Ο Λούκα Μαρίνι της Mooney VR46 Ducati ήταν ο πρωταγωνιστής στις κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix Ινδονησίας, με τους διεκδικητές του τίτλου να «σπάνε» υπό πίεση.

Με συναρπαστικό τρόπο ξεκίνησε το «σούπερ Σάββατο» του MotoGP στην Ινδονησία, με τις κατατακτήριες δοκιμές να θέτουν νέα δεδομένα για τη συνέχεια του αγωνιστικού τριημέρου και για το πρωτάθλημα. Στην κορυφή είχαμε αναβάτη-έκπληξη ενώ οι διεκδικητές του τίτλου τα βρήκαν σκούρα στην πίστα της Μανταλίκα.

Με μία θαυμάσια εμφάνιση, ο Λούκα Μαρίνι της Mooney VR46 σημείωσε στο Q2 το 1:29,978 και πήρε την pole position για τον Αγώνα Σπριντ και το Grand Prix που ακολουθούν. Ο Ιταλός ήταν εντυπωσιακός και έγινε ο έβδομος διαφορετικός poleman στο 2023. Πίσω του ακολούθησαν οι αναβάτες της Aprilia, Μάβερικ Βινιάλες και Αλέιξ Εσπαργκαρό, οι οποίοι στοχεύουν σε νίκη στους αγώνες που ακολουθούν.

Εξαιρετική επίδοση από τον Φάμπιο Κουαρταραρό της Yamaha για να πάρει την 4η θέση μπροστά από τον Μπραντ Μπίντερ της KTM. O δεύτερος στη βαθμολογία αναβατών, Χόρχε Μαρτίν, είχε μια δύσκολη διαδικασία και βρέθηκε μόλις 6ος στα αποτελέσματα του Q2.

Ακολούθησαν οι Φάμπιο Ντι Τζιαναντόνιο και Μαρκ Μάρκεθ, ενώ ο Μάρκο Μπεζέκι κατετάγη μόλις 9ος, έχοντας πτώση στη διαδικασία. Τις τέσσερις πρώτες σειρές της εκκίνησης συμπλήρωσαν οι Τζακ Μίλερ, Ενέα Μπαστιανίνι και Μιγκέλ Ολιβέιρα.

Με πολύ άσχημο τρόπο εξελίχθηκαν οι κατατακτήριες δοκιμές για τον Πέκο Μπανάια. Ο παγκόσμιος πρωταθλητής και πρωτοπόρος της βαθμολογίας, δεν πέρασε για πρώτη φορά εφέτος στο Q2 και στο grid του Αγώνα Σπριντ και του GP θα παραταχθεί στη 13η θέση.

Q1

Τα βλέμματα ήταν όλα στραμμένα στον Πέκο Μπανάια της Ducati, o οποίος έδινε μάχη για να προκριθεί στην επόμενη φάση της διαδικασίας. Ωστόσο μετά τα πρώτα περάσματα ο Ιταλός δεν ήταν στις δύο πρώτες θέσεις, τις οποίες είχαν καταλάβει οι Ζοάν Ζαρκό και Φράνκο Μορμπιντέλι.

Όλα κρίθηκαν στα τελευταία λεπτά του Q1. O Μπανάια α έγραψε αρχικά το 1:30,626 και ανέβηκε στην 1η θέση. Ωστόσο λίγα δευτερόλεπτα μετά ο Λούκα Μαρίνι «έσπασε» το ρεκόρ πίστας με το 1:30,383.

Μόλις μία προσπάθεια απέμενε στην οποία ο παγκόσμιος πρωταθλητής δεν βελτίωσε. Σαν να μην έφτανε αυτό, ο teammate του στην εργοστασιακή Ducati, Ενέα Μπαστιανίνι, τον εκθρόνισε με το δεύτερο ταχύτερο χρόνο κι έτσι ο Μπανάια θα εκκινήσει τους δύο αγώνες από τη 13η θέση.

Q2

To δεύτερο 15λεπτο της ημέρας ξεκίνησε με τον Μάρκο Μπεζέκι, έναν εκ των διεκδικητών του τίτλου, να έχει πτώση στη στροφή 16 δίχως όμως σοβαρές συνέπειες. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα στην ίδια στροφή, ο Χόρχε Μαρτίν, δεύτερος στη βαθμολογία αναβατών, έπεσε επίσης και έκανε αγώνα δρόμου για τα pits της Pramac Racing.

Οι αναβάτες της Aprilia, Αλέιξ Εσπαργκαρό και Μάβερικ Βινιάλες ήταν στο 1-2 μετά τις πρώτες προσπάθειες, με τον πρώτο να έχει σημειώσει το 1:30,501. Δύο δέκατα του δευτερολέπτου πίσω τους ήταν ο Φάμπιο Κουαρταραρό.

Στα τελευταία λεπτά, είδαμε τις τελευταίες επιθέσεις στα χρονόμετρα από τους αναβάτες. Οι αναβάτες της Aprilia έγραφαν το ένα ρεκόρ πίστας μετά το άλλο, όμως ο Μαρίνι τους… ξέρανε με το 1:29,978. Πίσω από τους Βινιάλες και Εσπαργκαρό ήταν ο Κουαρταραρό ενώ οι Μαρτίν και Μπεζέκι πλασαρίστηκαν στις θέσεις 6 και 9 αντίστοιχα.

Ακολουθεί ο Αγώνας Σπριντ που θα ξεκινήσει στις 10:00 ώρα Ελλάδος.

Αποτελέσματα QP GP Ινδονησίας

Φωτογραφίες: Michelin/Twitter