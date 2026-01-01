ΗΠΑ, Καναδάς και Ευρώπη χαλαρώνουν στόχους και κίνητρα, δείχνοντας ότι η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση μπαίνει σε νέα φάση.

Την ώρα που η ηλεκτροκίνηση παρουσιαζόταν τα τελευταία χρόνια ως μονόδρομος, μια πιο σύνθετη εικόνα αρχίζει να διαμορφώνεται στη Δύση. ΗΠΑ, Καναδάς και Ευρωπαϊκή Ένωση κινούνται πλέον σε κατεύθυνση αναθεώρησης στόχων, κινήτρων και κανονισμών, σηματοδοτώντας μια ευρύτερη υποχώρηση από τα φιλόδοξα –και συχνά ασφυκτικά– EV πλάνα της προηγούμενης περιόδου.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, μεγάλοι κατασκευαστές όπως η Ford, η General Motors και η Stellantis έχουν ήδη ανακοινώσει ότι επαναπροσδιορίζουν τη στρατηγική τους, μειώνοντας επενδύσεις στα αμιγώς ηλεκτρικά και στρέφοντας πόρους ξανά σε θερμικούς και υβριδικούς κινητήρες. Παράλληλα, η ομοσπονδιακή πολιτική έχει αλλάξει κατεύθυνση: καταργήθηκαν φορολογικά κίνητρα για EV, χαλάρωσαν τα πρότυπα κατανάλωσης και τέθηκε υπό αμφισβήτηση ακόμη και το θεσμικό πλαίσιο που επιτρέπει στον Environmental Protection Agency να ρυθμίζει τις εκπομπές CO₂.

Διαβάστε ακόμα

» Η Ευρώπη αντιμετωπίζει την πραγματικότητα που επέλεγε να αγνοεί

Η εικόνα δεν περιορίζεται στις ΗΠΑ. Στον Καναδά, το ομοσπονδιακό πρόγραμμα επιδότησης ηλεκτρικών οχημάτων έχει ήδη καταργηθεί, ενώ επαρχίες αποσύρουν τόσο οικονομικά κίνητρα όσο και δεσμευτικούς στόχους πωλήσεων. Στην Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση προχώρησε σε δραστική χαλάρωση των απαιτήσεων εκπομπών, μειώνοντάς τις σε σχέση με τη γραμμή βάσης του 2021.

Αυτό δεν σημαίνει ότι η ηλεκτροκίνηση «ακυρώνεται». Σημαίνει όμως ότι η μετάβαση παύει να αντιμετωπίζεται «ιδεολογικά» και επανέρχεται σε πιο ρεαλιστικό πλαίσιο: αγορά, υποδομές, κόστος και τεχνολογική ωρίμανση μπαίνουν ξανά στο επίκεντρο. Για την αυτοκίνηση, το μήνυμα είναι σαφές: το μέλλον δεν θα είναι μονοδιάστατο, αλλά πολυτεχνολογικό και πολύ πιο προσαρμοσμένο στην πραγματικότητα.