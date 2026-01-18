Σαν Σήμερα: Γεννήθηκε ο Ζιλ Βιλνέβ (vid)

Κάθε ημέρα έχει τις δικές της ιστορίες να μας διηγηθεί, είτε πρόκειται για τη Formula 1, είτε για το υπόλοιπο φάσμα του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Ας δούμε τις κυριότερες της ημέρας.

Στη σημερινή μας αναδρομή στα γεγονότα της ιστορίας, θα μάθουμε για έναν άνθρωπο που ξεχώρισε στη «ρομαντική» εποχή της Formula 1. Δυστυχώς όμως έφυγε νωρίς και με τραγικό τρόπο. Επιπλέον, σαν σήμερα γεννήθηκε ένας Μεξικανός θρύλος, ενώ πραγματοποιήθηκε το πρώτο Grand Prix Αργεντινής. Τέλος, ο Τόμι Μάκινεν έδωσε παράσταση στο Μόντε Κάρλο.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 18/1, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Το 1940 γεννήθηκε ο Πέδρο Ροντρίγκεζ, ο πρώτος Μεξικανός που κέρδισε Grand Prix στη Formula 1. Ήταν ο μεγαλύτερος εκ των δύο αδερφών Ροντρίγκεζ, οι οποίοι μάγεψαν -δυστυχώς βραχυπρόθεσμα- στις πίστες με τις επιδόσεις τους. Αγωνίστηκε σε 54 αγώνες της F1 από το 1963 έως το 1971, κερδίζοντας δύο φορές – το 1967 στη Νότια Αφρική με την Cooper, και το 1970 στο Βέλγιο με την BRM. Επίσης, κέρδισε στις 24 Ώρες Λε Μαν το 1968, καθώς και άλλους 10 αγώνες του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Σπορ Αυτοκινήτων (WSC), όπως οι 24 Ώρες της Ντεϊτόνα. Όντας γνωστός για τις οδηγικές ικανότητές του στη βροχή, ο Πέδρο Ροντρίγκεζ προκάλεσε αίσθηση στους αγώνες αντοχής με τις Ferrari και Porsche, αλλά αδικήθηκε στην F1 λόγω της χαμηλής δυναμικότητας της παραπαίουσας BRM. Δυστυχώς σκοτώθηκε τον Ιούλιο του 1971, στο απόγειο της καριέρας του, σε έναν μικρό αγώνα αντοχής στο Νόρισρινγκ.

Σαν σήμερα, επίσης το 1950, γεννήθηκε ο αείμνηστος και ξεχωριστός Ζιλ Βιλνέβ. Ο Καναδός εκπροσώπησε τη χώρα του στην F1, παίρνοντας έξι νίκες σε 67 Grand Prix. Συνέδεσε το όνομά του με τη Scuderia Ferrari και, παρά τα όχι τόσο εντυπωσιακά στατιστικά του, η οδηγική του προσέγγιση σε όλους τους αγώνες τον κατέστησε ως ένα θρύλο του σπορ. Χαρακτηριστικά, αναφέρουμε την συγκλονιστική μονομαχία του με τον Ρενέ Αρνού στη Ντιζόν το 1979, τη σπανιότατη επιμονή που έδειξε στο Ζάντβορτ την ίδια σεζόν όταν έκανε έναν ολόκληρο γύρο με τρεις τροχούς αλλά και τις δύο συνεχόμενες νίκες του σε Μονακό και Ισπανία το 1981 με την αργή Ferrari 126CK. Ο Ζιλ ήταν ένας εκ των ελάχιστων οδηγών που πραγματικά δεν τα παρατούσαν ποτέ. Το τραγικό του τέλος στις κατατακτήριες δοκιμές του GP Βελγίου το 1982, δεν μας άφησε να δούμε αν τελικά θα κατακτούσε έναν παγκόσμιο τίτλο. Ο γιος του, Ζακ, κατάφερε το 1997 να αναδειχθεί παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1.

Σαν σήμερα το 1953, ο Αλμπέρτο Ασκάρι πήρε εμφατικά τη νίκη στο πρώτο Grand Prix Αργεντινής στο πλαίσιο της F1, ρίχνοντας γύρο στον teammate του, Λουίτζι Βιλορέσι. Δυστυχώς, ο αγώνας αυτός στιγματίστηκε από μια τραγωδία. Συγκεντρώθηκαν συνολικά περίπου 200.000 θεατές και, μοιραία, πολλοί από αυτούς έφτασαν κοντά στα όρια της αγωνιστικής διαδρομής. Όταν ένας εξ αυτών επιχείρησε να περάσει στην απέναντι πλευρά της, ο Τζουζέπε Φαρίνα προσπάθησε να τον αποφύγει και έπεσε πάνω άλλους θεατές. Πολλές πηγές, χωρίς να επιβεβαιώνονται τα ακριβή νούμερα, κάνουν λόγο για 10 νεκρούς και πάρα πολλούς τραυματίες.

Σαν σήμερα το 1971, γεννήθηκε ο Κρίστιαν Φιτιπάλντι, ο ανιψιός του θρυλικού Έμερσον Φιτιπάλντι και γιος του λιγότερο επιτυχημένου αδερφού του, Ουίλσον. Ο Κρίστιαν, όντας πρωταθλητής στη Formula 3000 το 1991, αγωνίστηκε στην F1 με τη Minardi και τη Footwork, από το 1992 έως το 1994. Παρά τα μέτρια μονοθέσια που οδήγησε, σημείωσε τρεις 4ες θέσεις. Μετά το τέλος της καριέρας του στην F1, μετακόμισε στις ΗΠΑ για να τρέξει στο πρωτάθλημα CART και παρέμεινε σε αυτό έως το 2002. Έκτοτε, έχει επικεντρωθεί στους αγώνες αντοχής και μετράει πολλές διακρίσεις, όπως τρεις νίκες στις 24 Ώρες Ντεϊτόνα και δύο τίτλους στο πρωτάθλημα αντοχής της IMSA.

Σαν σήμερα το 2002, ξεκίνησε το 68ο Ράλλυ Μόντε Κάρλο για το πρωτάθλημα του WRC. O Τόμι Μάκινεν πήρε τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη του στον αγώνα, αυτή τη φορά με διαφορετικό κατασκευαστή, τη Subaru. Δεύτερος ήταν ο Σεμπαστιέν Λεμπ της Citroen και τρίτος ο Κάρλος Σάινθ της Ford.

Φωτογραφίες: rinoire/X