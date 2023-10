Επίσημο: Αποκλείστηκαν από το Grand ΗΠΑ Χάμιλτον και Λεκλέρ

Οι αγωνοδίκες του αγώνα στο Τέξας έθεσαν εκτός κατάταξης τους οδηγούς των Mercedes και Ferrari αντίστοιχα.

Όπως αναμενόταν, οι αγωνοδίκες του Grand Prix των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής αποφάσισαν να αποκλείσουν από τα τελικά αποτελέσματα του Λιούις Χάμιλτον και Σαρλ Λεκλέρ.

Μετά το τέλος του αγώνα στο Όστιν, στους καθιερωμένους, τυχαίους τεχνικούς ελέγχους, η Παγκόσμια Ομοσπονδία Μηχανοκίνητου Αθλητισμού τσέκαρε τέσσερα μονοθέσια: αυτά των Μαξ Φερστάπεν, Λάντο Νόρις, Σαρλ Λεκλέρ και Λιούις Χάμιλτον.

