ράσελ τελικά εγκατέλειψε τον αγώνα λίγους γύρους αργότερα και ενώ είχε πέσει εκτός βαθμολογούμενης 10άδας.

Η μάχη του βάθρου

Ο Φερνάντο Αλόνσο όχι απλώς δεν λύγισε από την πίεση του Πέρεζ, αλλά κατάφερε να αυξήσει τη διαφορά στα 3 δευτερόλεπτα. Ο Πέρεζ ωστόσο μπήκε για αλλαγή ελαστικών πριν από τον Ισπανό για να επιχειρήσει το undercut. Στον ίδιο γύρο με τον Μεξικανό μπήκε και ο Χάμιλτον, ενώ ένα γύρο νωρίτερα είχε κάνει pit stop ο Ράσελ.

Ο Αόνσο μπήκε για τη δική του αλλαγή ελαστικών στον επόμενο γύρο από τον Πέρεζ και όπως και ο Μεξικανός άλλαξε τα μεσαία ελαστικά με μαλακά. Ο Ισπανός της Aston Martin επέστρεψε στην πίστα μπροστά από τον Πέρεζ και έτσι διατήρησε το πλεονέκτημα στη μάχη για την 3η θέση του βάθρου.

LAP 56/71



Battle for P3: Perez ⚔️ Alonso



Fernando won't give this up without a fight #F1 #BrazilGP pic.twitter.com/LuZ48YWqXC — Formula 1 (@F1) November 5, 2023

Μετά το pit stop, ο Πέρεζ με τα μαλακά ελαστικά ήταν ταχύτερος από τον Αλόνσο και έτσι σχετικά γρήγορα τον έφτασε. Βέβαια, τον να φτάσεις τον Αλόνσο και να τον περάσεις είναι δύο πολύ διαφορετικά πράγματα και ο Πέρεζ πέρασε πολλούς γύρους κολλημένος στο διαχύτη της Aston Martin, χωρίς όμως να περνάει.

Πορεία για τη νίκη

Στο μεταξύ, ο Φερστάπεν είχε ανοίξει ακόμα περισσότερο τη διαφορά από τον Νόρις στην πρώτη θέση. Ο πρωταθλητής ήταν πλέον πάνω από 7 δευτερόλεπτα μπροστά από τον Βρετανό της McLaren και το μόνο που μπορούσε να αναστατώσει αυτήν την κατάσταση ήταν το επικείμενο pit stop.

Ο Φερστάπεν μπήκε για την τελευταία αλλαγή ελαστικών αρκετά νωρίτερα από τον Νόρις, ο οποίος παρέμενε στην πίστα για μερικούς γύρους ακόμα, ελπίζοντας να επωφεληθεί από ένα πιθανό Αυτοκίνητο Ασφαλείας. Τελικά ο Νόρις μπήκε 11 γύρους πριν από το τέλος και επέστρεψε με άνεση στη 2η θέση.

Οι δύο πρώτοι είχαν βάλει το «cruise control» προς τον τερματισμό αλλά πίσω τους δινόταν μια επική μάχη. Ο Πέρεζ έκανε διαρκείς επιθέσεις στον Αλόνσο αλλά ο Ισπανός έκανε την ιδανική άμυνα και δεν του επέτρεπε να περάσει. Ο Μεξικανός ωστόσο δεν το έβαζε κάτω και συνέχιζε να προσπαθεί.

Στο τέλος, ο Φερστάπεν πήρε με άνεση τη νίκη για να μεγαλώσει το σερί του και να φτάσει το ρεκόρ για τις νίκες μέσα στη σεζόν στις 17. Ο Νόρις δεν κατάφερε να τον αμφισβητήσει όσο θα ήθελε και αρκέστηκε στη 2η θέση, δείχνοντας ωστόσο ότι η McLaren αυτήν τη στιγμή είναι το 2ο ταχύτερο μονοθέσιο.

Alonso 🆚 Perez



It was this close on the line 🤯#F1 #BrazilGP pic.twitter.com/KrLWf4A0CY — Formula 1 (@F1) November 5, 2023

Ο Αλόνσο κέρδισε μια επική μάχη με τον Πέρεζ και ανέβηκε στο βάθρο, αφήνοντας τον Μεξικανό στην 4η θέση. Ο Πέρεζ τον πέρασε στον προτελευταίο γύρο αλλά ο τρομερός Ισπανός τον ξαναπέρασε στον τελευταίο γύρο και τελικά πέρασε τη γραμμή μπροστά του, με διαφορά μόλις 63 χιλιοστών του δευτερολέπτου. Ακολούθησαν οι Στρολ, Σάινθ, Γκασλί, Χάμιλτον, Τσουνόντα και Οκόν.

» Οι βαθμολογίες της F1 μετά τη Βραζιλία

Επόμενος αγώνας είναι σε δύο εβδομάδες το παρθενικό GP του Λας Βέγκας, που θα είναι και ο προτελευταίος της σεζόν. Το αγωνιστικό 3ήμερο θα πραγματοποιηθεί Πέμπτη με Σάββατο, από τις 16 έως τις 18 Νοεμβρίου.

Αποτελέσματα

Φωτογραφία: Red Bull/Getty