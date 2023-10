Η αυστριακή ομάδα ήταν η κυρίαρχη δύναμη στις ελεύθερες δοκιμές του MotoGP στο Φίλιπ Άιλαντ, ενώ τα προβλήματα συνεχίζονται στο στρατόπεδο της εργοστασιακής Ducati.

Μεγάλο ενδιαφέρον είχε η πρώτη ημέρα δράσης του Grand Prix Αυστραλίας για το MotoGP, με τις ελεύθερες δοκιμές να μας δίνουν μια γεύση για το τι θα ακολουθήσει στη συνέχεια του τριημέρου. Ομάδες και αναβάτες, αξιολόγησαν τις μοτοσικλέτες τους, έκαναν προσομοιώσεις αγώνα και κατατακτηρίων. Επιπλέον, κρίθηκαν τα γκρουπ των αυριανών Q1 και Q2 που θα διαμορφώσουν το grid των δύο αγώνων.

Ταχύτερος μετά τη δεύτερη περίοδο δοκιμών και συνολικά στην ημέρα ήταν ο Μπραντ Μπίντερ της KTM. O Νοτιοαφρικανός στο τέλος της διαδικασίας σημείωσε το 1:27,943 και πήρε την πρώτη θέση μπροστά από τον teammate του, Τζακ Μίλερ, για 0,148 δευτερόλεπτα. Τρίτος ήταν ο φορμαρισμένος Μάβερικ Βινιάλες της Aprilia, ο οποίος θέλει ακόμη ένα βάθρο στη φετινή σεζόν.

Ο διεκδικητής του τίτλου, Χόρχε Μαρτίν, ήταν 4ος στην κατάταξη, με τη διαφορά του από την κορυφή να είναι στα 0,279 δευτ. Εκπληκτική ήταν η επίδοση του Πολ Εσπαργκαρό, ο οποίος βρέθηκε στην 5η θέση, μπροστά από τον Μάρκο Μπεζέκι της Mooney VR46.

O Φάμπιο Ντι Τζιαναντόνιο ήταν 7ος με την Gresini Ducati, ενώ ο Ενέα Μπαστιανίνι με την εργοστασιακή GP23 ακολούθησε. Την πρώτη 10άδα έκλεισαν οι Αλέιξ Εσπαργκαρό με Aprilia και Ζοάν Ζαρκό με Ducati.

Για δεύτερη συνεχόμενη Παρασκευή, ο Πέκο Μπανάια δεν κατάφερε να πλασαριστεί στις 10 πρώτες θέσεις. Ο Ιταλός παγκόσμιος πρωταθλητής και πρωτοπόρος της βαθμολογίας θα αναγκαστεί για δεύτερο συνεχόμενο αγώνα να δώσει μάχη στις κατατακτήριες δοκιμές από το Q1.

It's not good enough!!! 🤯@PeccoBagnaia will go to Q1 for the second week in a row! 😮#AustralianGP 🇦🇺 pic.twitter.com/wrxwY7jqJe October 20, 2023

Μαζί του θα είναι και ο Φάμπιο Κουαρταραρό της Yamaha, ο οποίος είδε τον Αογκούστο Φερνάντεθ να του καταστρέφει την τελευταία προσπάθεια. Στο Q1 θα πάρει μέρος επίσης και ο Μαρκ Μάρκεθ, ο οποίος είχε στο νου του περισσότερο να κρατήσει τη μοτοσικλέτα του όρθια παρά να γράψει έναν ανταγωνιστικό χρόνο.

Οι κατατακτήριες δοκιμές του MotoGP για το Grand Prix Αυστραλίας είναι προγραμματισμένες για τα ξημερώματα του Σαββάτου στις 2:50 ώρα Ελλάδος.

Αποτελέσματα ελεύθερων δοκιμών GP Αυστραλίας

Φωτογραφίες: redbullcontentpool.com