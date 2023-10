Ο Χόρχε Μαρτίν ήταν ταχύτατος και αλάνθαστος και πήρε μια σημαντική νίκη στο Σπριντ μπροστά από Μπίντερ και Μαρίνι.

Ο Αγώνας Σπριντ του GP Ταϊλάνδης ήταν η ευκαιρία του Χόρχε Μαρτίν να αποδείξει γιατί θεωρείται σπεσιαλίστας του Σαββάτου. Ο Ισπανός αναβάτης της Pramac Ducati μετέτρεψε την pole position στην 7η φετινή του νίκη σε αγώνα Σπριντ και μείωσε τη διαφορά του από τον Μπανάια στο πρωτάθλημα. Ο Μπραντ Μπίντερ της ΚΤΜ τερμάτισε στη 2η θέση και ο Λούκα Μαρίνι της VR46 Ducati στην 3η. Απώλεια βαθμών για τον Πέκο Μπανάια, που πήρε την 7η θέση και μόλις 3 βαθμούς έναντι 12 του νικητή.

The Sprint Master is back! 🏃@88jorgemartin seals the perfect Saturday in Thailand with his 7th #TissotSprint win of the season! 🥇#ThaiGP 🇹🇭 pic.twitter.com/uwLxuOrybx — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 28, 2023

Εκκίνηση

Το Σπριντ ξεκίνησε με πολύ καλό καιρό και σε ολόστεγνη πίστα, με τους αναβάτες να παίρνουν κανονικά τις θέσεις τους στο γκριντ. Όταν έσβησαν τα κόκκινα φώτα ο Μαρτίν δεν έκανε πολύ καλή εκκίνηση αλλά κατάφερε να κρατηθεί στην πρώτη θέση, παρά την επίθεση του Μαρίνι. Ο Αλέιξ Εσπαργκαρό ήταν 3ος και ο Μπίντερ πετάχτηκε ως συνήθως στην 4η θέση. Καλή εκκίνηση έκανε και ο Μαρκ Μάρκεθ, που ανέβηκε στην 5η θέση, την οποία όμως έχασε λίγο αργότερα από τον Μπετζέκι.

🚦 LIGHTS OUT IN THAILAND 🚦@88jorgemartin sweeps around the outside to lead but @PeccoBagnaia has dropped to 8th! 🔄#ThaiGP 🇹🇭 pic.twitter.com/uwsjjYxlAp — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 28, 2023

Αντίθετα, η εκκίνηση δεν ήταν καθόλου καλή για τον Πέκο Μπανάια. Ο Ιταλός πρωταθλητής με την Ducati βρέθηκε στην 9η θέση και έδινε μάχες με τον Ζαρκό και τον Κουαρταραρό. Όσο προχωρούσε ο αγώνας όμως έκανε λίγη πρόοδο και ανέβηκε στην 7η.

Άπιαστος Μαρτίν

Από τη στιγμή που βρέθηκε στην πρωτοπορία, ο Χόρχε Μαρτίν έπιασε έναν αδυσώπητο ρυθμός και απομακρυνόταν διαρκώς από τους διώκτες του. Σε αυτό τον βοήθησε πολύ η επική μάχη που έδιναν για τη 2η θέση οι Μαρίνι και Μπίντερ. Από πολύ κοντά τούς ακολουθούσε ο Αλέιξ Εσπαργκαρό ενώ και ο Μπετζέκι δεν ήταν πολύ μακριά.

Αυτά ελάχιστα απασχολούσαν τον Μαρτίν, ο οποίος μέχρι τη μέση του Σπριντ είχε φτιάξει διαφορά 1,5 δευτερολέπτου και διαρκώς την ανέβαζε ακόμα περισσότερο. Όταν ο Μπίντερ κατάφερε να περάσει τελικά τον Μαρίνι, ο Μαρτίν ήταν 1,6 δευτ. μπροστά και απέμεναν μόνο 6 γύροι για το τέλος.

Ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας του πρωταθλήματος Μπανάια βρισκόταν ακόμα στην 7η θέση αλλά είχε ανεβάσει το ρυθμό του και πλησίαζε τον Μαρκ Μάρκεθ που ήταν 6ος. Τη βαθμολογούμενη 9άδα σε εκείνο το σημείο συμπλήρωναν οι Άλεξ Μάρκεθ και Ζοάν Ζαρκό.

Μάχες μέχρι το τέλος

Ο Μαρκ Μάρκεθ ωστόσο δεν έμενε με σταυρωμένα τα χέρια και επιτέθηκε στον Μπετζέκι, τον οποίο πέρασε για την 5η θέση. Ο Μπετζέκι όχι απλώς δεν είχε τη δυνατότητα να αντεπιτεθεί, αλλά πολύ σύντομα ένιωσε πίσω του τον Μπανάια να τον απειλεί.

Ο Λούκα Μαρίνι επίσης δεν είχε αφήσει τη μάχη με τον Μπραντ Μπίντερ. Ο Νοτιοαφρικανός από την πλευρά του προσπαθούσε να πλησιάσει τον Μαρτίν, ο οποίος πρόσεχε να μην κάνει λάθος στους τελευταίους γύρους και «πετάξει» τους βαθμούς. Η πιο οριακή μάχη όμως έγινε πιο πίσω, ανάμεσα σε Α. Εσπαργκαρό και Μ. Μάρκεθ. Ο αναβάτης της Honda κατάφερε να περάσει στον τελευταίο γύρο και να πάρει την 4η θέση.

Ο Χόρχε Μαρτίν είδε πρώτος την καρό σημαία, για 7η φορά σε Αγώνα Σπριντ φέτος, με τον Μπραντ Μπίντερ να παίρνει τη 3η θέση και τον Λούκα Μαρίνι να τερματίζει στην 3η. Ακολούθησαν οι Μαρκ Μάρκεθ, Αλέιξ Εσπαργκαρό, Μάρκο Μπετζέκι, Πέκο Μπανάια, Άλεξ Μάρκεθ και Ζοάν Ζαρκό. Το αποτέλεσμα αυτό έφερε τη διαφορά των δύο διεκδικητών του πρωταθλήματος στους 18 βαθμούς υπέρ του Μπανάια από τους 27 που ήταν πριν από τον αγώνα.

Ο «κυρίως» αγώνας της Κυριακής θα ξεκινήσει στις 10:00 το πρωί της Κυριακής (ώρα Ελλάδας).

Αποτελέσματα