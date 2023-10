O Γερμανός, γιος του 7 φορές παγκόσμιου πρωταθλητή της Formula 1 ψάχνει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του και όλα δείχνουν πως το επόμενο «σπίτι» του θα είναι η γαλλική ομάδα.

Έπειτα από δύο σεζόν με τη Haas στη Formula 1, ο Μικ Σουμάχερ δεν βρήκε αγωνιστική θέση για τη φετινή σεζόν. Ο Γερμανός αρκέστηκε στο ρόλο του αναπληρωματικού και οδηγού στον προσομοιωτή για τη Mercedes-AMG, ελπίζοντας πως σύντομα θα επιστρέψει στη δράση.

Μπορεί η προσπάθεια του Τότο Βολφ να πείσει τον Τζέιμς Βόουλς να πάρει τον Σουμάχερ στη Williams να φαίνεται πως θα είναι αποτυχημένη, όμως τα πράγματα για τον 24χρονο δεν είναι τόσο σκούρα. Για το 2024, βρίσκεται πολύ κοντά σε συμφωνία με την Alpine για να συμμετάσχει στο WEC.

H γαλλική ομάδα θα αγωνιστεί στην κατηγορία Hypercar με το νέο Α424 και πραγματοποιεί μια σειρά δοκιμών σε πίστες της Ευρώπης. Ο Σουμάχερ βρέθηκε στην πίστα της Χερέθ στην Ισπανία, για να πάρει μέρος στις δοκιμές της Alpine ενόψει 2024. Μαζί του ήταν ο εργοστασιακός οδηγός της ομάδας, Νικολά Λαπιέρ, ο οποίος ήταν το καλύτερο δυνατό μέτρο σύγκρισης για τον νεαρό Γερμανό.

