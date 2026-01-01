Σαν Σήμερα: Η μέρα που ο Κλαρκ ξεπέρασε τον θρυλικό Φάντζιο (vid)

Το πάθος για τους αγώνες και τη Formula 1 είναι διαχρονικό. Έχει κατακτήσει τις καρδιές εκατομμυρίων ανθρώπων και κάθε ημέρα του έτους έχει και από κάτι να μας διηγηθεί.

Φίλες και φίλοι της Formula 1, των αγώνων ταχύτητας χρόνια πολλά και καλή χρονιά σε όλους. Το 2026 ξεκινά με μία αναδρομή στην ιστορία του motorsport με τα πιο σημαντικά γεγονότα ανά τα χρόνια. Σήμερα θα μάθουμε για δύο αγώνες που έγιναν στη Νότια Αφρική, ενώ δύο ήρωες των τεσσάρων τροχών έχουν γενέθλια. Επιπλέον θα μάθουμε για τη ζωή ενός θρύλου της μοτοσικλέτας και για τον πρώτο Ούγγρο οδηγό της Formula 1.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 1/1, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1939, γεννήθηκε ο Φιλ Ριντ, ένας από τους σημαντικότερους αναβάτες στην ιστορία των αγώνων μοτοσικλετών. Η λαμπρή αγωνιστική του καριέρα ξεκίνησε το 1961 και έγινε ο πρώτος αναβάτης που κατέκτησε το παγκόσμιο πρωτάθλημα στα 125, 250 αλλά και 500cc. Μετράει συνολικά 7 τίτλους σε όλες τις κατηγορίες του «παλιού» MotoGP και κέρδισε 52 αγώνες. Το βιογραφικό του περιλαμβάνει και πολλές διακρίσεις στη διοργάνωση του Isle of Man, το οποίο είναι πασίγνωστο στους λάτρεις μοτοσικλετών για την επικινδυνότητά του. Ο Ριντ αποσύρθηκε από τους αγώνες το 1982 και τιμήθηκε με μετάλλιο από τη Βρετανική βασιλική οικογένεια για την τεράστια συνεισφορά του στο μηχανοκίνητο αθλητισμό.

Σαν σήμερα το 1945, γεννήθηκε ένας άλλος θρύλος των αγώνων, αλλά στους τέσσερις τροχούς: ο Τζάκι Ιξ. Ο πρώτος «Mr. Le Mans» υπήρξε μια τεράστια οδηγική προσωπικότητα σε πάρα πολλές μορφές αγώνων, τόσο για τις ενέργειες του στην πίστα αλλά και εκτός αυτών. Κέρδισε στις 24 Ώρες Λε Μαν έξι φορές και είναι γνωστός για τη διαμαρτυρία του, σχετικά με τα χαμηλά επίπεδα ασφαλείας γύρω από τον παλαιότερο τρόπο εκκίνησης του περιβόητου αγώνα αντοχής. Υπήρξε επίσης μια πολύ αξιόπιστη λύση οδηγού και στην F1, σηκώνοντας στους ώμους του τη Scuderia Ferrari στα τέλη των ‘60s και στις αρχές των ‘70s. Οι επιτυχίες του δεν σταμάτησαν εκεί, με νίκες στο Can-Am και στο Ράλλυ Ντακάρ. Αρκετοί τον σύνδεσαν με το θάνατο του αείμνηστου Στεφάν Μπέλοφ, όταν οι δυο τους ενεπλάκησαν σε ένα δυστύχημα στο Σπα το 1985. Ο Ιξ επηρεάστηκε και αποσύρθηκε από τους αγώνες στα τέλη εκείνης της χρονιάς.

Σαν σήμερα το 1951, γεννήθηκε ακόμα ένας εξαίρετος οδηγός αγώνων: ο Χανς-Γιοακίμ Στουκ, γιος του τεράστιου Χανς Στουκ. Όπως ο Ιξ, έτσι και ο Στουκ ήταν ένας πολυπράγμων οδηγός, δοκιμάζοντας επιτυχημένα την τύχη του σε πολλές αγωνιστικές διοργανώσεις. Έτρεξε σε 74 Grand Prix της F1 με μικρομεσαίες ομάδες, αλλά κατάφερε να ανέβει δύο φορές στο βάθρο. Η καριέρα του περιλαμβάνει πολυετή παρουσία στους αγώνες αντοχής κυρίως με την Porsche, με την οποία πήρε έναν τίτλο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του WSC, καθώς και δύο συνεχόμενες νίκες στις 24 ώρες Λε Μαν. Από τις αρχές των ‘90s, ο Στουκ επικεντρώθηκε στους αγώνες αυτοκινήτων τουρισμού, γράφοντας και εκεί τη δική του ιστορία. Το 1990 κατέκτησε τον τίτλο στο DTM και τα επόμενα χρόνια σημείωσε νίκες στις 24 Ώρες του Νίρμπουργκρινγκ. Αποσύρθηκε από τους αγώνες το 2011, κλείνοντας μια αγωνιστική πορεία αντάξια του ονόματος που ανέδειξε ο πατέρας του.

