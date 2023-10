Λόγω τεχνικής παράβασης της W14 E-Performance, o 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής έχασε ένα πολύτιμο αποτέλεσμα στο Τέξας.

Για πρώτη φορά στο φετινό πρωτάθλημα της Formula 1, ο Λιούις Χάμιλτον είχε στα χέρια του ένα μονοθέσιο με το οποίο μπορούσε να κάνει επίδειξη των δυνατοτήτων του. Ήταν ο μοναδικός οδηγός που κόντραρε στα ίσα τον Μαξ Φερστάπεν για τη νίκη, όμως η αμφιλεγόμενη στρατηγική της Mercedes δεν του επέτρεψε να ξεπεράσει τον Ολλανδό.

Τα πράγματα έγιναν χειρότερα όταν η FIA εξέτασε το μονοθέσιο του Βρετανού και το βρήκε εκτός κανονισμών, όσον αφορά τη φθορά της σανίδας στο δάπεδό του. Οι αγωνοδίκες έκριναν πως υπήρξε τεχνική παράβαση και ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής αποκλείστηκε από τα αποτελέσματα του Grand Prix ΗΠΑ.

Η εξέλιξη αυτή ήταν ιδιαίτερα απογοητευτική για τον Χάμιλτον, ο οποίος έμαθε τα μαντάτα πριν αποχωρήσει από την πίστα. Στην πρώτη του αντίδραση, είπε: «Φυσικά και είναι πολύ απογοητευτικό να αποκλείομαι από τα αποτελέσματα μετά το τέλος ενός αγώνα, όμως αυτό δεν αναιρεί την πρόοδο που κάναμε αυτό το τριήμερο».

