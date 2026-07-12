LIVE TV: Φεστιβάλ Ταχύτητας Γκούντγουντ - 4η μέρα

Μονοθέσια της Formula 1, rally cars αλλά και τα πιο εξωτικά supercars, ετοιμάζονται για μία τελευταία παράσταση στο Γκούντγουντ.

Η Κυριακή είναι η τελευταία ημέρα δράσης στο στο φετινό Φεστιβάλ Ταχύτητας Γκούντγουντ, νότια του Λονδίνου. Το αυτοκίνητο και ο μηχανοκίνητος αθλητισμός γιορτάζουν στο Φεστιβάλ Ταχύτητας για το 2026 επί ένα τετραήμερο 9-12 Ιουλίου.

Εκεί παρουσιάζονται τα κορυφαία supercars και hypercars του πλανήτη, μονοθέσια της Formula 1 και rally cars του WRC, ενώ κορυφαία στιγμή είναι ο τελικός στη φημισμένη ανάβαση μήκους 1,86 χλμ. Η μάχη για την ταχύτερη επίδοση είναι κάθε χρόνο συναρπαστική, με το νικητήριο αυτοκίνητο να αποκτά μια ξεχωριστή θέση στη χρυσή ιστορία του φεστιβάλ ταχύτητας.

Ακολουθήστε όλη τη δράση της τέταρτης και τελευταίας ημέρας του διάσημου φεστιβάλ σε ζωντανή μετάδοση στο παρακάτω βίντεο.

Στο παρακάτω βίντεο μπορείτε να παρακολουθήσετε και την ειδική διαδρομή για αγωνιστικά αυτοκίνητα rally.