Σαν σήμερα το 1963, γεννήθηκε ο Ζαν-Μαρκ Γκουνιόν. Αφού κατέκτησε τη γαλλική Formula 3 το 1989 μεταπήδησε στη Formula 3000. Ήταν ο μοναδικός που κέρδισε αγώνες με σασί πέραν της Reynard, κατακτώντας νίκες το 1991 και 1992 οδηγώντας Ralt και Lola αντίστοιχα. Έγινε επίσης γνωστός για τις γρήγορες εκκινήσεις του και θα μπορούσε να είχε άλλη μια νίκη στην Enna-Pergusa το 1991, αλλά δέχτηκε μια αμφιλεγόμενη ποινή λόγω άκυρης εκκίνησης. Το 1993, εξαγόρασε θέση στην F1 και τη Minardi για δύο αγώνες, μετά την αποχώρηση του Κρίστιαν Φιτιπάλντι, χωρίς να καταγράψει κάποιον τερματισμό. Την επόμενη σεζόν ευνοήθηκε από τον τραυματισμό του Αντρέα Μοντέρμινι και συμμετείχε σε 7 Grand Prix με τη Simtek. Προκρίθηκε σε όλα, χάνοντας τελικά τη θέση του μετά το GP Πορτογαλίας από τον Ντομένικο Σκιαταρέλια, ο οποίος είχε... μεγαλύτερο πορτοφόλι. Έτσι, η καριέρα του στην F1 τερματίστηκε και ο ίδιος συνέχισε σε πρωταθλήματα σπορ αυτοκινήτων.

Σαν σήμερα το 1965, ο Τζιμ Κλαρκ κυριάρχησε κατά κράτος στην πίστα «Prince George» και κατέκτησε τη νίκη στο GP Νότιας Αφρικής. Στις άλλες δύο θέσεις του βάθρου τερμάτισαν οι Τζον Σέρτις και Γκρέιαμ Χιλ. Στον αγώνα αυτόν έκανε το ντεμπούτο του ο μελλοντικός πρωταθλητής Τζάκι Στιούαρτ. Επίσης, η προμηθεύτρια ελαστικών Goodyear εμφανίστηκε σε Grand Prix για πρώτη φορά μέσω της Brabham, θέλοντας να ανταγωνιστεί την κυριαρχία της Dunlop.

Σαν σήμερα το 1968, ο Τζιμ Κλαρκ κέρδισε ξανά στη Νότια Αφρική, αυτήν τη φορά στην πίστα του Κιαλάμι. Η νίκη αυτή επέτρεψε στον Κλαρκ να ξεπεράσει τον Χουάν Μανουέλ Φάντζιο και έγινε τότε ο πολυνίκης στην ιστορία της F1 με 25 νίκες. Ωστόσο, ήταν και η τελευταία για τον Βρετανό μαέστρο των αγώνων καθώς σκοτώθηκε λίγους μήνες αργότερα, σε ένα event της Formula 2 στο Χοκενχάιμ.

Σαν σήμερα, επίσης το 1981, γεννήθηκε στο Ντέμπρεσεν της Ουγγαρίας ο Ζολτ Μπαουμγκάρτνερ. Αν και δίχως επιτυχίες στη Formula 3000, ο Ούγγρος βρέθηκε απρόσμενα στο grid της F1 το 2003, όταν χρειάστηκε να αντικαταστήσει τον τραυματία Ραλφ Φέρμαν της Jordan στο Grand Prix της πατρίδας του. Διατηρήθηκε στη βρετανική ομάδα για το GP Ιταλίας και ύστερα επέστρεψε σε καθήκοντα αναπληρωματικού οδηγού. Προοριζόταν να αναλάβει κάθισμα στη Jordan για όλο το 2004 αλλά η συμφωνία δεν υλοποιήθηκε, αναγκάζοντας τον Μπαμγκάρντερ και τους υποστηρικτές του να ζητήσουν τη βοήθεια του κοινού ώστε να συγκεντρωθεί το απαιτούμενο χρηματικό ποσό για μια θέση στη Minardi. Ο Μπαουμγκάρτνερ βαθμολογήθηκε για πρώτη και μοναδική φορά με την 8η θέση στην Ινδιανάπολη των ΗΠΑ, εγκαταλείποντας το πρωτάθλημα στο τέλος της σεζόν. Το 2007 υπήρξε προσωρινά δοκιμαστής της μικρής ομάδας του Πολ Στόνταρτ στα Champ Cars, μέχρι τη συγχώνευση της διοργάνωσης με το IndyCar.

Φωτογραφίες: legendarysf1/Twitter-X