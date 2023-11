Μετά από σχεδόν δύο μήνες διακοπής, το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής επιστρέφει το ερχόμενο τριήμερο για το μεγάλο φινάλε της σεζόν.

Το WEC επιστρέφει στην αγωνιστική δράση το τριήμερο 2-4 Νοεμβρίου με τις 8 Ώρες του Μπαχρέιν, τον μεγάλο τελικό του 2023. Το κορυφαίο πρωτάθλημα αντοχής του πλανήτη θα επισκεφθεί την πίστα του Σακχίρ, εκεί που θα κριθούν πρωταθλήματα σε δύο κατηγορίες. Κύρια μάχη θα είναι αυτή στην Hypercar, ανάμεσα στις Toyota και Ferrari.

O πρώτος αγώνας του WEC στο Μπαχρέιν πραγματοποιήθηκε το 2012. Ξεκίνησε ως ένα 6ωρο event, ωστόσο από το 2021 ο αγώνας αυξήθηκε σε διάρκεια στις 8 ώρες. Η διαδρομή του Σακχίρ έχει μήκος 5.412 μέτρα και αποτελείται από 15 στροφές. Η Toyota είναι η πολυνίκης ομάδα στο Μπαχρέιν, καθώς έχει κατακτήσει 8 νίκες.

Ready to race for one last time in 2023… it’s Bahrain Race Week! 🇧🇭



We're heading to @BAH_Int_Circuit for the WEC Season Finale; the BAPCO Energies 8 Hours of Bahrain. Catch all the action live on https://t.co/B3OAfJ9by7#WEC #8HBahrain pic.twitter.com/B4aingHWTU — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) October 30, 2023

Το πρωτάθλημα στην κατηγορία Hypercar αναμένεται να κριθεί στον αγώνα. Λόγω της μεγαλύτερης διάρκειας, απονέμονται περισσότεροι βαθμοί για τις 10 πρώτες θέσεις και αυτό αφήνει όλα τα ενδεχόμενα ανοικτά. Συγκεκριμένα το σύστημα βαθμολόγησης έχει ως εξής: 38, 27, 23, 18, 15, 12, 9, 6, 3 και 2.

Στη μάχη του τίτλου έχουμε τα δύο πρωτότυπα των Toyota και Ferrari να έχουν μαθηματικές πιθανότητες τίτλου. Το πλήρωμα του Toyota #8 (Μπρέντον Χάρτλεϊ, Ρίο Χιρακάβα και Σεμπαστιέν Μπουεμί) έχει 133 βαθμούς, ενώ το πλήρωμα του #7 GR010 (Καμούι Κομπαγιάσι, Χοσέ Μαρία Λόπεζ και Μάικ Κόνγουεϊ) έχει 118 βαθμούς. Το πλήρωμα της Ferrari 499P #51 (Αλεσάντρο Πιέρ Γκουίντι, Αντόνιο Τζοβινάτσι και Τζέιμς Καλάντο) έχουν 102 βαθμούς. Στην 4η θέση με 97 βαθμούς είναι η #50 Ferrari 499P. Το πρωτάθλημα κατασκευαστών έχει ήδη κριθεί από το Φούτζι, με την Toyota να έχει πάρει τον τίτλο.

The #8 Toyota leads the way into the final round 💪



These are the full Hypercar standings ahead of this week's Season Finale 👇#WEC #8HBahrain pic.twitter.com/ZFmyZWAP5Q — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) October 31, 2023

Επιπλέον, αναμένεται να κριθεί και ο τίτλος στην LMP2. Μονομάχοι είναι οι: Team WRT και Inter Europol Competition, με τη μεταξύ τους διαφορά να είναι στους 33 βαθμούς. Τον τίτλο στην GTE κατηγορία έχει κατακτήσει ήδη η Corvette Racing.

Στις 8 Ώρες του Μπαχρέιν θα πάρουν μέρος συνολικά 36 αγωνιστικά αυτοκίνητα στις τρεις κατηγορίες του θεσμού. Στην Hypercar θα δούμε 12 στο σύνολο με την Glickenhaus Racing να απουσιάζει από τον αγώνα, στην LMP2 θα πάρουν μέρος 11 αγωνιστικά, ενώ 13 αγωνιστικά περιλαμβάνονται στη λίστα συμμετοχών της GTE.

The countdown to the WEC Season Finale is on 👊



This time next week, track action for the ultimate round of the 2023 FIA World Endurance Championship - the BAPCO Energies 8 Hours of Bahrain - will have started.#WEC #8HBahrain pic.twitter.com/WR3oVcNcM8 — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) October 26, 2023

Πρόγραμμα 8 Ώρες Μπαχρέιν σε ώρες Ελλάδος

Πέμπτη 2 Νοεμβρίου

11:15-12:45 – Πρώτη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

16:30-18:00 – Δεύτερη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

Παρασκευή 3 Νοεμβρίου

11:00-12:00 – Τρίτη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

15:15-16:20 – Κατατακτήριες Δοκιμές

Σάββατο 4 Νοεμβρίου

13:00 – Αγώνας

Φωτογραφίες: Focus Pack Media