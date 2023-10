Το Σπριντ στη Μανταλίκα έφερε νέο πρωτοπόρο στη βαθμολογία και αυτός είναι ο Χόρχε Μαρτίν - H Ducati είναι ξανά Πρωταθλήτρια Κατασκευαστών.

Ο Αγώνας Σπριντ του GP Ινδονησίας για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MotoGP είχε για μεγάλο πρωταγωνιστή τον Χόρχε Μαρτίν. Ο ασταμάτητος Ισπανός αναβάτης της Pramac Ducati πήρε την 4η νίκη του σε Σπριντ στη σειρά και εκτός από το χρυσό μετάλλιο πήρε και την πρωτοπορία στη βαθμολογία του Πρωταθλήματος Αναβατών από τον Πέκο Μπανάια, που έμεινε στην 8η θέση. Ηρωικό αγώνα έκαναν οι δύο αναβάτες της VR46 Ducati, οι οποίοι τρέχουν τραυματίες, αλλά κατάφεραν να τερματίσουν ο -poleman- Λούκα Μαρίνι στη 2η θέση και ο Μάρκο Μπετζέκι στην 3η.

Η νίκη του Μαρτίν σηναίνει επίσης ότι η Ducati κατέκτησε το Πρωτάθλημα Κατασκευαστών για 4η χρονιά στη σειρά, ένα γεγονός που πιστοποιεί την ανωτερότητα της ιταλικής ομάδας σε αυτήν την εποχή του MotoGP.

Εκκίνηση

Η εκκίνηση και ο πρώτος γύρος έχουν μεγάλη σημασία σε έναν αγώνα Σπριντ και ο Μάβερικ Βινιάλες έκανε το καλύτερο που μπορούσε, περνώντας τον Λούκα Μαρίνι για να πάρει την πρωτοπορία. Ο Αλέιξ Εσπαργκαρό αντίθετα έχασε πολλές θέσεις, ενώ ο Φάμπιο Κουαρταραρό ανέβηκε στην 3η θέση, την οποία έχασε λίγο αργότερα, έπειτα από μάχη, από τον Χόρχε Μαρτίν. Ο Μπανάια δεν έκανε σημαντική πρόοδο και είχε μείνει στη 12η θέση.

Οι δύσκολοι πρώτοι γύροι είχαν τα θύματά τους. Ο Μαρκ Μάρκεθ, που έκανε πολύ καλό ξεκίνημα, είχε πτώση ενώ βρισκόταν στην 5η θέση. Ένα γύρο αργότερα, ο Αλέιξ Εσπαργκαρό προσπαθούσε απεγνωσμένα να κερδίσει θέσεις αλλά έκανε ένα λάθος στην προσπάθεια να περάσει τον Μπραντ Μπίντερ και έπεσε, παρασέρνοντας στην πτώση του τον Νοτιοαφρικανό της ΚΤΜ.

Ο Βινιάλες με το που βρέθηκε στην πρωτοπορία του αγώνα άρχισε αμέσως να ανοίγει τη διαφορά από τον Μαρίνι, ο οποίος έκανε ό,τι μπορούσε για να τον ακολουθήσει, αλλά είχε να ανησυχεί για την απειλή του Μαρτίν πίσω του. Ο τρομερός Ισπανός της Pramac γρήγορα τον πέρασε, για να ανέβει στη 2η θέση και να ξεκινήσει την καταδίωξη του Βινιάλες.

Πιο πίσω, ο Κουαρταραρό έχασε και την 4η θέση από τον Μάρκο Μπετζέκι, με τον Φάμπιο ντι Τζιαναντόνιο να ακολουθεί στην 6η θέση, μπροστά από το δίδυμο της εργοστασιακής Ducati, με τον Μπαστιανίνι στην 7η θέση και τον Μπανάια στην 8η.

Υποψήφιος πρωταθλητής

Ο Χόρχε Μαρτίν σταδιακά μείωνε τη διαφορά από τον Βινιάλες και πλησίαζε τον πρωτοπόρο, ενώ έφερνε μαζί του και τους Μαρίνι και Μπετζέκι. Ο Μαρτίν έφτασε τον Ισπανό της Aprilia και τον πέρασε εύκολα, για να πάρει αυτός πλέον την πρώτη θέση στον αγώνα. Τα άσχημα νέα για τον Βινιάλες ήταν ότι λίγο αργότερα τον πέρασαν και οι δύο VR46 Ducati, πρώτα ο Μαρίνι και λίγο αργότερα ο Μπετζέκι. Αξίζει να σημειωθεί ότι και οι δύο Ιταλοί έτρεχαν με σπασμένες κλείδες και ιδιαίτερα ο Μπετζέκι βγήκε από το χειρουργείο μόλις πριν από λίγες ημέρες.

It's getting worse for Maverick! 😮@Luca_Marini_97 picked him off and now Bezzecchi is trying to do the same! ⚔️#IndonesianGP 🇮🇩 pic.twitter.com/GOZtwjrvBm — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 14, 2023

Όσο συνέβαιναν αυτά, ο Μπανάια δεν μπορούσε να περάσει τον Μπαστιανίνι και παρέμενε στην 8η θέση και έβλεπε την πρωτοπορία στη βαθμολογία του πρωταθλήματος να χάνεται, αφού ο Μαρτίν τον περνούσε πλέον στη βαθμολογία. Ο Μαρίνι έκανε μια προσπάθεια να πλησιάσει τον Μαρτίν στο τέλος αλλά ο Ισπανός της Pramac πήρε τελικά με άνεση τη νίκη στο Σπριντ και τους 12 βαθμούς. Ο Μαρίνι πήρε τη 2η θέση και ο Μπετζέκι την 3η, αφήνοντας τον Βινιάλες στην 4η. Ακολούθησαν οι Κουαρταραρό, Ντι Τζιαναντόνιο, Μπαστιανίνι, Μπανάια και Μίλερ.

Η ανατροπή έγινε στη βαθμολογία του πρωταθλήματος, με τον Χόρχε Μαρτίν να είναι πλέον ο πρωτοπόρος. Πολλά θα κριθούν στον αγώνα της Κυριακής, που θα ξεκινήσει στις 10:00 το πρωί της Κυριακής (ώρα Ελλάδας)

Αποτελέσματα