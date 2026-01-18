Το νέο Nissan LEAF αναδείχθηκε World’s Best Compact Car από το WWCOTY, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο του ως σημείο αναφοράς στην ηλεκτροκίνηση.

Το ολοκαίνουργιο Nissan Leaf κατέκτησε τον τίτλο World’s Best Compact Car στον θεσμό Women’s Worldwide Car of the Year, (WWCOTY) αποσπώντας μία ακόμη διεθνή διάκριση για τη νέα του γενιά. Η συγκεκριμένη βράβευση προέρχεται από τη μοναδική επιτροπή στον κόσμο που αποτελείται αποκλειστικά από γυναίκες δημοσιογράφους αυτοκινήτου.

Η επιτροπή του WWCOTY, η οποία συγκροτείται από 84 δημοσιογράφους από 54 χώρες, αξιολόγησε το νέο LEAF με βάση κριτήρια όπως η ασφάλεια, η ποιότητα κατασκευής, ο σχεδιασμός, η άνεση, η τεχνολογία, η σχέση τιμής-αξίας και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Όπως επισημαίνεται από τον θεσμό, τα βραβεία δεν απευθύνονται σε «γυναικεία αυτοκίνητα», αλλά σε μοντέλα που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες όλων των οδηγών.

Η τρίτη γενιά ενός καθοριστικού μοντέλου

Το Nissan Leaf, πλέον στην τρίτη του γενιά, συνεχίζει την πορεία ενός μοντέλου που έχει συνδεθεί άμεσα με τη μαζική είσοδο της ηλεκτροκίνησης στην καθημερινή μετακίνηση. Ως το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο ευρείας παραγωγής, το Leaf έχει διαδραματίσει κομβικό ρόλο στη διάδοση της τεχνολογίας των EV, ενώ η νεότερη εκδοχή του επιχειρεί να προσαρμοστεί στις αυξημένες απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς.

Η νέα γενιά ξεχωρίζει για τον πιο αεροδυναμικό και ώριμο σχεδιασμό της, καθώς και για το αναβαθμισμένο ηλεκτρικό σύστημα κίνησης, που προσφέρει αυτονομία έως και 622 χιλιόμετρα, ανάλογα με την έκδοση. Στόχος της Nissan είναι να συνδυάσει την πρακτικότητα ενός compact αυτοκινήτου με χαρακτηριστικά που διευκολύνουν τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση.

Συνδεδεμένη εμπειρία και ψηφιακές υπηρεσίες

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει δοθεί και στον τομέα της συνδεσιμότητας. Το νέο Leaf ενσωματώνει τη σουίτα υπηρεσιών Google, προσφέροντας πρόσβαση σε Google Maps, Play Store και Google Assistant απευθείας από το σύστημα infotainment του αυτοκινήτου. Μέσω φωνητικών εντολών, ο οδηγός μπορεί να ελέγχει βασικές λειτουργίες, όπως η πλοήγηση, η ψυχαγωγία και ο κλιματισμός, ενισχύοντας την ευκολία χρήσης στην καθημερινή οδήγηση.

Σε δηλώσεις του, ο Ιβάν Εσπινόσα, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Nissan, τόνισε ότι η διάκριση από το WWCOTY επιβεβαιώνει τη στρατηγική της εταιρείας για την ευρύτερη υιοθέτηση των ηλεκτρικών οχημάτων. Όπως σημείωσε, το πρώτο Leaf έθεσε τα θεμέλια για την παγκόσμια ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης, ενώ η νέα γενιά στοχεύει να καταστήσει την καθημερινή χρήση ενός EV πιο απλή και προσιτή.

Η συγκεκριμένη βράβευση έρχεται να ενισχύσει τη θέση του Nissan Leaf στην κατηγορία των compact ηλεκτρικών αυτοκινήτων, επιβετρέποντας τον ρόλο του ως σημείο αναφοράς σε μια αγορά που εξελίσσεται με ταχύτατους ρυθμούς.