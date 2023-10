Μετά από τρεις σεζόν στο WEC, το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αγώνων Αντοχής, η πρώτη απώλεια της κατηγορίας Hypercar είναι γεγονός.

Μετά από μία πολύ αξιοπρεπή παρουσία στο WEC, η Scuderia Cameron Glickenhaus αποχαιρετά το κορυφαίο πρωτάθλημα αντοχής του πλανήτη. Η αμερικανική ομάδα ήταν η δεύτερη που αγωνίστηκε με αγωνιστικό Le Mans Hypercar στην ιστορία της κατηγορίας και άφησε για πάντα το στίγμα της στο θεσμό.

Ο ιδιοκτήτης και επικεφαλής της ομάδας, Τζιμ Γκλίκενχαους, επιβεβαίωσε το γεγονός πως η ομάδα του δεν θα επιστρέψει στο WEC το 2024. Ο κύριος λόγος είναι η έλλειψη χρημάτων ώστε να μπορέσει το αγωνιστικό πρόγραμμα να περάσει στο επόμενο κεφάλαιό του.

Λόγω της εισόδου ολοένα και περισσότερων κατασκευαστών, η εξέλιξη που χρειάζεται το 007 Hypercar, σε συνδυασμό με το μεγάλο κόστος συμμετοχής στο WEC, ανεβάζει το ετήσιο μπάτζετ για κάθε σεζόν κοντά σε οκταψήφια νηούμερα. Ως αποτέλεσμα, η εν λόγω ομάδα δεν είναι σε θέση να ανταγωνιστεί τις μεγάλες δίχως την απαραίτητη χρηματοδότηση.

Ο Γκλίκενχαους, δήλωσε: «Στην αρχή, τα πράγματα ήταν πολύ απλά. Έπρεπε να κατασκευάσουμε ένα αγωνιστικό πρωτότυπο που θα μπορούσε να κάνει χρόνο 3:30 στο Λε Μαν. Έκτοτε, οι κατασκευαστές έκαναν άλματα με τη βελτίωση των αγωνιστικών τους ενώ εμείς ήμασταν στο όριο. Έπρεπε να επενδύσουμε πολλά χρήματα για τη βελτίωση της αξιοπιστίας και της απόδοσής μας. Είμαι επίσης περήφανος. Φέτος στο Λε Μαν κερδίσαμε την Peugeot και την Porsche. Αυτό είναι κάτι ακόμη για το οποίο πρέπει να χαιρόμαστε».

Η Glickenhaus Racing μπορεί να είναι μια μικρή ιδιωτική ομάδα, όμως κατάφερε να πετύχει πάρα πολλά. Στις 24 Ώρες Λε Μαν είχε ως καλύτερο τερματισμό την 3η θέση το 2022, ενώ σε 12 συμμετοχές στο WEC μέτρησε δύο pole position. Εάν δεν είχε αστοχία κινητήρα στον αγώνα της Μόντσα εκείνης της χρονιάς, πιθανότατα θα είχε κατακτήσει τη νίκη.

FANTASTIC Hypercar battle between Alpine and Glickenhaus. This is what we want, gentlemen! @SignatechAlpine @Glickenhaus #WEC #LeMans24 pic.twitter.com/kXPtT2Kd9S

Μπορεί το WEC να χάνει την Glickenhaus, ωστόσο αυτό δεν σταματά τους κατασκευαστές να εισέρχονται ο ένας μετά τον άλλο. Το 2024 στο πρωτάθλημα και την κατηγορία Hypercar θα πάρουν μέρος οι: Toyota, Peugeot, Ferrari, Porsche, Cadillac, BMW, Lamborghini και Alpine.

Introducing the fastest car of the day, the @Glickenhaus 007 LMH powered by @motul. The American manufacturer will start tomorrow's 6 Hours of Monza on POLE POSTION!#WEC #6HMonza pic.twitter.com/tvvUdIkWDF