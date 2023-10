Ο Χόρχε Μαρτίν έσπασε τα χρονόμετρα και εξασφάλισε την εκκίνηση από την πρώτη θέση στην πίατα της Μπουριράμ.

Οι κατατακτήριες δοκιμές του GP Ταϊλάνδης για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MotoGP ήταν υπόθεση του «Martinator». Ο Χόρχε Μαρτίν έδειξε για άλλη μία φορά την τρομερή του ταχύτητα πάνω στην Ducati της Pramac και διέλυσε το ρεκόρ πίστας για να πάρει την pole position, που είναι η 13η στην καριέρα του. Δίπλα του στην πρώτη σειρά θα έχει τον Λούκα Μαρίνι της VR46 Ducati που ήταν δεύτερος και τον Αλέιξ Εσπαργκαρό της Aprilia που σημείωσε τον τρίτο χρόνο. Ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας Πέκο Μπανάια θα εκκινήσει από την 6η θέση.

